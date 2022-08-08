Два хет-трика, три удаления и шоу от Аршавина – 15 лет назад «Зенит» вынес «Динамо» 9:3

Смогли бы без раздумий вспомнить матч вашей любимой команды в 1/8 финала национального кубка? Болельщики «Зенита» могут! Да и фанаты «Динамо» тоже. 8 августа 2007 петербужцы разнесли гостей из столицы со счетом 9:3.

Что? Как? Давайте разберемся в событиях на стадионе «Петровский» 15 лет назад.

За четыре дня до матча «Зенит» без шансов проиграл «Динамо» в Москве

Перед стартом чемпионата России-2007 «Зенит» мощно усилился: клуб подписал Павла Погребняка, Алехандро Домингеса, Константина Зырянова и Анатолия Тимощука. Цель на сезон даже уточнять не нужно было – только золотые медали, первые с 1984 года.

Но все было сложно – никакой стабильности. 4 августа 2007 года команда Дика Адвоката приехала на стадион «Динамо» и в 19-м туре РФПЛ проиграла со счетом 2:4. Футболисты Андрея Кобелева к 50-й минуте уступали 1:2, но Денис Колодин забивал, Данни раздавал передачи (и тоже забивал), а Дмитрий Хохлов рулил в центре поля. На 80-й минуте отличился даже Руслан Пименов – это был последний гол в карьере 25-летнего форварда.

Тогда «Динамо» сделало серьезную заявку на борьбу за медали: бело-голубые поднялись на четвертое место, отставая от опустившегося на третью строчку «Зенита» всего на одно очко. Питерцы же после этого болезненного поражения, кажется, уже сами не верили, что претендуют на чемпионство: «Спартак» оторвался аж на пять очков.

Дику Адвокату срочно нужно было эмоционально встряхнуть футболистов. Шанс представился через четыре дня.

Первый тайм: два пенальти, выход на замену Шунина, драка, два удаления

8 августа те же соперники играли в 1/8 финала Кубка России – на этот раз в Санкт-Петербурге. На этой стадии многие тренеры еще берегут основу и обкатывают молодняк. Кобелев после московского матча предупреждал, что несколько футболистов в Санкт-Петербург вообще не поедут, но никто не ожидал, что на поле «Петровского» выйдут всего четыре игрока, победивших «Зенит» несколько дней назад: Данни, Колодин, Дмитрий Комбаров и Леандро Фернандес.

Адвокат сделал несколько ожидаемых перестановок, ведь после блеклой игры на «Динамо» перемены были необходимы: в старте появились Эрик Хаген, Радек Ширл и Игорь Денисов, а в запас переместились Александр Горшков, Фернандо Риксен и только обживающийся в Петербурге 22-летний Николас Ломбертс.

На 9-й минуте два защитника и Жидрунас Карчемарскас не смогли справиться с передачей Домингеса на Андрея Аршавина – пенальти и желтая карточка вратарю. Штатный пенальтист «Зенита» Анатолий Тимощук открыл счет. Карчемарскас как чувствовал, чем это все закончится, получил повреждение и попросил замену – место в воротах занял 20-летний Антон Шунин.

В конце первого тайма арбитр Александр Евстигнеев снова указал на точку. 19-летний Кирилл Курочкин снес Радека Ширла, и Тимощук оформил дубль. Больше Курочкин за «Динамо» не играл.

В 19 лет он играл в одной сборной с Дзюбой и «Динамо», в 30 – два срока за наркотики

А в добавленное время – взрыв. Фернандес ударил Денисова головой в нос, началась заваруха, после которой два главных героя эпизода получили по красной карточке. Аргентинец спокойно пошел в раздевалку, а расстроенный удалением полузащитник «Зенита» бросился за ним в подтрибунку. Служба безопасности предотвратила драку.

«Знаете, если взять в руки раскаленную сковородку, то нормальной реакцией человека будет являться ее бросок куда подальше. Можно и выругаться. То же самое произошло со мной. Денисов сначала наступил мне в промежность, потом на грудь и в завершение – на горло! А к наказанию, к тому же заслуженному, я готов», – заявил после матча Фернандес.

