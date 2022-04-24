ЦСКА и «Динамо» выдали лучший матч сезона-1994: камбэк, незабитый пенальти на 90-й минуте и победный гол в ответ

Игра ЦСКА и «Динамо» – один из главных матчей второго круга РПЛ-2021/22. Команда Сандро Шварца борется за чемпионство с «Зенитом», а красно-синие после встряски в межсезонье претендуют на бронзу.

И состояние команд намекает на то, что игра может получиться яркой. Прям как московское дерби в осенней части третьего чемпионата России. 9 сентября 1994 года ЦСКА и «Динамо» на пару выдали, возможно, лучший матч сезона.

Правда расклады тогда были совсем другими. «Динамо» Константина Бескова также шло на втором месте, отбиваясь от претендентов на серебро в лице «Ротора» и еще целой группы команд. А ЦСКА обитал внизу турнирной таблицы: перед дерби армейцы, которых по ходу сезона принял Александр Тарханов, лишь на одно очко стояли выше зоны вылета.

А теперь давайте перенесемся на 28 лет назад:

• В старте «Динамо» появились такие люди, как Андрей Сметанин, Юрий Ковтун, Андрей Чернышов (в будущем главный тренер «Спартака» в самое смутное время для клуба), а на замену вышел двукратный победитель чемпионата СССР Вагиз Хидиятуллин.

• У Тарханова тоже был набор легенд – будущих и бывших. 18-летние Владислав Радимов и Дмитрий Шуков, чемпионы СССР-1991 Валерий Брошин, Дмитрий Быстров, Валерий Минько. Еще один юный талант на поле так и не появился – в 1994-м Сергею Семаку не доверяли выход на поле в важных матчах.

• В первой тайме «Динамо» зажгло на табло двойку: один из голов забил Дмитрий Черышев – отец Дениса. А к 85-й минуте одна из главных надежд российского футбола сделала счет 2:2. Ильшат Файзулин – помните такого?

• А на 89-й ЦСКА, уже игравший в большинстве после удаления Чернышова, заработал пенальти. Намечается суперкамбэк? Нет, Быстров пробил выше.

• Все? Нет! Армейцы пошли за победой, потеряли мяч и пропустили на контратаке. Крутейший футбольный вечер завершил Игорь Симутенков, который станет лучшим бомбардиром чемпионата, будет признан лучшим игроком и сразу уедет в Серию А. 3:2 вместо 2:3!

«Надеялся ли я на победу на последних минутах? Какая надежда, когда команда осталась на поле вдесятером и получила пенальти в свои ворота? Вопреки всему выиграли. Футбол – непредсказуемая игра, запомните это!» – мудро подвел итоги матча Константин Бесков.

ЦСКА после поражения опустился на 14-е место. О вылете уже заговорили всерьез, но все закончилось хорошо: армейцы финишировали десятыми. А динамовцы отбили все нападки соперников и взяли серебро.