В 1977-м молодежная сборная СССР выиграла первый ЧМ. Главный тренер перед серией пенальти в финале заменил вратаря

В 1974-м президентом ФИФА был избран Жоао Авеланж. Главной миссией бразилец провозглашал популяризацию футбола – одной из первых его задумок стало учреждение молодежного чемпионата мира.

Идею он подсмотрел в Европе, ведь молодежные Евро проводились с 1972 года.

Отбора не было, сборная СССР получила приглашение как чемпион Европы среди юношей

ЧМ U-20 дебютировал в июне 1977 года в Тунисе под названием «Мировой юношеский турнир ФИФА на Кубок Coca-Cola». «Реализация проекта целиком зависела от финансовой поддержки. Нужна была организация, способная его субсидировать», – объяснял коллаборацию Авеланж. Coca-Cola щедро проспонсировала проведение турнира и выделила огромные для того времени 5 млн долларов. Взамен корпорация получила все права на рекламу и телетрансляции. Несколько следующих турниров тоже провела Coca-Cola.

Логотип МЧМ-1981

Из-за дефицита времени отборочный этап не проводили, и ФИФА разрешила конфедерациям самим выбрать участников. Сборная СССР получила уайлд-карт как действующий победитель юношеского чемпионата Европы (U-18): в 1976-м команда Сергея Мосягина взяла золото, обыграв по ходу турнира Нидерланды, Данию, Северную Ирландию, Испанию и Венгрию с общим счетом 12:0.

Юношеская сборная СССР – чемпион Европы-1976

Ах да, ФИФА назвала первый молодежный ЧМ экспериментальным, однако со временем главная футбольная организация признала его абсолютно легитимным, поэтому всегда приводит результаты и статистику тунисского турнира в официальных источниках.

Тренер сборной СССР вообще ничего не знал о соперниках по группе

Сборная СССР попала в группу с Ираком, Парагваем и Австрией. Главный тренер серьезно обновленной советской команды Сергей Мосягин признавался, что у него не было никакой информации о соперниках. Более того, состояние своих футболистов тоже было для него загадкой: «Как мы играем, узнаем здесь, в ходе турнира нам предстоит показать свои возможности».

Первый матч прошел почти идеально. Форвард московского «Локомотива» Валерий Петраков к 23-й минуте головой положил два гола в ворота Ирака, азиаты ответили одним, а перед перерывом был установлен финальный счет – 3:1. До сих пор непонятно, кто забил третий: то ли одноклубник Петракова Алексей Ильин отправил мяч в ворота прямым ударом с углового, то ли капитан Андрей Баль все-таки коснулся мяча во вратарской. В официальном протоколе отмечен футболист львовских «Карпат», но все советские архивы называют автором гола Ильина.

Главный тренер ФК «Москва» Валерий Петраков

Вторая игра получилась намного сложнее. Парагвайцы обращались с мячом техничнее первого соперника и не стеснялись играть грубо. В первом тайме южноамериканцев пробил 18-летний спартаковец Вагиз Хидиятуллин, но и вратарь ЦСКА Александр Новиков не ушел с поля без пропущенного. Победу СССР на 59-й минуте принес точный удар киевского динамовца Владимира Бессонова.

Третий матч – нервы. Советские футболисты все 80 минут (по регламенту играли два тайма по 40 минут) штурмовали ворота Австрии, но так и не забили. Ничьей хватило для лидерства в группе, но любая ошибка могла привести к катастрофе – в плей-офф выходила только одна команда. Парагвай в параллельной встрече накидал четыре безответных гола Ираку и в случае победы Австрии опережал СССР по разнице мячей. Но обошлось: последние секунды перед свистком советские защитники перекатывали перед своей штрафной.

В полуфинале Мосягин поменял вратаря перед серией пенальти

В полуфинале предстояло биться с одним из главных фаворитов турнира – сборной Уругвая. Тренер-наблюдатель СССР съездил на последнюю игру соперника на групповом этапе (Уругвай вынес Марокко 3:0) и приехал в расположение сборной с восторженными отзывами. Мосягин не выдержал и прервал рассказ помощника: «Ну, а обыграть-то их можно?!»

Вдобавок тренер столкнулся с кадровыми проблемами в атаке: нападающий «Карпат» Григорий Батич приболел, а форварда «Арарата» Роберта Халайджяна отправили домой. Официальная версия – уклонение от спортивной борьбы на тренировках.

Логично, что Мосягин выбрал оборонительную схему – и она сработала. Зажигательные уругвайцы забить не смогли, поэтому участник финала определялся в серии пенальти.

Кстати, вы до сих пор думаете, что менять голкипера перед одиннадцатиметровыми придумал Луи ван Гал на ЧМ-2014? Ха! На 100-й минуте Мосягин заменил Новикова на киевлянина Юрия Сивуху и как минимум не прогадал. Амаро Надаль пробил выше – и это был единственный промах в серии. СССР – в финале!