Второй тайм: два хет-трика (один с замены), феерия Аршавина

А теперь давайте по минутам.

50’ Колодин в штрафной играет рукой, Евстигнеев ставит третий пенальти, Тимощук уступает мяч Домингесу – 3:0.

60’ Зырянов выходит на замену вместо Текке и через несколько секунд, сыграв в стеночку с Аршавиным и Тимощуком, делает счет 4:0.

65’ Аршавин не дает мячу уйти в аут, пасует на Ким Дон Чжина, кореец делает кросс на пустые ворота Зырянову – 5:0.

68’ Арунас Климавичюс пробивает Вячеслава Малафеева – 5:1.

70’ Цветан Генков с передачи Курочкина делает 5:2. «Динамо» в игре?

72’ Нет. Аршавину никто не мешает бить головой из центра штрафной – 6:2.

74’ Аршавин выводит Тимощука один на один. Есть хет-трик – 7:2.

80’ Зырянов тоже кладет трешник и тоже с паса Аршавина. Для этого ему понадобилось всего 20 минут – 8:2. К этому моменту «Динамо» уже играло вдевятером: вторую желтую получил Колодин.

83’ Возможно, самый красивый гол в карьере Комбарова. Прямой удар со штрафного – 8:3.

90+3’ Домингес тоже должен был забить с игры – 9:3

«Зенит» взял реванш за поражение в Москве. И не только за то, что случилось несколько дней назад, но и за кошмарные 1:7 в 2003 году. Кстати, это единственный случай в истории «Динамо», когда команда пропустила девять голов в одном матче.

Сообща «Зенит» и «Динамо» установили рекорд российского футбола высшего уровня – 12 мячей в игре. Самое забавное, что в предыдущем достижении (11 голов в матче) «Зенит» тоже поучаствовал – только в роли «Динамо»: в 1992 году клуб из Санкт-Петербурга проиграл «Асмаралу» 3:8.

Лидеры «Динамо» обвинили в поражении судью, а Кобелев заявил, что не мог выставить другой состав

Андрей Кобелев, которого на «Петровском» встретили аплодисментами (капитан «Зенита» в бронзовом сезоне-2001), после финального свистка не выглядел расстроенным: «У нас в составе много юных игроков, причем некоторым из них скоро предстоит отправиться в Караганду на матч молодежных сборных Казахстана и России. Учитывая, что первый круг «Динамо» провело почти без замен, сегодня решили не заставлять ребят играть через два дня на третий и дали им передохнуть. Считаю, другого выхода у нас не было».

Также тренер «Динамо» заявил, что претензий ни к одному футболисту у него нет, а Шунин легко переживет восемь пропущенных мячей: «Антон – крепкий мужик, отнесется ко всему нормально».

Пережил, и в конце 2007 года РФС признал Шунина открытием сезона.

А лидеры «Динамо», не участвовавшие в игре, взвалили вину на арбитра. Хохлов и Семшов насчитали два пенальти, которые не назначил судья, а Пименов заявил, что нарушений при втором и третьем 11-метровых в ворота Шунина не было.

Адвокат на пресс-конференции был спокоен, будто это не его команда впервые в истории забила девять: «Очень рад за наших болельщиков, для которых этот матч стал настоящим подарком. А тренер «Динамо», наверное, все же слишком рисковал, выпуская на поле такой состав. Способен ли повлиять этот результат на игру «Зенита» в чемпионате России? Трудно сказать. Игрой команды в первом тайме я был не слишком доволен, но во второй половине встречи – при игре десять на десять – мы забивали великолепные мячи. И чем больше забивали, тем лучше играли дальше».

Голландский тренер не стал переоценивать счет этого матча. Главное – необходимая встряска.

В оставшихся 11 турах «Зенит» одержал десять побед и впервые за 23 года стал чемпионом. А еще вышел в плей-офф Кубка УЕФА, который выиграл в мае 2008 года.

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко