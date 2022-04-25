Самый красивый автогол английского футбола. Из-за него «Сити» вылетел в третью лигу

Ровно 24 года назад!

25 апреля 1998 года на стадионе «Мэйн Роуд» в Манчестере состоялся, казалось бы, обычный матч первого английского дивизиона (сейчас – Чемпионшип).

В 45-м туре «Ман Сити» принимал «Куинз Парк Рейнджерс» – это была битва аутсайдеров за право остаться в лиге. Хозяев устраивала только победа.

Уже на 1-й минуте Георгий Кинкладзе открыл счет. Гости быстро сравняли: на 21-й минуте случилось то, что обязательно попадает в видеоподборки футбольных нелепиц.

Атака «КПР», полузащитник хозяев Джейми Поллок работает на перехвате, элегантно перебрасывает мяч через соперника, а затем головой перекидывает его через собственного вратаря. Бразильский стиль!

«На Рождество кто-то подарил мне DVD с подборкой самых нелепых автоголов. Впервые диск я включил как раз перед игрой с «Куинз Парк Рейнджерс». Жена не могла поверить, что я смотрю это перед важным матчем. Я ответил, что все будет в порядке, а потом вышел на поле и сделал это», – вспоминал позднее Поллок. После финального свистка Джейми зашел в раздевалку и извинился перед одноклубниками.

Сыграли в итоге 2:2. В заключительном туре «Сити» разгромил «Сток», но остался на 22-м месте и вылетел в 3-й по рангу дивизион. Отставание от спасшегося «КПР» составило всего одно очко.

Болельщики «Куинз Парк Рейнджерс» отблагодарили хавбека и в 1998 году признали Джейми Поллока самым влиятельным человеком двух тысячелетий. «Что ж, видимо, Иисус Христос финишировал 2-м», – так отреагировал на результаты голосования незадачливый бомбардир.

«Ман Сити» за год решил вопрос с возвращением в Чемпионшип. В сезоне-1998/99 команда заняла третье место, а в финале плей-офф обыграла «Джиллингем». Это один из самых драматичных матчей в истории клуба: на 90-й минуте «Сити» проигрывал 0:2, но умудрился сравнять счет в добавленное время и выиграть в серии пенальти. А весной 2000 года синяя часть Манчестера уже праздновала выход в АПЛ.

Поллок в том числе. Клуб он покинул как раз после триумфального сезона – перешел в «Кристал Пэлас», где завершил карьеру в 28 лет (в 2002 году). Джейми занялся семейным бизнесом и тренировал любительские клубы. Последнее место работы – «Биллингем Синтония» в 10-й английской лиге в сезоне-2018/19.

«В тот день я был в шоке! Думаю, даже самые ярые фанаты «Сити» через какое-то время посмеялись над тем, что произошло 25 апреля 1998 года», – сейчас Поллок вспоминает свой мини-шедевр с улыбкой на лице. Тем более экс-футболисту постоянно о нем напоминают пять его детей. Подкалывая, разумеется!

Фото: Gettyimages.ru/Stephen Munday/Allsport