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Бекхэм в «Престоне», Терри в «Ноттингеме», Дель Пьеро в «Падове». Неожиданные клубы в карьерах топов

Ювентус Ювентус
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Майкл Оуэн Майкл Оуэн
Петер Шмейхель Петер Шмейхель
Тьерри Анри Тьерри Анри
Бруну Фернандеш Бруну Фернандеш
Эрнан Креспо Эрнан Креспо
Харри Кейн Харри Кейн
Франк Рибери Франк Рибери
Андреа Пирло Андреа Пирло
Фернандо Торрес Фернандо Торрес
Диего Форлан Диего Форлан
Эдгар Давидс Эдгар Давидс
Баллак
Дженнаро Гаттузо Дженнаро Гаттузо
Хамес Родригес Хамес Родригес
Чиро Иммобиле Чиро Иммобиле
Рой Кин Рой Кин
Кевин де Брюйне Кевин де Брюйне
Оуэн Харгривз Оуэн Харгривз
Каспер Шмейхель Каспер Шмейхель
Диего Диего
Тони Кроос Тони Кроос
Жерар Пике Жерар Пике
Адриано Адриано
Габриэль Батистута Габриэль Батистута
Марко Матерацци Марко Матерацци
Джо Коул Джо Коул
Кристиан Вьери Кристиан Вьери
Филиппе Коутиньо Филиппе Коутиньо
Биксант Лизаразю
Филиппо Индзаги Филиппо Индзаги
Фрэнк Лэмпард Фрэнк Лэмпард
Роберто Карлос Роберто Карлос
Патрик Виейра Патрик Виейра
Деннис Бергкамп Деннис Бергкамп
Дэвид Бекхэм Дэвид Бекхэм
Синиша Михайлович Синиша Михайлович
Самюэль Это′О Самюэль Это′О
Фабио Каннаваро Фабио Каннаваро
Алессандро Дель Пьеро Алессандро Дель Пьеро
Пеп Гвардиола Пеп Гвардиола
Диего Марадона Диего Марадона
Милан Милан
Интер Интер
Футбол Футбол

Иногда листаешь биографию какого-нибудь известного футболиста и думаешь: «Ничего себе, уже и забыл, что он там играл». Признавайтесь, не раз же было такое?

Вот мы и собрали таких игроков. Листайте и удивляйтесь, что Дель Пьеро начинал не в «Ювентусе», Терри играл не только в «Челси», а в «Интере» не раскрылось какое-то невероятное количество топов! И пишите в комментарии свои примеры.

Алессандро Дель Пьеро – «Падова» (1991-93)

Статистика: 14 матчей, 1 гол

Факт: да, Дель Пьеро – воспитанник «Падовы», а вовсе не «Юве»!

Фабио Каннаваро – «Наполи» (1992-95)

Статистика: 68 матчей, 1 гол

Факт: продажа 21-летнего защитника в «Парму» принесла «Наполи» почти 7 млн евро.

Синиша Михайлович – «Рома» (1992-94)

Статистика: 69 матчей, 7 голов

Факт: легендарный защитник «Лацио» не раз признавался, что выступление за «Рому» – худший период в его карьере.

Диего Марадона – «Севилья» (1992-93)

Статистика: 30 матчей, 6 голов

Факт: именно «Севилья» решилась приютить Диего после 15-месячной дисквалификации за употребление кокаина.

Деннис Бергкамп – «Интер» (1993-95)

Статистика: 72 матча, 22 гола

Факт: первые признаки аэрофобии проявились у Бергкампа именно в «Интере», потому что команда часто летала в маленьких самолетах, больше подверженных тряске, чем стандартные.

Дэвид Бекхэм – «Престон» (1995)

Статистика: 5 матчей, 2 гола

Факт: один из голов забил прямым ударом с углового.

Патрик Виейра – «Милан» (1995/96)

Статистика: 5 матчей

Факт: молодой француз не вписался в звездный состав «Милана» и уехал в «Арсенал». К счастью для всех!

