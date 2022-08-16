В 1997-м Черданцева не пустили на матч в Туле. С этого начался прекрасный репортаж «Футбольного клуба»

В 1990-х никто не запаривался над реформой формата Кубка России. Турнир начинался с 1/256 финала, высшая лига вступала с 1/16, соперники проводили по одному матчу – классическая схема, при которой команды низших дивизионов частенько выбивали клубы из элиты.

Вот и 13 августа 1997 года «Ростсельмаш» приехал в Тулу и получил три безответных гола от выступавшего тогда во второй лиге «Арсенала». Репортаж о празднике футбола в провинции приехал снимать аж сам «Футбольный клуб».

Сюжет получился огненный, но самого футбола в нем не было.

Съемочную группу во главе с Георгием Черданцевым не пустили на стадион без объяснения причин

В 1997-м «Арсенал» возглавил Евгений Кучеревский, который в конце 1980-х привел «Днепр» к золоту и серебру (дважды) чемпионата СССР, а также к победе в Кубке СССР. Естественно, столь матерый специалист приглашался не просто так: тренеру была поставлена задача выйти в первый дивизион с прицелом на дальнейшее повышение до Высшей лиги.

«Арсенал» всех мочил в зоне «Запад» и уже к концу лета практически решил вопрос по первому месту. В итоге опередил «Локомотив» (Лиски) на 15 очков, проиграв в турнире из 38 матчей всего три раза.

Тогда-то в оружейную столицу и приехал «Ростсельмаш», занимавший седьмое место в чемпионате России и отстававший всего на четыре очка от так называемой зоны УЕФА. Именно «Арсенал», уже выбивший из Кубка России «Асмарал», московскую «Роду» и воронежский «Факел», считался фаворитом противостояния: это удивительно даже с учетом того, что главный тренер ростовчан Сергей Андреев привез полурезервный состав.

Триумф должен был запечатлеть Георгий Черданцев со съемочной бригадой «Футбольного клуба».

Но столичных телевизионщиков не пустили на стадион без объяснения причин. Естественно, без сюжета они уезжать не собирались и начали делать репортаж около закрытых ворот арены. Несколько здоровяков с массивными золотыми цепями на шее тут же потребовали прекратить съемку и за территорией стадиона.

«Действия службы охраны тульского клуба и вся ситуация с запретом на съемку матча были спровоцированы одним человеком – генеральным директором «Арсенала» Виктором Тябусом. В свое время Тябус работал футбольным чиновником в Краснодаре. Сегодня, когда Виктор Владимирович вырос до столь ответственной должности, он наконец-то осознал сермяжную значимость своего поста. Высокие властные полномочия позволяют Тябусу ощущать себя царьком тульского футбольного королевства», – холодно вещает Черданцев в начале репортажа.

«Это неразумно, и считаю, что такую телекомпанию как НТВ надо всегда пускать, ибо это реклама нашей команды и туляков. Поступок считаю необъективным и непорядочным», – согласился с Черданцевым губернатор Тульской области, но решить проблему не смог.

На матч еще и не пустили болельщиков с абонементами и ветеранов клуба

Разгром «Ростсельмаша» вживую увидели 15 тысяч зрителей, но на стадион не смогли попасть владельцы сезонных абонементов. Прямо на входе им заявили, что кубковые матчи не входят в абонементную программу, поэтому нужно идти на кассы и покупать отдельные билеты.

При этом по ходу первенства второго дивизиона с турнира снялись две команды («Гатчина» и дубль «Жемчужины»), болельщики лишились двух домашних матчей, и руководство «Арсенала» могло бы в качестве компенсации пустить на кубковую игру бесплатно тех, кто приобрел абонементы.

«Это была личная инициатива Тябуса, который не желает с нами встречаться, не желает понять нас как старых любителей футбола», – говорит разочарованный таким отношением болельщик «Арсенала».

Черданцев сообщил, что на стадион не пустили и ветеранов клуба, и даже местную съемочную группу, которая не смогла найти на съемку полмиллиона рублей. В общем, дубль Валерия Климова и гол бывшего футболиста «Локомотива» Хакима Фузайлова заснял только ОРТ.

Вне стадиона остались фанаты «Ростельмаша», приехавшие на выезд на товарных поездах без денег

Игру пропустили и три фаната «Ростсельмаша», пригнавшие на выезд по традиции того времени – без денег.

«Мы ехали сюда трое суток – на товарняках, на электричках. Везде пускают бесплатно, а тут сказали, чтобы шли через кассу. Ладно бы нас приехало 30, но нас трое», – трудный путь из Ростова-на-Дону до Тулы совсем не впечатлил местных охранников.

Неудивительно, что фанаты «Ростсельмаша», не спавшие нормально несколько дней, дали Черданцеву злой комментарий про трое суток, мужичье-бычье и основы гостеприимства.

То мини-интервью стало настоящим фольклором российского ультрас-движения. В прошлом году ростовские фанаты даже увековечили этот момент на значках.

«Генеральный директор тульского «Арсенала» – типичный представитель футбольного функционера советского образца. Стремление к небольшой, но сиюминутной прибыли застилает глаза и лишает возможности считать хотя бы на ход вперед», – так закончил сюжет Черданцев.

Давайте уже посмотрим это видео. Тут материализуется дух времени.

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