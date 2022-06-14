Бекхэм в «Престоне», Терри в «Ноттингеме», Дель Пьеро в «Падове». Неожиданные клубы в карьерах топов

Иногда листаешь биографию какого-нибудь известного футболиста и думаешь: «Ничего себе, уже и забыл, что он там играл». Признавайтесь, не раз же было такое?

Вот мы и собрали таких игроков. Листайте и удивляйтесь, что Дель Пьеро начинал не в «Ювентусе», Терри играл не только в «Челси», а в «Интере» не раскрылось какое-то невероятное количество топов! И пишите в комментарии свои примеры.

Алессандро Дель Пьеро – «Падова» (1991-93)

Статистика: 14 матчей, 1 гол

Факт: да, Дель Пьеро – воспитанник «Падовы», а вовсе не «Юве»!

Фабио Каннаваро – «Наполи» (1992-95)

Статистика: 68 матчей, 1 гол

Факт: продажа 21-летнего защитника в «Парму» принесла «Наполи» почти 7 млн евро.

Синиша Михайлович – «Рома» (1992-94)

Статистика: 69 матчей, 7 голов

Факт: легендарный защитник «Лацио» не раз признавался, что выступление за «Рому» – худший период в его карьере.

Диего Марадона – «Севилья» (1992-93)

Статистика: 30 матчей, 6 голов

Факт: именно «Севилья» решилась приютить Диего после 15-месячной дисквалификации за употребление кокаина.

Деннис Бергкамп – «Интер» (1993-95)

Статистика: 72 матча, 22 гола

Факт: первые признаки аэрофобии проявились у Бергкампа именно в «Интере», потому что команда часто летала в маленьких самолетах, больше подверженных тряске, чем стандартные.

Дэвид Бекхэм – «Престон» (1995)

Статистика: 5 матчей, 2 гола

Факт: один из голов забил прямым ударом с углового.

Патрик Виейра – «Милан» (1995/96)

Статистика: 5 матчей

Факт: молодой француз не вписался в звездный состав «Милана» и уехал в «Арсенал». К счастью для всех!

Роберто Карлос – «Интер» (1995/96)

Статистика: 34 матча, 7 голов

Факт: забил по голу в четырех дебютных матчах.

Фрэнк Лэмпард – «Суонси» (1995/96)

Статистика: 11 матчей, 1 гол

Факт: первый матч в профессиональной карьере Лэмпард провел именно в «Суонси» – в 17 лет.

Филиппо Индзаги – «Аталанта» (1996/97)

Статистика: 34 матча, 25 голов

Факт: «Аталанта» купила форварда у «Пармы» за 90 тысяч евро, а через год продала «Ювентусу» за 10 млн.

Биксант Лизаразю – «Атлетик» (1996/97)

Статистика: 18 матчей

Факт: не удивляйтесь, что француз играл за «Атлетик» – у него баскское происхождение.

Эдгар Давидс – «Милан» (1996-97)

Статистика: 30 матчей, 1 гол

Факт: «Милан» подписал хавбека «Аякса» свободным агентом, а через год продал его «Ювентусу» за 8 млн евро.

Михаэль Баллак – «Кайзерслаутерн» (1997-99)

Статистика: 57 матчей, 4 гола

Факт: первый трофей Баллак выиграл не с «Баварией». В 1998 году стал чемпионом Германии с «Кайзерслаутерном».

Дженнаро Гаттузо – «Рейнджерс» (1997-98)

Статистика: 51 матч, 5 голов

Факт: не нашел общий язык с Диком Адвокатом и ушел в «Салернитану».

Самюэль Это′О – «Реал» (1998-2000)

Статистика: 7 матчей

Факт: в 20 матчах против «Реала» забил 11 голов и отдал 5 голевых.

Марко Матерацци – «Эвертон» (1998/99)

Статистика: 33 матчей, 2 гола

Факт: и 2 удаления – как же без красных?

Андреа Пирло – «Интер» (1998-2000)

Статистика: 40 матчей

Факт: единственный клуб, в котором Пирло не забил ни одного мяча.

Тьерри Анри – «Ювентус» (1999)

Статистика: 19 матчей, 3 гола

Факт: «Юве» умудрился продать Анри дороже, чем купил: отдал «Монако» 12,5 млн евро, а получил от «Арсенала» 16,1 млн.

Джон Терри – «Ноттингем Форест» (2000)

Статистика: 6 матчей

Факт: после возвращения из краткосрочной аренды футболисты «Челси» признали Терри лучшим игроком сезона-2000/01.

Пеп Гвардиола – «Рома» (2002/03)

Статистика: 6 матчей

Факт: в первом же матче разгромного проиграл «Реалу» (0:3) в Лиге чемпионов.

Петер Шмейхель – «Манчестер Сити» (2002/03)

Статистика: 31 матч

Факт: фанаты «МЮ» мечтали, что голкипер закончит карьеру именно в Манчестере. Он так и сделал – только в «Сити».

