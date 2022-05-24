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Факелы из газет, сигаретка тренера на фарт и полные-полные трибуны. Домашние матчи «Факела» в 90-х – атмосфера!

Александр Филимонов Александр Филимонов
Юрий Семин Юрий Семин
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Сергей Овчинников Сергей Овчинников
Центральный стадион профсоюзов Центральный стадион профсоюзов
Валерий Шмаров
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«Факел» вернулся в элиту российского футбола спустя 21 год, последний раз воронежцы рубились с лучшими клубами страны в 2001-м.

Сезон-2022/23 станет для «Факела» пятым в главной лиге России: в 1992-м, 1997-м и 2001-м команда вылетела в первый дивизион, а в 2000-м заняла 13-е место. Да, результаты «Факела» не впечатляют, но атмосфера на стадионе в Воронеже всегда была отличной. Сейчас вы в этом убедитесь!

Давайте вспомним, как на Центральном стадионе профсоюзов болели и играли за «Факел» в высшей лиге!

В 1992 году «Факел» финишировал на 17-й строчке, но дома сыграл вничью с последним чемпионом СССР. ЦСКА Павла Садырина увез из Воронежа только одно очко. Сыграли 1:1, а гол москвичам забил легендарный Геннадий Семин, выступавший за воронежский клуб с 1992-го по 2000 гг.

В 1997-м матч 1-го тура «Факел» провел в Сочи из-за неготовности поля в Воронеже, а на первый настоящий домашний матч на стадионе собралось 22 тысячи человек.

Это Валерий Шмаров, в начале 1990-х забивавший «Реалу» и «Валенсии», отправил победный мяч в ворота «Локомотива». Сергея Овчинникова без хвостика узнали?

Главный тренер «Факела» Сергей Савченков перед матчами на фарт выкуривал сигарету, пока футболисты разминались на поле.

В плохую погоду на трибунах стадиона раскрывались черные зонты.

Овчинникова без хвостика вы уже видели, теперь посмотрите на Александра Филимонова с длинными волосами.

Очередной победный гол Шмарова – в ворота нижегородского «Локомотива».

Довольная воронежская публика после его результативных действий.

Валерий Газзаев негодует. Его звездная «Алания» тоже получила в Воронеже пробоину.

Иногда болельщиков приходилось успокаивать сотрудникам милиции.

Домашнее поражение от «Торпедо» отправило «Факел» в первый дивизион.

В 2000-м Воронеж вернулся. В стартовом матче против «Ростсельмаша» переполненный стадион приветствовал маскот, которого вы точно помните по программе «На футболе с Виктором Гусевым».

Казаки на донском дерби тоже присутствовали в немалом количестве.

Валерий Нененко – главный тренер «Факела» в третий заход команды в Высшую лигу.

Александр Гришин забил ЦСКА и получил за это видеомагнитофон.

А победный гол армейцам на счету Геннадия Семина. За это полагался подарок посерьезнее – телевизор «Рубин»!

Помните эти вытоптанные островки во вратарской?

Кстати, большую часть домашних матчей в 2000 году «Факел» провел в красной форме. Очень непривычно.

За несколько часов до игры «Факел» – «Спартак» фанаты гостей разнесли центр Воронежа. Милиция это документирует.

За город отомстили футболисты, обыгравшие чемпионов России 1:0.

Радость Валерия Нененко!

Победный мотопробег прямо по беговым дорожкам.

Горящие факелы в виде зажженных газет на трибунах в честь очередной победы над грандом – теперь над «Динамо».

«Факел» сохранил прописку в вышке!

Воронеж – особенный город для Андрея Аршавина. В 2001 году именно в ворота «Факела» юный футболист забил первый гол в карьере. Естественно, с передачи Александра Кержакова!

В новом сезоне «Факел» влетел дома «Спартаку» 0:5, а мотошоу закончилось трагедией. Осторожно, видео очень жесткое.

Музыка в конце сезона звучала грустная: «Факел» занял 15-е место и вылетел из Высшего дивизиона.

И даже Валерий Шмаров не помог.

Последний домашний матч в вышке состоялся 27 октября 2001 года. «Факел» выиграл у «Крыльев» 1:0.

Яркая развязка в ФНЛ: «Торпедо» залетело в РПЛ благодаря голу на 91-й, а «Оренбург» упал в стыки, хотя лидировал почти весь сезон

Фото: fcfv.ru

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