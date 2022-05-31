В 99-м правило 6 секунд испортило отношения «Факела» и «Сокола». Судью побили по ребрам, а потом отстранили

В 2022-м «Факел» вышел в РПЛ со второго места в ФНЛ. Так было и 23 года назад: в сезоне-1999 воронежцы отстали от «Анжи» всего на одно очко. На третьей строчке финишировал «Сокол», и «Факелу» принципиально было отцепить от Высшей лиги именно саратовский клуб. Почему?

«Факел» и «Сокол» – главные фавориты первого дивизиона-1999. Очный матч в Саратове закончился диким скандалом

В конце 1990-х «Сокол» и «Факел» считались постоянными фаворитами на повышение в классе, поэтому в очных матчах было много электричества. Матч, состоявшийся 31 мая 1999 года при аншлаге (15 200 зрителей при официальной вместимости стадиона «Локомотив» в 15 000 человек) в Саратове, стал кульминацией противостояния.

Вот так выглядела турнирная таблица перед стартовым свистком.

88-я минута, счет не открыт, мяч у голкипера «Факела» Юрия Шишкина. Внезапно судья дает свисток и назначает свободный удар в пользу «Сокола» в штрафной гостей – за то, что вратарь держал мяч в руках больше шести секунд.

Правило шести секунд? Что это такое?

В 1998-м ФИФА начала активную борьбу с затяжками времени. Тогда и появилось правило: если вратарь взял мяч в руки, то максимум через шесть секунд он должен вернуть его в игру.

Фактически на это нарушение никогда не обращали внимания, попробуйте сами вспомнить хоть одно применение этого правила. Не получилось же?

Есть только один яркий пример. В 2015 году судья Ефет Алон, работавший на матче группового этапа Лиги Европы «Ливерпуль» – «Бордо», наказал свободным ударом команду Клоппа. Но ему деваться было некуда, ведь Симон Миньоле не выпускал мяч из рук 22 секунды. С этого свободного «Бордо» забил, но все равно проиграл (1:2).

В 2019-м нюансы правила пояснил бывший арбитр ФИФА Николай Левников: «Никто скрупулезно не считает, сколько там секунд, плюс-минус одна-две не возбраняются, но если вратарь неоднократно явно старается переиграть установленное время, то судьи обязаны его наказать. Правило действует и будет действовать всегда».

«Сокол» реализовал свободный, судья получил по ребрам, «Факел» ушел с поля до финального свистка

Принципиальность проявил и судья саратовского матча Сергей Кузнецов, за что тут же получил несколько пинков от игроков «Факела». Кузнецов ответил красной карточкой: поле покинул капитан гостей Щеголев.

Саратовцы, естественно, реализовали свободный: еще бы, ведь мяч был установлен практически на линии вратарской.

Пока саратовцы праздновали, арбитр расплачивался за решение: он несколько раз получил по ребрам, пока к месту самосуда не подоспел ОМОН. Хавбек «Факела» Бескровный получил еще одну красную, и главный тренер гостей Валерий Нененко увел команду с поля. Финальный свисток прозвучал только для «Сокола».

Кузнецова отстранили от футбола – больше он никогда не судил

«Факел» проигрывать не умеет, что всем хорошо известно. В 97-м, когда эта команда вылетала из высшей лиги, она тоже устроила драку – в Ярославле. Сегодня всю игру соперник занимался провокациями, а за центр поля во втором тайме перешел два раза. Я горжусь сегодняшней победой: конкурента, причем серьезного, мы переиграли по всем статьям. Нарушение же было – пленку можно показывать всем желающим. С ее помощью легко доказать: мяч Шишкин держал больше положенных шести секунд, и пока арбитр не свистнул, возобновлять игру не собирался. Правила для чего существуют? Чтобы их соблюдать», – главный тренер «Сокола» Леонид Ткаченко на пресс-конференции вступился за судью.

Нененко же эмоции не скрывал: «Такие свободные назначают в городе, команда которого играет во второй лиге, а на матчи ходят по 300 человек. В играх, которые показывают на всю страну по телевидению, где присутствует комиссар, а стадион переполнен, назначать подобного рода свободный нельзя. Да у меня саратовские болельщики за спиной спрашивали друг друга: «За что же дали пенальти?» Люди поначалу не поняли, что там арбитр выдумал».

Нененко и Ткаченко после матча руки не пожали, а на разговор с журналистами пришли по отдельности.

А Кузнецова, который в 1984 году стал чемпионом СССР в составе «Зенита», в итоге отстранили от футбола. Но не сразу: «Карьера не заладилась. Дисквалификация была абсурдной. И оценку мне за скандальную игру «Факел» – «Сокол» инспектор Юрий Кабан поставил высокую, судил я еще три игры, и вдруг через месяц выносят вердикт: отстранен от судейства. Были у руководства «Факела» связи в РФС. А у меня их, наоборот, не было. Собачья работа... Сейчас она хоть оплачивается. А в остальном... В Европе судья, как видим, может ошибаться. А если у нас ошибся – значит, он взяточник. Я с тех пор говорю: «Я из этой секты вышел».

В тот день началась вражда фанатов «Факела» и «Сокола». И продолжается до сих пор

Та игра – главная причина вражды между фан-движениями «Факела» и «Сокола». Воронежцам очень не понравилось, как саратовцы праздновали скандальную победу, поэтому объявили соседям войну, которая продолжается до сих пор. В 2003 году фанаты «Факела» даже приехали в Липецк на гостевой матч «Сокола», где побили всех попавшихся под руку оппонентов.

По итогам сезона «Факел» все-таки прорвался в высшую лигу, а «Сокол» в том же направлении последовал лишь в 2000 году. И в сезоне-2001 принципиальное соперничество продолжилось уже в элите российского футбола.

Фото: Gettyimages.ru/Alex Livesey; Ultras Action