В финале тренер повторил трюк с заменой вратаря, и Сивуха взял решающий пенальти

Во втором полуфинале мексиканцы выиграли у Бразилии. И тоже в серии пенальти, после 1:1 в основное время. И это была сенсация, ведь журналисты называли бразильцев главными претендентами на победу. Фаворитами их считал и Мосягин.

Но и Мексика – совсем не подарок. 10 июля 1977 года Бессонов дважды выводил СССР вперед, дважды соперник сравнивал. На 63-й минуте молодые латиноамериканцы остались в меньшинстве, но дотянули до очередной серии, перед которой Мосягин снова поменял вратаря.

Сивуха взял первый же удар капитана мексиканцев Рубио. Капитан советской команды Баль тоже не забил – штанга. Затем наш вратарь дважды не дал забить Манцо, но судья сказал перебить – голкипер оба раза вышел за линию. Третья попытка – удачная.

Счет уже 8:8. Сивуха снова геройствует, и арбитр наконец не идет помогает мексиканцам – удар Гардуньо отбит по правилам.

К точке подошел защитник харьковского «Металлиста» Виктор Каплун. Все, молодежная сборная СССР – первый чемпион мира!

«Это была радостная до слез минута. У нашего футбола своеобразная судьба. Он в мире имеет высокую репутацию, а больших призов добыто не так уж и много, меньше, чем причиталось бы согласно репутации. 19-летние ребята еще раз дали знать миру о нашем футболе. Дали знать и нам, что живы твердость и надежность – те черты нашего футбола, к которым с уважением относятся все соперники, все наблюдатели и на которые нам следует опираться», – восторженно писал Лев Филатов в еженедельнике «Футбол-Хоккей».

Жоао Авеланж вручил сборной СССР сразу два трофея. Капитан Баль поднял над головой чемпионский кубок, а Бессонов получил приз лучшему игроку турнира.

Четыре футболиста золотой команды потом участвовали во взрослых турнирах сборных

Вот состав той золотой молодежной сборной СССР:

Александр Новиков (ЦСКА), Юрий Сивуха («Динамо Киев»), Валентин Крячко («Металлист»), Сергей Балтача («Динамо Киев»), Виктор Каплун (Металлист), Алексей Ильин («Локомотив»), Александр Сопко («Динамо Киев»), Сергей Кисельников («Динамо Вологда»), Владимир Бодров («Динамо Москва»), Сергей Игумин (ЦСКА), Сергей Жарков («Черноморец»), Андрей Баль («Карпаты»), Владимир Бессонов («Динамо Киев»), Вагиз Хидиятуллин («Спартак»), Игорь Бычков («Дружба Йошкар-Ола»), Роберт Халайджян («Арарат»), Валерий Петраков («Локомотив»), Григорий Батич («Карпаты»).

Вы же тоже обратили внимание на футболиста «Дружбы» из Йошкар-Олы? Игорь Бычков провел на турнире все пять матчей, а после турнира был призван в армию – в ЦСКА. В Москве у него не получилось, поэтому он отправился в другую команду по армейской линии и стал легендой «Искры». Почти 250 матчей за смоленский клуб, несмотря на то, что Бычков закончил карьеру в 28 лет. В 1997-м возглавил только что созданный ФК «Химки», в последние годы жизни работал консьержем. Скончался после продолжительной болезни в 2009 году.

Главный тренер Сергей Мосягин в 1986-м стал помощником главного тренера сборной СССР и выиграл серебро Евро-1988.

Четыре футболиста золотой команды-1977 закрепились во взрослой сборной и участвовали на крупных турнирах – Бессонов, Баль, Хидиятуллин, Балтача. Последний в 1988 году стал первым советским футболистом, перешедшим в английский клуб – «Ипсвич Таун» отдал киевскому «Динамо» 200 тысяч фунтов стерлингов.

Кто еще отметился на первом молодежном чемпионате мира? Французы Мишель Бибар и Бернан Женгини брали бронзу ЧМ-1986, второй выиграл еще и Евро-1984. Испанцы Сантьяго Уркиага и Рикардо Гальего забрали серебро того же чемпионата Европы-1984. Итальянец Джованни Галли через пять лет стал чемпионом мира, а Джузеппе Барези (брат Франко) – легендой миланского «Интера».

Количественно круче всех отметились две команды. Сразу пять футболистов Гондураса участвовал в ЧМ-1982, а шесть игроков Уругвая сыграли на чемпионате мира в Мексике, еще один на ЧМ-1990.

Фото: globallookpress.com/Alexander Chernykh; РИА Новости/ Сергей Гунеев