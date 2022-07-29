«Шинник» победил «Валенсию» в Интертото-98. Через 1,5 года полсостава испанцев играли в финале ЛЧ

«Шинник» обыграл «Валенсию» в еврокубковом турнире. В 2022-м эта новость звучит максимально неправдоподобно, но в 1998-м все так и было. Давайте вспомним одну из главных побед в истории ярославского клуба.

В 1996-м «Шинник» поднялся в высшую лигу и с ходу занял четвертое место

«Шинник» занял 19-е место в чемпионате России-1992 и на четыре сезона обосновался в первой лиге. В 1996-м команду возглавил Анатолий Полосин и вернул ее в высший дивизион.

Правда, были очень большие сомнения, что «Шинник» пустят в элиту. Только посмотрите, как выглядел ярославский стадион в конце 1996-го. На молодого Георгия Черданцева тоже гляньте:

Все обошлось, но в разгар борьбы за выживание Полосин ушел в отставку по состоянию здоровья. 11 сентября 1997-го тренер, который шесть раз выводил свои команды в дивизион выше, умер после операции на сердце.

Ярославцев принял Петр Шубин, «Шинник» одержал девять побед и влетел на четвертое место, опередив «Локомотив», «Зенит», «Торпедо» и ЦСКА. Интересно, что команда забила всего 38 голов в 34 матчах – столько же, сколько занявший последнее место КАМАЗ.

Лучшим бомбардиром «Шинника»-1997 стал Алексей Бычков: всего восемь голов, но пять из них – победные, а еще три принесли ничьи. Удивительная эффективность!

«Шинник» вышел в Кубок Интертото и сыграл с «Валенсией» Мендьеты, Канисареса, Ангуло и Клаудио Лопеса

Четвертое место в чемпионате России-1997 пропускало в Кубок Интертото. В 1998-м формат летнего еврокубкового турнира серьезно изменился: групповой этап отменили, начали сразу с плей-офф. «Шинник» уже под руководством Давида Кипиани стартовал с 1/8 финала: там дважды обыграли финский ТПС: 2:0 в гостях (с голами Владимира Леонченко и Дмитрия Вязьмикина) и 3:2 дома.

В следующем раунде ярославцы и получили «Валенсию».

Но как топ-команда Клаудио Раньери вообще оказалась в Кубке Интертото? В сезоне-1997/98 «Валенсия» финишировала в Ла Лиге на девятом месте и вместо нормального межсезонья вынуждена была пробиваться в Кубок УЕФА вот таким способом.

На домашний матч испанцы выпустили мощный состав: при 30 с лишним тысячах зрителей на «Месталье» в основе вышли Гаиска Мендьета, Сантьяго Канисарес, Мигель Ангуло, Клаудио Лопес, Жослен Англома, Амедео Карбони и Франсиско Фаринос.

«Валенсия» к 50-й минуте забила трижды, во втором тайме Сергей Серебренников и Клаудио Лопес добавили еще по одному – 4:1.

«Шинник» после матча очень спешил в аэропорт, чтобы успеть на обратный рейс. На пресс-конференцию пришел второй тренер Александр Побегалов. «Считаете ли вы исход противостояния решенным?» – задал вопрос один из журналистов. «Нет», – удивил испанцев Побегалов.

Мощный ливень затопил поле в Ярославле, во втором тайме угловые подавать стало невозможно

Ответный матч сыграли 25 июля. Удивительно, но испанский топ-клуб не вызвал ажиотажа в Ярославле. 8 тысяч зрителей – причиной такой небольшой аудитории стали цены на билеты, ведь 30 рублей в стране, находившейся на грани дефолта, были приличной суммой, особенно в провинции.

Еще и погода. Перед матчем в городе прошел сильнейший ливень, прилично подтопивший поле. Пока гости, приехавшие со всеми основными игроками, привыкали к газону, Сергей Юминов открыл счет. В конце первого тайма он же вышел один на один с Канисаресом, но не попал в створ. Нужны были еще два мяча!

А в перерыве снова зарядил дождь – и стадион местами стал больше похож на бассейн. Например, чтобы подать угловой, нужно было зайти в воду по щиколотку.

Второй тайм начался с 10-минутной задержкой, играть в футбол стало уже почти невозможно.

Казалось, в таких условиях «Шинник» может сориентироваться лучше, но забить хозяевам больше не удалось. А «Валенсия» не сильно пыталась отыграться, поэтому у Евгения Корнюхина есть матч на ноль против испанского гранда.

Давид Кипиани на пресс-конференции выглядел расстроенным. Главный тренер «Шинника» действительно считал, что выйти в полуфинал реально даже после 1:4:

«Мы представляли не Ярославль, а Россию. Если бы не неопытность некоторых наших футболистов и не неквалифицированное судейство в первом поединке, испанцев мы могли бы пройти. В первом тайме упустили две вернейшие возможности. А при счете 2:0 южане дрогнули бы. Это не немцы. Можете мне поверить, я сам южанин. Да, у испанцев собраны звезды, которые стоят больше 100 миллионов долларов. Но я сказал своим ребятам: «Мы еще не умеем себя ценить».

Клаудио Раньери отметил «Шинник» и Кипиани лично – за умный футбол:

«Мы прошли в следующий круг в борьбе с очень серьезным соперником. Нам удалось превзойти «Шинник» за счет крупной победы на своем поле. Сегодня ярославцы играли очень хорошо. Хочу сказать добрые слова в адрес Давида Кипиани. Его команда показывает умный футбол».

Через два года участники ярославского матча играли в финале Лиги чемпионов

«Шинник» вылетел из Кубка Интертото, а «Валенсия» вышла в Кубок УЕФА вместе с «Вердером» и «Болоньей» и дошла там до 1/16 финала, остановилась на «Ливерпуле».

Меньше двух лет от дождливого матча в Ярославле – «Валенсия» уже в финале Лиги чемпионов. 24 мая 2000-го на «Стад де Франс» вышли шесть футболистов, которые рубились с «Шинником» – Канисарес, Англома, Фаринос, Мендьета, Ангуло и Лопес.

«Шинник» в тот момент – снова команда первой лиги, пытающаяся вернуться в элиту.

Фото: shinnik.ru; globallookpress.com