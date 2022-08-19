В 1997-м в Россию приехала сборная мира: за нее играл Цвейба, но рубились по-настоящему

Шоу только до матча – Ельцин запускал голубей.

Вторая половина 1997-года – год юбилеев в России. Москва готовилась с размахом встречать 850-й день рождения города, а РФС пышно праздновал столетие российского футбола. Вопрос: как отметить эти два события одновременно? Ответ простой: пригласить в столицу лучших футболистов мира, чтобы они сыграли со сборной России! К тому же в конце лета после долгой реконструкции открывался стадион «Лужники».

Как итог, 18 августа 1997 года на главной арене страны состоялся товарищеский матч между сборной России и сборной ФИФА.

Сборная ФИФА? Это вообще что такое?

В начале 1960-х ФИФА задумала собрать команду из лучших действующих футболистов для проведения встреч, приуроченных к памятным датам. Впервые сборная мира собралась 23 октября 1963 года на стадионе «Уэмбли»: ворота звездной команды в матче в честь столетия Футбольной ассоциации Англии защищал Лев Яшин.

На данный момент в официальном реестре сборной ФИФА значится 21 матч: игра в «Лужниках» в нем тоже есть. Последний состоялся 18 июля 2007 года, когда сборная Африки сыграла со звездами вничью 3:3 в день 89-летия Нельсона Манделы.

Но этот список носит условный характер. Такого рода матчей было намного больше, просто сборная мира очень часто трансформировалась в сборную Европы. Например, 27 мая 1971 года такая команда приехала в Москву на прощальный матч Льва Яшина, а в августе 1994-го в Санкт-Петербург – на игру, посвященную закрытию Игр доброй воли.

Блаттер не впечатлился хоккеем, а футболисты сборной мира довольствовались суточными

Президент РФС Вячеслав Колосков сразу обозначил высокий статус события: «Питерский матч 94-го года не идет с нынешним ни в какое сравнение. Тогда звезд приглашали мы, сейчас комплектованием сборной ФИФА непосредственно занималась канцелярия Авеланжа. Не случайно гостями праздника будут такие люди, как Факкетти и Блаттер».

Йозеф Блаттер прилетел в Москву за два дня до игры. Руководитель ФИФА посетил два хоккейных матча: игру чемпионата России «Динамо» – «Локомотив», а также встречу «Спартака» со «Звездами России». Колосков, который ни на шаг не отходил от швейцарца, заявил журналистам, что Блаттеру хоккей не очень понравился, а вот приемом он доволен.

Культурная программа полагалась и футболистам. Им показали не только центр Москвы, но и известное ресторанно-увеселительное заведение «Планета Голливуд». Журналисты сообщали, что звезды гуляли не толпой, а по отдельности. Некоторые приехали с женами, а Лотар Маттеус захватил с собой и ребенка.

Ах да, вот состав, который удалось собрать под именем сборной ФИФА: Андони Субисаррета («Валенсия»), Рамон Вега («Тоттенхэм»), Клаудио Суарес («Гвадалахара»), Франк Верлат («Штутгарт»), Лотар Маттеус («Бавария»), Юрий Джоркаефф («Интер»), Хулен Герреро («Атлетик»), Арон Винтер («Интер»), Жан-Пьер Папен («Бордо»), Штефан Эффенберг («Боруссия Менхенгладбах»), Андрей Шевченко («Динамо Киев»), Уве Господарек («Бохум»), Абеди Пеле («Мюнхен-1860»).

Из-за травмы поездку пропустил Роберто Баджо, а Джоване Элбер и поляки Кшиштоф Новак и Анджей Юсковяк отказались от приглашения без объяснения причин. Главные тренеры Бора Милутинович и Бобби Робсон поняли, что 13 футболистов им не хватит и попросили российских коллег парочку игроков. Так в заявке сборной мира оказались форвард «Расинга» Владимир Бесчастных и защитник «Алании» Ахрик Цвейба.

Кстати, Колосков сообщил, что гостям (футболистам, тренерам и судьям) гонорар за участие в этом мероприятии не предполагается – только суточные. Впрочем, размер суточных так и остался тайной: их сумма вполне могла превышать среднемесячную московскую зарплату.