Роберто Карлос – «Интер» (1995/96)

Статистика: 34 матча, 7 голов

Факт: забил по голу в четырех дебютных матчах.

Фрэнк Лэмпард – «Суонси» (1995/96)

Статистика: 11 матчей, 1 гол

Факт: первый матч в профессиональной карьере Лэмпард провел именно в «Суонси» – в 17 лет.

Филиппо Индзаги – «Аталанта» (1996/97)

Статистика: 34 матча, 25 голов

Факт: «Аталанта» купила форварда у «Пармы» за 90 тысяч евро, а через год продала «Ювентусу» за 10 млн.

Биксант Лизаразю – «Атлетик» (1996/97)

Статистика: 18 матчей

Факт: не удивляйтесь, что француз играл за «Атлетик» – у него баскское происхождение.

Эдгар Давидс – «Милан» (1996-97)

Статистика: 30 матчей, 1 гол

Факт: «Милан» подписал хавбека «Аякса» свободным агентом, а через год продал его «Ювентусу» за 8 млн евро.

Михаэль Баллак – «Кайзерслаутерн» (1997-99)

Статистика: 57 матчей, 4 гола

Факт: первый трофей Баллак выиграл не с «Баварией». В 1998 году стал чемпионом Германии с «Кайзерслаутерном».

Дженнаро Гаттузо – «Рейнджерс» (1997-98)

Статистика: 51 матч, 5 голов

Факт: не нашел общий язык с Диком Адвокатом и ушел в «Салернитану».

Самюэль Это′О – «Реал» (1998-2000)

Статистика: 7 матчей

Факт: в 20 матчах против «Реала» забил 11 голов и отдал 5 голевых.

Марко Матерацци – «Эвертон» (1998/99)

Статистика: 33 матчей, 2 гола

Факт: и 2 удаления – как же без красных?

Андреа Пирло – «Интер» (1998-2000)

Статистика: 40 матчей

Факт: единственный клуб, в котором Пирло не забил ни одного мяча.

Тьерри Анри – «Ювентус» (1999)

Статистика: 19 матчей, 3 гола

Факт: «Юве» умудрился продать Анри дороже, чем купил: отдал «Монако» 12,5 млн евро, а получил от «Арсенала» 16,1 млн.

Джон Терри – «Ноттингем Форест» (2000)

Статистика: 6 матчей

Факт: после возвращения из краткосрочной аренды футболисты «Челси» признали Терри лучшим игроком сезона-2000/01.

Пеп Гвардиола – «Рома» (2002/03)

Статистика: 6 матчей

Факт: в первом же матче разгромного проиграл «Реалу» (0:3) в Лиге чемпионов.

Петер Шмейхель – «Манчестер Сити» (2002/03)

Статистика: 31 матч

Факт: фанаты «МЮ» мечтали, что голкипер закончит карьеру именно в Манчестере. Он так и сделал – только в «Сити».

Габриэль Батистута – «Интер» (2003)

Статистика: 12 матчей, 2 гола

Факт: последний европейский клуб Батигола.

Франк Рибери – «Галатасарай» (2005)

Статистика: 17 матчей, 1 гол

Факт: выиграл первый трофей в карьере – Кубок Турции.

Кристиан Вьери – «Милан» (2005)

Статистика: 14 матчей, 2 гола

Факт: Вьери сменил так много клубов, что он просто обязан был оказаться в «Милане». Хотя бы на полгода!

Рой Кин – «Селтик» (2006)

Статистика: 10 матчей, 1 гол

Факт: в любимом клубе детства Кин поиграл только 4 месяца. В мае 2006-го объявил о завершении карьеры из-за хронической травмы. Успел выиграть чемпионат и Кубок Шотландии.

Жерар Пике – «Сарагоса» (2006/07)

Статистика: 28 матчей, 3 гола

Факт: после сезона в «Сарагосе» вернулся в «МЮ» и выиграл Лигу чемпионов.

