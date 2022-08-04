Ковач – единственный тренер Бундеслиги, который брал титул в Германии как игрок. А какими футболистами были остальные?

Некоторые вообще не играли на взрослом уровне.
Уже в эту пятницу стартует 60-й розыгрыш Бундеслиги, в котором наверняка будет много голов, на поле засверкают новые звезды, а «Боруссия» до начала второго круга составит конкуренцию «Баварии».
Давайте посмотрим, какими футболистами были главные тренеры клубов Бундеслиги сезона-2022/23? Поехали!
Эдин Терзич («Боруссия Дортмунд»)
Клубы: «Изерлон 46/49», «Вестфалия», «Ваттеншайд», «Клоппенбург»
Факт: большую часть карьеры Терзич провел в четвертой лиге Германии.
Джерардо Сеоане («Байер»)
Клубы: «Люцерн», «Сьон», «Депортиво-2», «Беллинцона», «Арау», «Грассхоппер»
Факт: три сезона провел в мощнейшем «Депортиво» Хавьера Ируреты, но так и не сыграл ни одного матча за основную команду.
Урс Фишер («Унион Берлин»)
Клубы: «Цюрих», «Санкт-Галлен»
Факт: провел более 600 матчей в карьере, 343 игры за «Цюрих» – шестой результат в истории клуба.
Кристиан Штрайх («Фрайбург»)
Клубы: «Фрайбургер», «Штутгартер Кикерс», «Фрайбург», «Хомбург»
Факт: единственный год в Бундеслиге провел за «Хомбург». 1989/90 – последний сезон для этого скромного клуба в главной лиге Германии.
Штеффен Баумгарт («Кельн»)
Клубы: «Шверин», «Аурих», «Ганза», «Вольфсбург», «Унион», «Энерги», «Магдебург»
Факт: важнейший игрок «Ганзы», которая в 1996-м и 1998-м дважды финишировала на шестом месте в Бундеслиге – наивысшее достижение в истории клуба.
Бо Свенссон («Майнц»)
Клубы: «Копенгаген», «Боруссия Менхенгладбах», «Майнц»
Факт: поиграл за «Майнц» под руководством и Юргена Клоппа, и Томаса Тухеля.
Андре Брайтенрайтер («Хоффенхайм»)
Клубы: «Ганновер», «Гамбург», «Вольфсбург», «Унтерхахинг», «Лангенхаген», «Гессен-Кассель», «Хольштайн Киль», «Клоппенбург», «Хафельзе»
Факт: в 1993-м забил два гола на молодежном чемпионате мира, но Германия даже не вышла из группы.
Даниэль Фарке («Боруссия Менхенгладбах»)
Клубы: «Вильгельмсхафен», «Боннер», «»Липпштадт», «Меппен»
Факт: Фарке называл себя самым медленным нападающим в Западной Европе, хотя забил больше 100 голов в низших немецких лигах.
Оливер Гласнер («Айнтрахт»)
Клубы: «Рид», ЛАСК
Факт: рекордсмен «Рида» по сыгранным матчам – 571. Выиграл с клубом два Кубка Австрии – больше у «Рида» трофеев нет.
Нико Ковач («Вольфсбург»)
Клубы: «Герта», «Байер», «Гамбург», «Бавария», «Ред Булл Зальцбург»
Факт: единственный тренер Бундеслиги-2022/23, который становился чемпионом Германии как игрок.
Томас Райс («Бохум»)
Клубы: «Айнтрахт», «Бохум», «Аугсбург», «Айнтрахт Трир», «Вальдхоф»
Факт: проводит в «Бохуме» 20-й сезон: восемь как футболист, 12-й как тренер различных команд в системе клуба.
Энрико Масен («Аугсбург»)
Клубы: «Анкер», «Ганза-2», «Грайфсвальдер», «Верль», «Госларер», «Дрохтерзен»
Факт: у Масена нет странички в русскоязычной википедии. Он всю карьеру играл на любительском уровне и завершил карьеру в 30 лет из-за травмы.
Пеллегрино Матараццо («Штутгарт»)
Клубы: «Айнтрахт Бад-Кройцнах», «Веен Висбаден», «Пройссен», «Ваттеншайд», «Нюрнберг-2»
Факт: профессиональную карьеру начал в 23 года, до этого играл за команду Колумбийского университета в Нью-Йорке.
Сандро Шварц («Герта»)
Клубы: «Майнц», «Рот-Вайсс Эссен», «Веен Висбаден»
Факт: так и не сыграл в Бундеслиге, потому что ушел из «Майнца» в 2004-м, сразу после первого выхода команды в главную лигу Германии.
Франк Крамер («Шальке»)
Клубы: «Мемминген», «Бавария-2», «Фестенбергсгройт», «Вайсмайн», «Нюрнберг-2», «Гройтер-2», «Фойхт»
Факт: всю карьеру провел в баварских клубах.
Юлиан Нагельсманн («Бавария»), Доменико Тедеско («Лейпциг») и Оле Вернер («Вердер») в футбол не играли. Игровые фотографии Терзича, Масена и Крамера не обнаружены.
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Фото: Gettyimages.ru/Stuart Franklin/Bongarts, Blick Sport/RDB/ullstein bild, Alexander Hassenstein/Bongarts, Lars Baron/Bongarts, Mathias Kniepeiss, Christof Koepsel/Bongarts, Martin Rose/Bongarts, Oliver Hardt/Bongarts, Joern Pollex/Bongarts; globallookpress.com/imago sportfotodienst, Uwe Kraft, Pressefoto Rudel/Herbert Rudel; eastnews.ru/firo/DPA
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