Ельцин и Лужков открыли матч, а в перерыве звезды «Детройта» показали Кубок Стэнли

На матче собралось 62 тысячи зрителей – и это в понедельник! Аудитория могла быть и больше, новенькие «Лужники» вмещали 80 тысяч, но одна из трибун была накрыта огромным баннером.

Количество высокопоставленных лиц зашкаливало. Президент России Борис Ельцин выпустил в небо голубей, символизируя открытие стадиона, а мэр Москвы Юрий Лужков нанес первый удар по мячу. «Ударил Юрий Михайлович по мячу от души и вполне профессионально», – отрапортовал ежеденельник «Футбол». Премьер-министр Виктор Черномырдин в предматчевых мероприятиях участвовать не захотел и наблюдал за церемонией открытия из ложи почетных гостей.

А в перерыве собравшиеся на трибунах болельщики увидели Кубок Стэнли. Настоящий! Хоккеисты «Детройта» Вячеслав Фетисов, Игорь Ларионов и Вячеслав Козлов пронесли по беговой дорожке выигранный ими недавно главный хоккейный трофей.

Но кажется, на этом положительные эмоции российских любителей футбола и закончились. Гости серьезно отнеслись к игре, не стали устраивать шоу с обилием голов в обе стороны, и на их фоне сборная России оказалось очень уж блеклой.

Сборная России проиграла, но два футболиста все-таки выиграли матч

Борис Игнатьев включил в стартовый состав восемь легионеров и трех игроков из российского чемпионата: Сергей Овчинников («Бенфика»), Юрий Ковтун («Динамо»), Юрий Никифоров («Спортинг Хихон»), Дмитрий Попов («Компостела»), Алексей Косолапов («Спортинг Хихон»), Виктор Онопко («Овьедо»), Андрей Канчельскис («Фиорентина»), Дмитрий Аленичев («Спартак»), Игорь Колыванов («Болонья»), Олег Веретенников («Ротор»), Игорь Симутенков («Реджана»).

И в первом тайме хозяева вполне себе справлялись со звездами, правда в атаке ничего особенного показать не смогли, кроме двух ударов Симутенкова – 0:0.

А в перерыве Игнатьев сделал сразу восемь замен: на поле вышли Станислав Черчесов («Тироль»), Артур Пагаев («Алания»), Игорь Чугайнов («Локомотив»), Игорь Яновский («Алания»), Сергей Гришин («Динамо»), Евгений Харлачев («Локомотив»), Андрей Тихонов («Спартак»), Дмитрий Черышев («Спортинг Хихон»). И все сломалось.

На 54-й минуте Попов помешал забить Шевченко, мяч отскочил к Черчесову, и вратарь взял его в руки. Пьерлудижи Коллина назначил свободный удар, углядев в этом действии пас назад. Герреро откатил Джоркаеффу, и французский армянин открыл счет. В конце второго тайма Эффенберг пробил несильно с острого угла, а Герреро, которого упустил Онопко, показал, как должен действовать форвард в чужой вратарской – 0:2.

«Мы не предстали цельной командой, поскольку по ходу матча было сделано много замен. Игровые связи так и не удалось нащупать. Можно сказать, у нас был набор футболистов, и не более того. Они допустили массу ошибок, что и привело к печальному результату. Многие игроки еще в субботу выступали за свои клубы в российском чемпионате. Разумеется, сегодня они играли на фоне усталости. Это, кстати, подтвердило и специальное обследование», – так объяснил поражение Игнатьев.

Два российских футболиста все-таки выиграли этот матч. Вы же не забыли про Бесчастных и Цвейбу? Их Милутинович и Робсон выпустили на поле во второй тайме.

На этом праздник футбола закончился. В сентябре команда Игнатьева проиграет в скандальном матче Болгарии, займет второе место в отборочной группе, в стыковых матчах уступит Италии и не поедет на ЧМ-1998. Это будет первый большой турнир, который пропустит сборная России в новейшей истории.

Фото: Gettyimages.ru/Ray Green; РИА Новости/Владимир Федоренко