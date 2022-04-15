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В 93-м «Айнтрахт» вынес в Москве «Динамо» 6:0. Газзаев подал в отставку, а болельщики в перерыве ушли со стадиона

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«Айнтрахт» устроил незабываемый вечер для 30 тысяч болельщиков, приехавших в Барселону на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы. Немцы выиграли 3:2 и вышли в полуфинал.

К середине первого тайма команда Оливера Гласнера громила каталонцев 3:0 и продолжала атаковать, поэтому аналогии о памятной победе «Айнтрахта» в еврокубках возникли сами собой. В 1993 году клуб из Франкфурта-на-Майне в гостях вынес московское «Динамо» со счетом 6:0.

Сколько-сколько?

Это был первый раунд Кубка УЕФА. В теплый сентябрьский вечер на стадионе в Петровском парке собралось 14 тысяч зрителей.

И уже 48-й минуте они увидели четыре гола в воротах Андрея Сметанина. Все в духе немецкого футбола того времени: две быстрые контратаки + два угловых.

0:4 – уже позор, но на этом не закончилось. Естественно, динамовцы расклеились, и на последних минутах будущие звезды африканского футбола Джей-Джей Окоча и Тони Йебоа сделали счет совсем уж унизительным. 0:6 – шок!

«Айнтрахнули!» – с таким дерзким заголовком вышла газета «Футбол-Экспресс», в которой тогда работал Алексей Андронов. По его воспоминаниям, президент «Динамо» Николай Толстых потом на него очень долго обижался.

«Спорт-Экспресс» был более дипломатичен. Но ведь и правда катастрофа. Разве уровень чемпионатов настолько отличается, что третья команда России получает дома шесть безответных банок от третьей команды Германии?

На сайте болельщиков «Динамо» один из пользователей вспоминал: «Шли на игру с оптимизмом. Я был почему-то уверен что будет победа. Наверное, эта необъяснимая благодать передалась и игрокам. После 0:2 стало ясно что не выиграем. Залетало в наши ворота все так легко, будто это не Кубок УЕФА был, а двухсторонка после отпуска. А после 0:3 в перерыве мы ушли. Впрочем как и почти половина стадиона. Говорят, что после пятого гола все оставшиеся скандировали «Айнтрахт! Айнтрахт!».

Главного тренера «Динамо» Валерия Газзаева подкалывали этим матчем вплоть до победы в Кубке УЕФА с ЦСКА. Шутки о разгроме от «Айнтрахта» даже через 10 лет мелькали в культовой передаче «Назло рекордам!?». Помните юмористическую перепалку Семина и Газзаева, настолько нецензурную, что ее даже нельзя вставить в этот пост?

Да, после матча Газзаев подал в отставку, хотя «Динамо» продолжало бороться за серебро: перед еврокубковым стартом бело-голубые отставали от идущего вторым «Ротора» на два очка и имели игру в запасе. По слухам, на следующий день тренер передумал, но Толстых уже был против. Судьбу Газзаева решили игроки, проголосовавшие за его увольнение с перевесом в один голос.

Команду принял второй тренер Адамас Голодец и сразу сказал журналистам, что едет во Франкфурт за победой. И не обманул! К 54-й минуте москвичи повели 2:0 после голов Симутенкова и Добровольского, но почти сразу пропустили. Так и закончили, хотя фанаты «Динамо», пробившие выезд в Германию, ясно дали понять, какой счет их устроит.

В следующих раундах «Айнтрахт» прошел «Днепр» и «Депортиво», а в четвертьфинале уступил австрийскому «Казино». Клуб из Зальцбурга, который в 2005 году «Ред Булл» встроил в свою империю, добрался до финала, где уступил «Интеру» с Игорем Шалимовым в заявке.

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