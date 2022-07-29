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«Шинник» победил «Валенсию» в Интертото-98. Через 1,5 года полсостава испанцев играли в финале ЛЧ

Амедео Карбони
Жослен Англома
Франсиско Фаринос Франсиско Фаринос
Александр Побегалов Александр Побегалов
Евгений Корнюхин
Сантьяго Канисарес Сантьяго Канисарес
Георгий Черданцев Георгий Черданцев
Гаиска Мендьета Гаиска Мендьета
стадион Шинник стадион Шинник
Клаудио Лопес
Николай Кипиани Николай Кипиани
Клаудио Раньери Клаудио Раньери
Валенсия Валенсия
Шинник Шинник
Кубок Интертото
Футбол Футбол

«Шинник» обыграл «Валенсию» в еврокубковом турнире. В 2022-м эта новость звучит максимально неправдоподобно, но в 1998-м все так и было. Давайте вспомним одну из главных побед в истории ярославского клуба.

В 1996-м «Шинник» поднялся в высшую лигу и с ходу занял четвертое место

«Шинник» занял 19-е место в чемпионате России-1992 и на четыре сезона обосновался в первой лиге. В 1996-м команду возглавил Анатолий Полосин и вернул ее в высший дивизион.

Правда, были очень большие сомнения, что «Шинник» пустят в элиту. Только посмотрите, как выглядел ярославский стадион в конце 1996-го. На молодого Георгия Черданцева тоже гляньте:

Все обошлось, но в разгар борьбы за выживание Полосин ушел в отставку по состоянию здоровья. 11 сентября 1997-го тренер, который шесть раз выводил свои команды в дивизион выше, умер после операции на сердце.

Ярославцев принял Петр Шубин, «Шинник» одержал девять побед и влетел на четвертое место, опередив «Локомотив», «Зенит», «Торпедо» и ЦСКА. Интересно, что команда забила всего 38 голов в 34 матчах – столько же, сколько занявший последнее место КАМАЗ.

Лучшим бомбардиром «Шинника»-1997 стал Алексей Бычков: всего восемь голов, но пять из них – победные, а еще три принесли ничьи. Удивительная эффективность!

«Шинник» вышел в Кубок Интертото и сыграл с «Валенсией» Мендьеты, Канисареса, Ангуло и Клаудио Лопеса

Четвертое место в чемпионате России-1997 пропускало в Кубок Интертото. В 1998-м формат летнего еврокубкового турнира серьезно изменился: групповой этап отменили, начали сразу с плей-офф. «Шинник» уже под руководством Давида Кипиани стартовал с 1/8 финала: там дважды обыграли финский ТПС: 2:0 в гостях (с голами Владимира Леонченко и Дмитрия Вязьмикина) и 3:2 дома.

В следующем раунде ярославцы и получили «Валенсию».

Но как топ-команда Клаудио Раньери вообще оказалась в Кубке Интертото? В сезоне-1997/98 «Валенсия» финишировала в Ла Лиге на девятом месте и вместо нормального межсезонья вынуждена была пробиваться в Кубок УЕФА вот таким способом.

На домашний матч испанцы выпустили мощный состав: при 30 с лишним тысячах зрителей на «Месталье» в основе вышли Гаиска Мендьета, Сантьяго Канисарес, Мигель Ангуло, Клаудио Лопес, Жослен Англома, Амедео Карбони и Франсиско Фаринос.

«Валенсия» к 50-й минуте забила трижды, во втором тайме Сергей Серебренников и Клаудио Лопес добавили еще по одному – 4:1.

«Шинник» после матча очень спешил в аэропорт, чтобы успеть на обратный рейс. На пресс-конференцию пришел второй тренер Александр Побегалов. «Считаете ли вы исход противостояния решенным?» – задал вопрос один из журналистов. «Нет», – удивил испанцев Побегалов.

Мощный ливень затопил поле в Ярославле, во втором тайме угловые подавать стало невозможно

Ответный матч сыграли 25 июля. Удивительно, но испанский топ-клуб не вызвал ажиотажа в Ярославле. 8 тысяч зрителей – причиной такой небольшой аудитории стали цены на билеты, ведь 30 рублей в стране, находившейся на грани дефолта, были приличной суммой, особенно в провинции.

Еще и погода. Перед матчем в городе прошел сильнейший ливень, прилично подтопивший поле. Пока гости, приехавшие со всеми основными игроками, привыкали к газону, Сергей Юминов открыл счет. В конце первого тайма он же вышел один на один с Канисаресом, но не попал в створ. Нужны были еще два мяча!

А в перерыве снова зарядил дождь – и стадион местами стал больше похож на бассейн. Например, чтобы подать угловой, нужно было зайти в воду по щиколотку.

Второй тайм начался с 10-минутной задержкой, играть в футбол стало уже почти невозможно.

Казалось, в таких условиях «Шинник» может сориентироваться лучше, но забить хозяевам больше не удалось. А «Валенсия» не сильно пыталась отыграться, поэтому у Евгения Корнюхина есть матч на ноль против испанского гранда.

Давид Кипиани на пресс-конференции выглядел расстроенным. Главный тренер «Шинника» действительно считал, что выйти в полуфинал реально даже после 1:4:

«Мы представляли не Ярославль, а Россию. Если бы не неопытность некоторых наших футболистов и не неквалифицированное судейство в первом поединке, испанцев мы могли бы пройти. В первом тайме упустили две вернейшие возможности. А при счете 2:0 южане дрогнули бы. Это не немцы. Можете мне поверить, я сам южанин. Да, у испанцев собраны звезды, которые стоят больше 100 миллионов долларов. Но я сказал своим ребятам: «Мы еще не умеем себя ценить».

Клаудио Раньери отметил «Шинник» и Кипиани лично – за умный футбол:

«Мы прошли в следующий круг в борьбе с очень серьезным соперником. Нам удалось превзойти «Шинник» за счет крупной победы на своем поле. Сегодня ярославцы играли очень хорошо. Хочу сказать добрые слова в адрес Давида Кипиани. Его команда показывает умный футбол».

Через два года участники ярославского матча играли в финале Лиги чемпионов

«Шинник» вылетел из Кубка Интертото, а «Валенсия» вышла в Кубок УЕФА вместе с «Вердером» и «Болоньей» и дошла там до 1/16 финала, остановилась на «Ливерпуле».

Меньше двух лет от дождливого матча в Ярославле – «Валенсия» уже в финале Лиги чемпионов. 24 мая 2000-го на «Стад де Франс» вышли шесть футболистов, которые рубились с «Шинником» – Канисарес, Англома, Фаринос, Мендьета, Ангуло и Лопес.

«Шинник» в тот момент – снова команда первой лиги, пытающаяся вернуться в элиту.

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Фото: shinnik.ru; globallookpress.com

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