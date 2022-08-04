Ковач – единственный тренер Бундеслиги, который брал титул в Германии как игрок. А какими футболистами были остальные?

Некоторые вообще не играли на взрослом уровне.

Уже в эту пятницу стартует 60-й розыгрыш Бундеслиги, в котором наверняка будет много голов, на поле засверкают новые звезды, а «Боруссия» до начала второго круга составит конкуренцию «Баварии».

Давайте посмотрим, какими футболистами были главные тренеры клубов Бундеслиги сезона-2022/23? Поехали!

Эдин Терзич («Боруссия Дортмунд»)

Клубы: «Изерлон 46/49», «Вестфалия», «Ваттеншайд», «Клоппенбург»

Факт: большую часть карьеры Терзич провел в четвертой лиге Германии.

Джерардо Сеоане («Байер»)

Клубы: «Люцерн», «Сьон», «Депортиво-2», «Беллинцона», «Арау», «Грассхоппер»

Факт: три сезона провел в мощнейшем «Депортиво» Хавьера Ируреты, но так и не сыграл ни одного матча за основную команду.

Урс Фишер («Унион Берлин»)

Клубы: «Цюрих», «Санкт-Галлен»

Факт: провел более 600 матчей в карьере, 343 игры за «Цюрих» – шестой результат в истории клуба.

Кристиан Штрайх («Фрайбург»)

Клубы: «Фрайбургер», «Штутгартер Кикерс», «Фрайбург», «Хомбург»

Факт: единственный год в Бундеслиге провел за «Хомбург». 1989/90 – последний сезон для этого скромного клуба в главной лиге Германии.

Штеффен Баумгарт («Кельн»)

Клубы: «Шверин», «Аурих», «Ганза», «Вольфсбург», «Унион», «Энерги», «Магдебург»

Факт: важнейший игрок «Ганзы», которая в 1996-м и 1998-м дважды финишировала на шестом месте в Бундеслиге – наивысшее достижение в истории клуба.

Бо Свенссон («Майнц»)

Клубы: «Копенгаген», «Боруссия Менхенгладбах», «Майнц»

Факт: поиграл за «Майнц» под руководством и Юргена Клоппа, и Томаса Тухеля.

Андре Брайтенрайтер («Хоффенхайм»)

Клубы: «Ганновер», «Гамбург», «Вольфсбург», «Унтерхахинг», «Лангенхаген», «Гессен-Кассель», «Хольштайн Киль», «Клоппенбург», «Хафельзе»

Факт: в 1993-м забил два гола на молодежном чемпионате мира, но Германия даже не вышла из группы.

Даниэль Фарке («Боруссия Менхенгладбах»)

Клубы: «Вильгельмсхафен», «Боннер», «»Липпштадт», «Меппен»

Факт: Фарке называл себя самым медленным нападающим в Западной Европе, хотя забил больше 100 голов в низших немецких лигах.

Оливер Гласнер («Айнтрахт»)

Клубы: «Рид», ЛАСК

Факт: рекордсмен «Рида» по сыгранным матчам – 571. Выиграл с клубом два Кубка Австрии – больше у «Рида» трофеев нет.

Нико Ковач («Вольфсбург»)

Клубы: «Герта», «Байер», «Гамбург», «Бавария», «Ред Булл Зальцбург»

Факт: единственный тренер Бундеслиги-2022/23, который становился чемпионом Германии как игрок.

Томас Райс («Бохум»)

Клубы: «Айнтрахт», «Бохум», «Аугсбург», «Айнтрахт Трир», «Вальдхоф»

Факт: проводит в «Бохуме» 20-й сезон: восемь как футболист, 12-й как тренер различных команд в системе клуба.

Энрико Масен («Аугсбург»)

Клубы: «Анкер», «Ганза-2», «Грайфсвальдер», «Верль», «Госларер», «Дрохтерзен»

Факт: у Масена нет странички в русскоязычной википедии. Он всю карьеру играл на любительском уровне и завершил карьеру в 30 лет из-за травмы.

Пеллегрино Матараццо («Штутгарт»)

Клубы: «Айнтрахт Бад-Кройцнах», «Веен Висбаден», «Пройссен», «Ваттеншайд», «Нюрнберг-2»

Факт: профессиональную карьеру начал в 23 года, до этого играл за команду Колумбийского университета в Нью-Йорке.

Сандро Шварц («Герта»)

Клубы: «Майнц», «Рот-Вайсс Эссен», «Веен Висбаден»

Факт: так и не сыграл в Бундеслиге, потому что ушел из «Майнца» в 2004-м, сразу после первого выхода команды в главную лигу Германии.

Франк Крамер («Шальке»)

Клубы: «Мемминген», «Бавария-2», «Фестенбергсгройт», «Вайсмайн», «Нюрнберг-2», «Гройтер-2», «Фойхт»

Факт: всю карьеру провел в баварских клубах.

Юлиан Нагельсманн («Бавария»), Доменико Тедеско («Лейпциг») и Оле Вернер («Вердер») в футбол не играли. Игровые фотографии Терзича, Масена и Крамера не обнаружены.

Фото: Gettyimages.ru/Stuart Franklin/Bongarts, Blick Sport/RDB/ullstein bild, Alexander Hassenstein/Bongarts, Lars Baron/Bongarts, Mathias Kniepeiss, Christof Koepsel/Bongarts, Martin Rose/Bongarts, Oliver Hardt/Bongarts, Joern Pollex/Bongarts; globallookpress.com/imago sportfotodienst, Uwe Kraft, Pressefoto Rudel/Herbert Rudel; eastnews.ru/firo/DPA