Каспер Шмейхель – «Манчестер Сити» (2007-09)

Статистика: 10 матчей

Факт: 7 сезонов Каспер был игроком «Сити», но за это время успел сгонять в 5 аренд.

Эрнан Креспо – «Дженоа» (2009/10)

Статистика: 21 матч, 7 голов

Факт: в середине сезона вернулся в «Парму», где провел лучшие годы карьеры.

Тони Кроос – «Байер» (2009-10)

Статистика: 48 матчей, 10 голов

Факт: аренда в «Байер» вышла такой удачной, что Йоахим Лев взял 20-летнего хавбека на ЧМ-2010.

Чиро Иммобиле – «Ювентус» (2009-10)

Статистика: 5 матчей

Факт: первый клуб в карьере будущей легенды «Лацио».

Диего – «Ювентус» (2009-10)

Статистика: 47 матчей, 7 голов

Факт: только в двух командах Диего не выиграл ни одного трофея – в «Юве» и в «Вольфсбурге».

Филиппе Коутиньо – «Интер» (2010-13)

Статистика: 46 матчей, 4 гола

Факт: «Коутиньо – это будущее «Интера», – так в 2010 году говорил главный тренер миланцев Рафа Бенитес.

Адриано – «Рома» (2010/11)

Статистика: 8 матчей

Факт: больше Адриано в Европе не играл.

Оуэн Харгривз – «Манчестер Сити» (2011/12)

Статистика: 4 матча, 1 гол

Факт: начал отлично, забив в дебютном матче «Бирмингему», но травмы доконали – завершил карьеру в 31 год.

Джо Коул – «Лилль» (2011/12)

Статистика: 43 матча, 9 голов

Факт: на пару с Эденом Азаром вывел «Лилль» в Лигу чемпионов с третьего места в Лиге 1.

Диего Форлан – «Интер» (2011/12)

Статистика: 20 матчей, 2 гола

Факт: последний европейский клуб лучшего футболиста ЧМ-2010.

Кевин де Брюйне – «Вердер» (2012/13)

Статистика: 34 матча, 10 голов

Факт: к 10 голам приплюсовал 10 ассистов.

Майкл Оуэн – «Сток Сити» (2012/13)

Статистика: 9 матчей, 1 гол

Факт: в Стоке обладатель «Золотого мяча»-2001 и завершил карьеру.

Харри Кейн – «Лестер» (2013)

Статистика: 15 матчей, 2 гола

Факт: последняя аренда Кейна – уже в сезоне-2013/14 форвард отметился первыми мячами за «Тоттенхэм» в АПЛ.

 

Фернандо Торрес – «Милан» (2014)

Статистика: 10 матчей, 1 гол

Факт: только Торрес подписал постоянный контракт с «Миланом», как его обменяли в «Атлетико» на Алессио Черчи. Помните такого парня?

Бруну Фернандеш – «Сампдория» (2016/17)

Статистика: 35 матчей, 5 голов

Факт: «Сампдория» отпустила португальца в «Спортинг» за 9,7 млн евро, а «Спортинг» через 2,5 года продал его в «МЮ» почти в 7 раз дороже.

Криш, Неймар, Бекхэм – стильная галерея футбольных очкариков. В оправах играли задолго до Давидса

Фото: globallookpress.com/imago sportfotodiens; commons.wikimedia.org/calciomio.fr; pnefc.netathletic-club.eusGettyimages.ru/Chris Cole/Allsport/Getty Images/Hulton Archive, Allsport UK, Stu Forster/Allsport, Phil Cole /Allsport, Shaun Botterill /Allsport, John Walton/EMPICS, Alex Livesey, Grazia Neri, Jonathan Daniel, Jeff J Mitchell, Bagu Blanco, Matthew Lewis, Massimo Cebrelli, Jeff Zelevansky, Gabriele Maltinti, Claudio Villa, Michael Regan, Laurence Griffiths; AFP PHOTOS/STR

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