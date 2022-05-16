«Дали Левникову по 5 тысяч долларов, чтобы судил честно». Самый скандальный финал Кубка – «Локо» против ЦСКА в 2000-м

21 мая 2000 года состоялся финал восьмого розыгрыша Кубка России: на стадионе «Динамо» за трофей спорили «Локомотив» и ЦСКА.

Железнодорожники по ходу турнира прошли одноклубников из Санкт-Петербурга, «Балтику», липецкий «Металлург» и «Уралан». Армейцы справились с «Томью» и «Анжи», а еще с двумя «Спартаками» – московским и еще одним московским, только с приставкой «Чукотка».

Давайте для начала глянем на составы, которые выставили Юрий Семин и Олег Долматов на финал. Вот эти футболисты и устроили жару с первых минут. И не только футболисты.

Удаление на первых минутах, голы Семака и Евсеева

На 12-й минуте Андрей Соломатин длинной передачей отправил мяч на Дмитрия Булыкина, и около центрального круга огромного форварда завалил Максим Боков. Главный арбитр Николай Левников сразу показал защитнику ЦСКА красную карточку за фол последней надежды.

Армейцы набросились на судью, но повлиять на решение не смогли. Удаление действительно выглядело спорно: нарушение произошло почти в центре поля, а Левников находился слишком далеко от эпизода, чтобы верно оценить обстановку.

ЦСКА эта ситуация сильно разозлила. На 32-й минуте красно-синие разыграли типично спартаковскую комбинацию (стеночка-забегание), и Сергей Семак открыл счет. Правда, «Локо» сравнял еще до перерыва: Вадим Евсеев выскочил один на один и отправил мяч точно в угол.

Две желтые Лоськова за несколько секунд, три гола в дополнительное время

Во втором тайме составы уравнялись. Дмитрий Лоськов, оформивший хет-трик в полуфинале с «Ураланом», за несколько секунд получил два предупреждения. Ускорение ему придал сам Левников: после громкой перепалки арбитр сильно толкнул хавбека в сторону раздевалки.

Финал ушел в дополнительное время. Удивительно, но за эти полчаса 25 тысяч зрителей увидели голов больше, чем за два тайма.

На 96-й минуте Булыкин совершил главный рывок в карьере. Подхватил мяч на своей половине, разогнался, убежал от Олега Корнаухова, вышел на Юрия Окрошидзе – и 2:1. Семин заменил 20-летнего нападающего сразу после бурного празднования. «Погорячился ли я? Нет. Я бы погорячился, если бызаменил его раньше», – сказал на пресс-конференции Семин.

ЦСКА насел на ворота Руслана Нигматуллина, но снова пропустил контратаку: Илья Цымбаларь убежал со своей половины поля и практически поставил точку в игре.

Армейцы остались вдевятером из-за травмы Артема Енина (замен больше не было), но сократили разрыв на последних секундах: забил Корнаухов с добивания после пенальти. Вряд ли это сильно порадовало болельщиков и футболистов ЦСКА, ведь Левников сразу дал финальный свисток, и зафиксировал победу «Локомотива» со счетом 3:2.

Президенты клубов скинулись по 5 тысяч долларов на честное судейство?

После матча говорили только о судействе. Продолжают и спустя 20 лет. Причины есть: ЭСК рассмотрела жалобы ЦСКА и признала, что фола последней надежды на 12-й минуте не было, а вот неназначенный пенальти в ворота «Локомотива» на 113-й был. Вот что вспоминал в 2020-м бывший президент ЦСКА Шахруди Дадаханов:

«С президентом «Локомотива» Валерием Филатовым сразу договорились: перед игрой даем Левникову по 5 тысяч долларов. Чтобы судил честно. А он... Уже на 12-й минуте удалил Максима Бокова! Фол был, но на красную не тянул. Левников вполне мог ограничиться желтой. Были у него еще ляпы. Мы подали протест, экспертно-судейская комиссия признала нашу правоту, Левникова от работы отстранили. Вернул нам 5 тысяч? Смеетесь? Конечно, нет!»

Семин с ним точно не согласен:

«Мы имели дело с судейством европейского толка. Левников руководствовался буквой закона – и в той ситуации, когда удалял Бокова, и в случае с Лоськовым. Вместе с тем хотел бы заметить: я рад, что добились победы в момент, когда составы были равными».

А Левников, конечно же, опроверг все обвинения в получении озвученных Дадахановым денег:

«Никаких прямых контактов у нас не было ни с «Локомотивом», ни с ЦСКА. Никто деньги в руки не давал, просто было оговорено, что судейская бригада получит повышенный гонорар за матч. Каким образом и кому клубы передали этот гонорар — уже не помню, но все было на основании закона. Раньше было прописано, работа на матче Кубка стоила определенную сумму, а за работу на игре чемпионата давали больше. Нам приравняли, сделали более высокий гонорар. Все это было в открытом пространстве. Никаких противозаконных действий и близко не было».

Владелец ЦСКА намекнул, что команду убили в финале из-за того, что он чеченец

Кстати, Дадаханов пришел на послематчевую пресс-конференцию вместе с Долматовым. И если тренер поздравил «Локомотив» с заслуженной победой, то президент заявил, что против ЦСКА организован заговор:

«Мы сталкиваемся с таким беспределом с самого начала чемпионата. Нападает на нас и пресса. Думаю, против ЦСКА ведется целенаправленная политика. И главную роль тут, по-видимому, играет моя национальность. Напомню, что я чеченец. Я далек от мысли, что такой произвол организован футбольными клубами. Такие акции планирует один человек, а за его спиной стоит кто-то еще. У нас есть догадки на этот счет, но сегодня мне не хочется о них говорить. Сначала мы сами хотим понять, что это за люди».

Добавим, что за месяц до финала фактически была закончена Вторая чеченская война, хотя официально режим контртеррористической операции был отменен только в апреле 2009 года.

В феврале 2001-го чеченские руководители ЦСКА покинули клуб: новым владельцем стал Евгений Гинер.

Фото: ФК «Локомотив»