Первый Кубок СССР выиграл «Локомотив». Трофей вручили только через 8 дней после финала – чуть не заставили еще играть с «Динамо»

Первый чемпионат СССР состоялся весной 1936-го. В турнире участвовали всего семь команд, они разыграли медали в один круг. Золото забрали динамовцы из Москвы, выигравшие все шесть матчей.

А в июле того же года стартовало новое соревнование – Кубок СССР.

На Кубок СССР-1936 заявилось почти 100 команд. Правда, некоторые из них не явились на первый же матч

Первые чемпионы Союза турнир проигнорировали. Футболисты московского «Динамо» получили не только золотые медали, славу и почет, но и премию посерьезнее – турне по Чехословакии, запланированное как раз на июль-август 1936-го. Причина уважительная, тем более что динамовцы за рубежом не отдыхали, а играли за честь советского футбола.

Итого в рубку за хрустальный трофей вступили 94 клуба – 28 команд мастеров («профессионалы») и 66 коллективов физкультуры («любители»). Названия некоторых участников телепортируют нас в 1936-й: «Большевик» (Киев), «Инфизульт» (Москва), «Медькомбинат» (Алаверди), «Завод им. Ильича» (Мариуполь), «Пролетарская победа» (Москва), «Трудокоммуна им. Ягоды» (Болшево), «Завод им. Марти» (Николаев), «Рекорд» (Москва), «Паровозостроительный завод» (Харьков), «Серп и Молот» (Москва), «Фарфоровый завод» (Барановка).

Не все запланированные матчи были сыграны. Уже на первом этапе зафиксировали несколько неявок: например, ленинградский «Красный Октябрь» не приехал в Краснодар, криворожский «Горняк» – в Ногинск, куйбышевское «Динамо» – в Актюбинск, а калининский «Спартак» – в Кунгур. Самая поздняя неявка случилась в 1/8 финала: одесское «Динамо» не добралось до Глухово.

Самое интересное, что «Динамо» московское тоже значилось в турнирной сетке. 24 июля команда Константина Квашнина пропустила матч в Кадиевке против местного «Стахановца» и вылетела из первого розыгрыша Кубка СССР на стадии 1/32 финала.

Победителей на поле поздравил Валерий Чкалов. Герой СССР вручил капитану листок со своей подписью

Финал дебютного Кубка СССР сыграли 28 августа 1936-го на стадионе «Динамо». В 17:05 по московскому времени судья из Ленинграда Николай Усов вывел на поле футболистов столичного «Локомотива» и тбилисского «Динамо».

Это было одно из первых принципиальных противостояний молодого советского футбола. «Динамо» тренировал француз Жюль Лимбек. В 1935-м он приехал в СССР, играл за «Казанку» и должен был стать руководителем команды. Но в марте 1936-го он по личной просьбе Серго Орджоникидзе возглавил сборную Запорожья, откуда транзитом через Днепропетровск попал в Тбилиси. Тогда же «Казанку» принял Алексей Столяров, а команду переименовали в «Локомотив».

По пути к решающей игре железнодорожники прошли пять соперников с общим счетом 18:1 – «Трудовая коммуна» (Кунгур), «Динамо» (Харьков), «Спартак» (Ленинград), «Серп и молот» (Харьков), «Красная заря» (Ленинград). Грузинам к финалу пробираться было посложнее: обыграли «Динамо» (Батуми), «Строители» (Баку), «Дзержинец-СТЗ» (Сталинград), «Спартак» (Москва) и «Красное знамя» (Ногинск). Самая бодрая игра у динамовцев вышла с московскими красно-белыми – победа 6:3 в дополнительное время.

На матче собрались 22 тысячи зрителей. На 18-й минуте нападающий «Локомотива» Алексей Соколов (в будущем – легенда московского «Спартака») забил первый мяч. А еще до перерыва его одноклубник и коллега по амплуа Виктор Лавров установил окончательный счет.

«На 45-й минуте второго тайма динамовцы бьют корнер. Тут же последний свисток. Матч окончен. Бурными аплодисментами провожают зрители молодую команду железнодорожников Москвы», – так закончила репортаж об игре газета «Красный спорт».

Первых обладателей Кубка СССР лично поздравил летчик-испытатель Валерий Павлович Чкалов. Герой Советского Союза вышел на поле, пожал руки всем футболистам «Локомотива» и вручил капитану команды Дмитрию Максимову листок бумаги с подписью «Привет победителям Кубка СССР. В. Чкалов».

«Локомотив» получил Кубок только через 8 дней: назначили дополнительный матч за трофей, но потом решение отменили

Стоп. А почему Чкалов вручил «Локомотиву» не трофей, а всего лишь бумажку с автографом? Дело в том, что по ходу турнира Комитет по физической культуре и спорту решил, что странно проводить розыгрыш трофея без первого чемпиона страны, и постановил, что победитель финала должен будет сыграть с московским «Динамо» дополнительный матч за Кубок СССР.

Но через несколько дней здравый смысл победил: «Решением Всесоюзного Комитета по делам физической культуры и спорта при СНК СССР игра команд московского «Динамо» и московского «Локомотива» отменена. Принимая во внимание, что команда московского общества «Локомотив», участвовала в календаре в числе 96 команд, имела 6 встреч, в которых, в том числе и в финале, вышла победительницей, переходящий приз «кубок СССР» в 1936 году вручается команде московского общества «Локомотив».

И 5 сентября 1936-го, перед стартом осеннего первенства страны Дмитрий Максимов стал первым капитаном, поднявшим над головой легендарную хрустальную вазу в серебряной оправе.