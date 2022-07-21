Ultras Action
Блог

Единственный гол вратаря в чемпионатах России. Кумир фанатов ЦСКА забил важнейший пенальти в борьбе за выживание

Витязь Подольск Витязь Подольск
Зураб Саная
Максим Белецкий Максим Белецкий
Валерий Шмаров
Василий Березуцкий Василий Березуцкий
Евгений Кучеревский Евгений Кучеревский
Игорь Пиюк
Валерий Климов Валерий Климов
Сергей Шустиков Сергей Шустиков
болельщики
Факел Факел
Торпедо-ЗИЛ Торпедо-ЗИЛ
Андрей Новосадов
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
ЦСКА ЦСКА
Футбол Футбол

Можете представить, что в 2001-м на матче «Торпедо-ЗИЛ» – «Факел» собралось почти 10 тысяч зрителей? А это правда! 9500 человек пришли в теплый субботний день на стадион имени Стрельцова ради рубки аутсайдеров чемпионата России.

А ведь они еще не знали, что случится нечто историческое!

В главном матче за выживание играли молодой Березуцкий и завершающий карьеру Шмаров

Это 22 сентября 2001-го. Уже в середине августа стало понятно, что новороссийский «Черноморец» вылетит в первую лигу с последнего места, а «Торпедо-ЗИЛ» и «Факел» будут бороться за спасительное 14-е.

Москвичи и воронежцы чуть ли не после каждого матча менялись местами, к игре между собой в 25-м туре «Факел» подошел в более приятном положении: опережали зиловцев на одно очко.

Только гляньте, кто участвовал в ключевом матче за выживание:

• 19-летний Василий Березуцкий – зимой он перейдет в ЦСКА, «Торпедо-ЗИЛ» получит за него смешные деньги.

• Сергей Шустиков – сын легендарного торпедовца Виктора Шустикова, одного из основателей «Торпедо-ЗИЛ». 7 января 2016-го Сергей Шустиков умрет от сердечного приступа в 45 лет.

• Валерий Климов – главный бомбардир автозаводцев забьет пять голов в сезоне, а в 2002-м переедет в Казань и поможет «Рубину» выйти в РФПЛ.

• Андрей Новосадов – голкипер сборной России в матче против Бразилии из конца 1998-го.

• Валерий Шмаров – это последний сезон легенды «Факела» и «Спартака» в Воронеже: в 2002-м автор золотого гола чемпионата СССР-1989 поиграет в Туле и завершит карьеру.

Новосадов пробил пенальти, потому что в матче с ЦСКА никто из полевых не хотел

Результат матча значил слишком много, поэтому первый тайм прошел ожидаемо – без голов и без моментов. В перерыве главный тренер «Факела» убрал с поля Шмарова, гости не успели перестроиться, уже на 47-й минуте Климова сбили в штрафной воронежцев.

И тут самое удивительное: бить пришел вратарь «Торпедо-ЗИЛа» Новосадов! Не особо разбегаясь, кипер уложил мяч в правую от себя девятку – такое не берется!

Это был первый вратарский гол в чемпионатах России. И до сих пор он остается единственным.

«Когда возникла идея бить пенальти? В игре с ЦСКА. Когда в ворота армейцев назначили пенальти, полевые игроки немного подрастерялись и не знали, кому наносить удар. Затем, правда, арбитр передумал и отменил пенальти. Я вошел в историю? Об этом не задумываюсь. Главное, что команда выиграла, остальное не так важно», – первые комментарии скромного вратаря-бомбардира после матча.

Новосадов даже не стали праздновать взятие ворот: «На первом голе игра не заканчивается – впереди был еще целый тайм. Не вижу смысла в поздравлениях. Радоваться надо после финального свистка, а еще лучше – после завершения чемпионата».

Разве могли хозяева не выиграть после такого? Вскоре Игорь Пиюк добил мяч в ворота после удара Климова, а на 73-й минуте тот же Климов ассистировал Максиму Белецкому. Между этими голами свой пенальти реализовали и воронежцы. 3:1 – победа «Торпедо-ЗИЛа».

Команда Евгения Кучеревского осталась в высшей лиге и соответственно была среди участников первого розыгрыша Российской футбольной премьер-лиги – ее основали в конце 2001-го и впервые провели в 2002-м.

«Факел» отстал от торпедовцев на три очка и вернулся в элиту только через 21 год – сейчас.

За две недели до этого Новосадов уже забивал – в 1/16 финала Кубка России

Важнейший гол в ворота «Факела» для Новосадова был не первым. В 1990-е он трижды реализовывал пенальти за дубль ЦСКА, а за две недели до матча на стадионе «Торпедо» впервые забил на профессиональном уровне.

Автозаводцы играли с «Нефтехимиком» в 1/16 финала Кубка России и на 43-й минуте заработали 11-метровый. Новосадов открыл счет, его команда вышла в следующий раунд.

«Кучеревский, наш главный тренер, в Нижнекамск не поехал из-за болезни, поехали помощники – Ширинбеков и Полукаров. Перед игрой спрашивают: «Кто будет бить пенальти, если понадобится?» Все молчат. «Давайте я», – говорю. При счете 0:0 я взял и пробил», – вот так просто все объяснял Новосадов.

«Только не надо меня сравнивать с Чилавертом! Каждый должен заниматься своим делом», – а это реакция вратаря на вопрос, который после второго гола напрашивался. Больше с голкипером сборной Парагвая Новосадова никто ассоциировать не решался. Тем более больше он к 11 метрам больше не подходил: «Я сразу сказал: «Как только появится человек, который уверен в своих силах, меня к точке и на танке не подтащишь». Просто здесь так сложилось».

Новосадов – кумир фанатов ЦСКА. У него есть бригадная футболка Red-Blue Warriors, которую вручали только пяти армейцам

Андрей Новосадов – воспитанник ЦСКА. В конце 1980-х он играл за дубль, в 1992-м году уехал в «КАМАЗ», в 1993-м вернулся в Москву и через год впервые сыграл в основе ЦСКА. Всего у него ровно 100 матчей за армейский клуб и 98 пропущенных.

Именно Новосадов был основным вратарем команды в легендарном сезоне-1998, когда ЦСКА одержал 12 побед подряд, вынес «Спартак» (4:1) и с 14-го места поднялся до серебряных медалей.

Андрея обожают фанаты ЦСКА. Представители первой ультрас-группировки красно-синих Red-Blue Warriors даже вручили ему бригадную футболку. Заслужили всего пятеро: еще Евгений Варламов, Максим Боков, Валерий Минько и Сергей Семак.

«Андрей давно с фан-активом дружил и нас познакомил. После матчей семьями собирались в ресторане, сидели, общались – сейчас так уже не принято. Оказалось – достойные, интересные люди, каждый в своей сфере. Вот они и решили сделать нам такой подарок, провести нечто вроде обряда посвящения. Ребята уточнили: «Это не просто презент. Мы видим, что вы истинные армейцы, настоящие кони, поэтому достойны такой футболки», – вспоминал Евгений Варламов.

Новосадов завершил карьеру в 2006-м в КАМАЗе, с 2008-го работает в подольском «Витязе», но его мощную фигуру до сих пор можно увидеть на баннерах фанатов ЦСКА.

Правда заслужил!

Еще больше олдскульного российского футбола и его связи с фанатами – в телеграм-канале Ultras Action

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные