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Ковач – единственный тренер Бундеслиги, который брал титул в Германии как игрок. А какими футболистами были остальные?

Хоффенхайм Хоффенхайм
Томас Райс
Энрико Масен
Эдин Терзич Эдин Терзич
Урс Фишер
Нико Ковач Нико Ковач
Фрайбург Фрайбург
Кристиан Штрайх Кристиан Штрайх
Андре Брайтенрайтер Андре Брайтенрайтер
Штеффен Баумгарт
Франк Крамер
Бо Свенссон Бо Свенссон
Сандро Шварц Сандро Шварц
Оливер Гласнер
Джерардо Сеоане
Пеллегрино Матараццо
Даниэль Фарке Даниэль Фарке
Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах
Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт
Майнц Майнц
Унион Берлин Унион Берлин
Аугсбург Аугсбург
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Некоторые вообще не играли на взрослом уровне.

Уже в эту пятницу стартует 60-й розыгрыш Бундеслиги, в котором наверняка будет много голов, на поле засверкают новые звезды, а «Боруссия» до начала второго круга составит конкуренцию «Баварии».

Давайте посмотрим, какими футболистами были главные тренеры клубов Бундеслиги сезона-2022/23? Поехали!

Эдин Терзич («Боруссия Дортмунд»)

Клубы: «Изерлон 46/49», «Вестфалия», «Ваттеншайд», «Клоппенбург»

Факт: большую часть карьеры Терзич провел в четвертой лиге Германии.

Джерардо Сеоане («Байер»)

Клубы: «Люцерн», «Сьон», «Депортиво-2», «Беллинцона», «Арау», «Грассхоппер»

Факт: три сезона провел в мощнейшем «Депортиво» Хавьера Ируреты, но так и не сыграл ни одного матча за основную команду.

Урс Фишер («Унион Берлин»)

Клубы: «Цюрих», «Санкт-Галлен»

Факт: провел более 600 матчей в карьере, 343 игры за «Цюрих» – шестой результат в истории клуба.

Кристиан Штрайх («Фрайбург»)

Клубы: «Фрайбургер», «Штутгартер Кикерс», «Фрайбург», «Хомбург»

Факт: единственный год в Бундеслиге провел за «Хомбург». 1989/90 – последний сезон для этого скромного клуба в главной лиге Германии.

Штеффен Баумгарт («Кельн»)

Клубы: «Шверин», «Аурих», «Ганза», «Вольфсбург», «Унион», «Энерги», «Магдебург»

Факт: важнейший игрок «Ганзы», которая в 1996-м и 1998-м дважды финишировала на шестом месте в Бундеслиге – наивысшее достижение в истории клуба.

Бо Свенссон («Майнц»)

Клубы: «Копенгаген», «Боруссия Менхенгладбах», «Майнц»

Факт: поиграл за «Майнц» под руководством и Юргена Клоппа, и Томаса Тухеля.

Андре Брайтенрайтер («Хоффенхайм»)

Клубы: «Ганновер», «Гамбург», «Вольфсбург», «Унтерхахинг», «Лангенхаген», «Гессен-Кассель», «Хольштайн Киль», «Клоппенбург», «Хафельзе»

Факт: в 1993-м забил два гола на молодежном чемпионате мира, но Германия даже не вышла из группы.

Даниэль Фарке («Боруссия Менхенгладбах»)

Клубы: «Вильгельмсхафен», «Боннер», «»Липпштадт», «Меппен»

Факт: Фарке называл себя самым медленным нападающим в Западной Европе, хотя забил больше 100 голов в низших немецких лигах.

Оливер Гласнер («Айнтрахт»)

Клубы: «Рид», ЛАСК

Факт: рекордсмен «Рида» по сыгранным матчам – 571. Выиграл с клубом два Кубка Австрии – больше у «Рида» трофеев нет.

Нико Ковач («Вольфсбург»)

Клубы: «Герта», «Байер», «Гамбург», «Бавария», «Ред Булл Зальцбург»

Факт: единственный тренер Бундеслиги-2022/23, который становился чемпионом Германии как игрок.

Томас Райс («Бохум»)

Клубы: «Айнтрахт», «Бохум», «Аугсбург», «Айнтрахт Трир», «Вальдхоф»

Факт: проводит в «Бохуме» 20-й сезон: восемь как футболист, 12-й как тренер различных команд в системе клуба.

Энрико Масен («Аугсбург»)

Клубы: «Анкер», «Ганза-2», «Грайфсвальдер», «Верль», «Госларер», «Дрохтерзен»

Факт: у Масена нет странички в русскоязычной википедии. Он всю карьеру играл на любительском уровне и завершил карьеру в 30 лет из-за травмы.

Пеллегрино Матараццо («Штутгарт»)

Клубы: «Айнтрахт Бад-Кройцнах», «Веен Висбаден», «Пройссен», «Ваттеншайд», «Нюрнберг-2»

Факт: профессиональную карьеру начал в 23 года, до этого играл за команду Колумбийского университета в Нью-Йорке.

Сандро Шварц («Герта»)

Клубы: «Майнц», «Рот-Вайсс Эссен», «Веен Висбаден»

Факт: так и не сыграл в Бундеслиге, потому что ушел из «Майнца» в 2004-м, сразу после первого выхода команды в главную лигу Германии.

Франк Крамер («Шальке»)

Клубы: «Мемминген», «Бавария-2», «Фестенбергсгройт», «Вайсмайн», «Нюрнберг-2», «Гройтер-2», «Фойхт»

Факт: всю карьеру провел в баварских клубах.

Юлиан Нагельсманн («Бавария»), Доменико Тедеско («Лейпциг») и Оле Вернер («Вердер») в футбол не играли. Игровые фотографии Терзича, Масена и Крамера не обнаружены.

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Фото: Gettyimages.ru/Stuart Franklin/Bongarts, Blick Sport/RDB/ullstein bild, Alexander Hassenstein/Bongarts, Lars Baron/Bongarts, Mathias Kniepeiss, Christof Koepsel/Bongarts, Martin Rose/Bongarts, Oliver Hardt/Bongarts, Joern Pollex/Bongarts; globallookpress.com/imago sportfotodienst, Uwe Kraft, Pressefoto Rudel/Herbert Rudel; eastnews.ru/firo/DPA

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