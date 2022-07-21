Единственный гол вратаря в чемпионатах России. Кумир фанатов ЦСКА забил важнейший пенальти в борьбе за выживание

Можете представить, что в 2001-м на матче «Торпедо-ЗИЛ» – «Факел» собралось почти 10 тысяч зрителей? А это правда! 9500 человек пришли в теплый субботний день на стадион имени Стрельцова ради рубки аутсайдеров чемпионата России.

А ведь они еще не знали, что случится нечто историческое!

В главном матче за выживание играли молодой Березуцкий и завершающий карьеру Шмаров

Это 22 сентября 2001-го. Уже в середине августа стало понятно, что новороссийский «Черноморец» вылетит в первую лигу с последнего места, а «Торпедо-ЗИЛ» и «Факел» будут бороться за спасительное 14-е.

Москвичи и воронежцы чуть ли не после каждого матча менялись местами, к игре между собой в 25-м туре «Факел» подошел в более приятном положении: опережали зиловцев на одно очко.

Только гляньте, кто участвовал в ключевом матче за выживание:

• 19-летний Василий Березуцкий – зимой он перейдет в ЦСКА, «Торпедо-ЗИЛ» получит за него смешные деньги.

• Сергей Шустиков – сын легендарного торпедовца Виктора Шустикова, одного из основателей «Торпедо-ЗИЛ». 7 января 2016-го Сергей Шустиков умрет от сердечного приступа в 45 лет.

• Валерий Климов – главный бомбардир автозаводцев забьет пять голов в сезоне, а в 2002-м переедет в Казань и поможет «Рубину» выйти в РФПЛ.

• Андрей Новосадов – голкипер сборной России в матче против Бразилии из конца 1998-го.

• Валерий Шмаров – это последний сезон легенды «Факела» и «Спартака» в Воронеже: в 2002-м автор золотого гола чемпионата СССР-1989 поиграет в Туле и завершит карьеру.

Новосадов пробил пенальти, потому что в матче с ЦСКА никто из полевых не хотел

Результат матча значил слишком много, поэтому первый тайм прошел ожидаемо – без голов и без моментов. В перерыве главный тренер «Факела» убрал с поля Шмарова, гости не успели перестроиться, уже на 47-й минуте Климова сбили в штрафной воронежцев.

И тут самое удивительное: бить пришел вратарь «Торпедо-ЗИЛа» Новосадов! Не особо разбегаясь, кипер уложил мяч в правую от себя девятку – такое не берется!

Это был первый вратарский гол в чемпионатах России. И до сих пор он остается единственным.

«Когда возникла идея бить пенальти? В игре с ЦСКА. Когда в ворота армейцев назначили пенальти, полевые игроки немного подрастерялись и не знали, кому наносить удар. Затем, правда, арбитр передумал и отменил пенальти. Я вошел в историю? Об этом не задумываюсь. Главное, что команда выиграла, остальное не так важно», – первые комментарии скромного вратаря-бомбардира после матча.

Новосадов даже не стали праздновать взятие ворот: «На первом голе игра не заканчивается – впереди был еще целый тайм. Не вижу смысла в поздравлениях. Радоваться надо после финального свистка, а еще лучше – после завершения чемпионата».

Разве могли хозяева не выиграть после такого? Вскоре Игорь Пиюк добил мяч в ворота после удара Климова, а на 73-й минуте тот же Климов ассистировал Максиму Белецкому. Между этими голами свой пенальти реализовали и воронежцы. 3:1 – победа «Торпедо-ЗИЛа».

Команда Евгения Кучеревского осталась в высшей лиге и соответственно была среди участников первого розыгрыша Российской футбольной премьер-лиги – ее основали в конце 2001-го и впервые провели в 2002-м.

«Факел» отстал от торпедовцев на три очка и вернулся в элиту только через 21 год – сейчас.

За две недели до этого Новосадов уже забивал – в 1/16 финала Кубка России

Важнейший гол в ворота «Факела» для Новосадова был не первым. В 1990-е он трижды реализовывал пенальти за дубль ЦСКА, а за две недели до матча на стадионе «Торпедо» впервые забил на профессиональном уровне.

Автозаводцы играли с «Нефтехимиком» в 1/16 финала Кубка России и на 43-й минуте заработали 11-метровый. Новосадов открыл счет, его команда вышла в следующий раунд.

«Кучеревский, наш главный тренер, в Нижнекамск не поехал из-за болезни, поехали помощники – Ширинбеков и Полукаров. Перед игрой спрашивают: «Кто будет бить пенальти, если понадобится?» Все молчат. «Давайте я», – говорю. При счете 0:0 я взял и пробил», – вот так просто все объяснял Новосадов.

«Только не надо меня сравнивать с Чилавертом! Каждый должен заниматься своим делом», – а это реакция вратаря на вопрос, который после второго гола напрашивался. Больше с голкипером сборной Парагвая Новосадова никто ассоциировать не решался. Тем более больше он к 11 метрам больше не подходил: «Я сразу сказал: «Как только появится человек, который уверен в своих силах, меня к точке и на танке не подтащишь». Просто здесь так сложилось».

Новосадов – кумир фанатов ЦСКА. У него есть бригадная футболка Red-Blue Warriors, которую вручали только пяти армейцам

Андрей Новосадов – воспитанник ЦСКА. В конце 1980-х он играл за дубль, в 1992-м году уехал в «КАМАЗ», в 1993-м вернулся в Москву и через год впервые сыграл в основе ЦСКА. Всего у него ровно 100 матчей за армейский клуб и 98 пропущенных.

Именно Новосадов был основным вратарем команды в легендарном сезоне-1998, когда ЦСКА одержал 12 побед подряд, вынес «Спартак» (4:1) и с 14-го места поднялся до серебряных медалей.

Андрея обожают фанаты ЦСКА. Представители первой ультрас-группировки красно-синих Red-Blue Warriors даже вручили ему бригадную футболку. Заслужили всего пятеро: еще Евгений Варламов, Максим Боков, Валерий Минько и Сергей Семак.

«Андрей давно с фан-активом дружил и нас познакомил. После матчей семьями собирались в ресторане, сидели, общались – сейчас так уже не принято. Оказалось – достойные, интересные люди, каждый в своей сфере. Вот они и решили сделать нам такой подарок, провести нечто вроде обряда посвящения. Ребята уточнили: «Это не просто презент. Мы видим, что вы истинные армейцы, настоящие кони, поэтому достойны такой футболки», – вспоминал Евгений Варламов.

Новосадов завершил карьеру в 2006-м в КАМАЗе, с 2008-го работает в подольском «Витязе», но его мощную фигуру до сих пор можно увидеть на баннерах фанатов ЦСКА.

Правда заслужил!

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