Габриэль Батистута – «Интер» (2003)

Статистика: 12 матчей, 2 гола

Факт: последний европейский клуб Батигола.

Франк Рибери – «Галатасарай» (2005)

Статистика: 17 матчей, 1 гол

Факт: выиграл первый трофей в карьере – Кубок Турции.

Кристиан Вьери – «Милан» (2005)

Статистика: 14 матчей, 2 гола

Факт: Вьери сменил так много клубов, что он просто обязан был оказаться в «Милане». Хотя бы на полгода!

Рой Кин – «Селтик» (2006)

Статистика: 10 матчей, 1 гол

Факт: в любимом клубе детства Кин поиграл только 4 месяца. В мае 2006-го объявил о завершении карьеры из-за хронической травмы. Успел выиграть чемпионат и Кубок Шотландии.

Жерар Пике – «Сарагоса» (2006/07)

Статистика: 28 матчей, 3 гола

Факт: после сезона в «Сарагосе» вернулся в «МЮ» и выиграл Лигу чемпионов.

Каспер Шмейхель – «Манчестер Сити» (2007-09)

Статистика: 10 матчей

Факт: 7 сезонов Каспер был игроком «Сити», но за это время успел сгонять в 5 аренд.

Эрнан Креспо – «Дженоа» (2009/10)

Статистика: 21 матч, 7 голов

Факт: в середине сезона вернулся в «Парму», где провел лучшие годы карьеры.

Тони Кроос – «Байер» (2009-10)

Статистика: 48 матчей, 10 голов

Факт: аренда в «Байер» вышла такой удачной, что Йоахим Лев взял 20-летнего хавбека на ЧМ-2010.

Чиро Иммобиле – «Ювентус» (2009-10)

Статистика: 5 матчей

Факт: первый клуб в карьере будущей легенды «Лацио».

Диего – «Ювентус» (2009-10)

Статистика: 47 матчей, 7 голов

Факт: только в двух командах Диего не выиграл ни одного трофея – в «Юве» и в «Вольфсбурге».

Филиппе Коутиньо – «Интер» (2010-13)

Статистика: 46 матчей, 4 гола

Факт: «Коутиньо – это будущее «Интера», – так в 2010 году говорил главный тренер миланцев Рафа Бенитес.

Адриано – «Рома» (2010/11)

Статистика: 8 матчей

Факт: больше Адриано в Европе не играл.

Оуэн Харгривз – «Манчестер Сити» (2011/12)

Статистика: 4 матча, 1 гол

Факт: начал отлично, забив в дебютном матче «Бирмингему», но травмы доконали – завершил карьеру в 31 год.

Джо Коул – «Лилль» (2011/12)

Статистика: 43 матча, 9 голов

Факт: на пару с Эденом Азаром вывел «Лилль» в Лигу чемпионов с третьего места в Лиге 1.

Диего Форлан – «Интер» (2011/12)

Статистика: 20 матчей, 2 гола

Факт: последний европейский клуб лучшего футболиста ЧМ-2010.

Кевин де Брюйне – «Вердер» (2012/13)

Статистика: 34 матча, 10 голов

Факт: к 10 голам приплюсовал 10 ассистов.

Майкл Оуэн – «Сток Сити» (2012/13)

Статистика: 9 матчей, 1 гол

Факт: в Стоке обладатель «Золотого мяча»-2001 и завершил карьеру.

Харри Кейн – «Лестер» (2013)

Статистика: 15 матчей, 2 гола

Факт: последняя аренда Кейна – уже в сезоне-2013/14 форвард отметился первыми мячами за «Тоттенхэм» в АПЛ.

Фернандо Торрес – «Милан» (2014)

Статистика: 10 матчей, 1 гол

Факт: только Торрес подписал постоянный контракт с «Миланом», как его обменяли в «Атлетико» на Алессио Черчи. Помните такого парня?

Бруну Фернандеш – «Сампдория» (2016/17)

Статистика: 35 матчей, 5 голов

Факт: «Сампдория» отпустила португальца в «Спортинг» за 9,7 млн евро, а «Спортинг» через 2,5 года продал его в «МЮ» почти в 7 раз дороже.

Фото: globallookpress.com/imago sportfotodiens; commons.wikimedia.org/calciomio.fr; pnefc.netathletic-club.eusGettyimages.ru/Chris Cole/Allsport/Getty Images/Hulton Archive, Allsport UK, Stu Forster/Allsport, Phil Cole /Allsport, Shaun Botterill /Allsport, John Walton/EMPICS, Alex Livesey, Grazia Neri, Jonathan Daniel, Jeff J Mitchell, Bagu Blanco, Matthew Lewis, Massimo Cebrelli, Jeff Zelevansky, Gabriele Maltinti, Claudio Villa, Michael Regan, Laurence Griffiths; AFP PHOTOS/STR