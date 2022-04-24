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ЦСКА и «Динамо» выдали лучший матч сезона-1994: камбэк, незабитый пенальти на 90-й минуте и победный гол в ответ

Валерий Минько Валерий Минько
Валерий Брошин
Дмитрий Быстров
Владислав Радимов Владислав Радимов
Андрей Сметанин Андрей Сметанин
Игорь Симутенков
Сергей Семак Сергей Семак
Андрей Чернышов Андрей Чернышов
Ильшат Файзулин
Александр Тарханов Александр Тарханов
Дмитрий Черышев Дмитрий Черышев
Константин Бесков Константин Бесков
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Игра ЦСКА и «Динамо» – один из главных матчей второго круга РПЛ-2021/22. Команда Сандро Шварца борется за чемпионство с «Зенитом», а красно-синие после встряски в межсезонье претендуют на бронзу.

И состояние команд намекает на то, что игра может получиться яркой. Прям как московское дерби в осенней части третьего чемпионата России. 9 сентября 1994 года ЦСКА и «Динамо» на пару выдали, возможно, лучший матч сезона.

Правда расклады тогда были совсем другими. «Динамо» Константина Бескова также шло на втором месте, отбиваясь от претендентов на серебро в лице «Ротора» и еще целой группы команд. А ЦСКА обитал внизу турнирной таблицы: перед дерби армейцы, которых по ходу сезона принял Александр Тарханов, лишь на одно очко стояли выше зоны вылета.

А теперь давайте перенесемся на 28 лет назад:

• В старте «Динамо» появились такие люди, как Андрей Сметанин, Юрий Ковтун, Андрей Чернышов (в будущем главный тренер «Спартака» в самое смутное время для клуба), а на замену вышел двукратный победитель чемпионата СССР Вагиз Хидиятуллин.

• У Тарханова тоже был набор легенд – будущих и бывших. 18-летние Владислав Радимов и Дмитрий Шуков, чемпионы СССР-1991 Валерий Брошин, Дмитрий Быстров, Валерий Минько. Еще один юный талант на поле так и не появился – в 1994-м Сергею Семаку не доверяли выход на поле в важных матчах.

• В первой тайме «Динамо» зажгло на табло двойку: один из голов забил Дмитрий Черышев – отец Дениса. А к 85-й минуте одна из главных надежд российского футбола сделала счет 2:2. Ильшат Файзулин – помните такого?

• А на 89-й ЦСКА, уже игравший в большинстве после удаления Чернышова, заработал пенальти. Намечается суперкамбэк? Нет, Быстров пробил выше.

• Все? Нет! Армейцы пошли за победой, потеряли мяч и пропустили на контратаке. Крутейший футбольный вечер завершил Игорь Симутенков, который станет лучшим бомбардиром чемпионата, будет признан лучшим игроком и сразу уедет в Серию А. 3:2 вместо 2:3!

«Надеялся ли я на победу на последних минутах? Какая надежда, когда команда осталась на поле вдесятером и получила пенальти в свои ворота? Вопреки всему выиграли. Футбол – непредсказуемая игра, запомните это!» – мудро подвел итоги матча Константин Бесков.

ЦСКА после поражения опустился на 14-е место. О вылете уже заговорили всерьез, но все закончилось хорошо: армейцы финишировали десятыми. А динамовцы отбили все нападки соперников и взяли серебро.

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