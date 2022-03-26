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В 2000-м Россия сыграла с Германией-2. Корнюхин в воротах, 4:4 – это смотрелось странно

Хайко Гербер
Инго Херцш
Рональд Мауль
Шон Данди
Ларс Риккен
Бернд Шнайдер Бернд Шнайдер
Ханс-Йорг Бутт Ханс-Йорг Бутт
Евгений Корнюхин
Сергей Семак Сергей Семак
Егор Титов Егор Титов
Виктор Онопко Виктор Онопко
Владимир Бесчастных Владимир Бесчастных
Олег Романцев Олег Романцев
Сборная Германии по футболу Сборная Германии по футболу
Сборная России по футболу Сборная России по футболу
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Пока команда Валерия Карпина (не «Ростов») проводит бессмысленный сбор, вспомним матч сборной России, который легко мог бы выиграть в номинации «самая странная игра в истории российской национальной команды».

Это случилось 28 марта 2000 года. На стадионе «Биберер Берг» в городе Оффенбахе футболисты Олега Романцева встретились со сборной Германии. Но не с главной бундестим, а с ее второй командой.

Планировалось, что сыграют вторые сборные как Германии, так и России. Это должна была быть ответная встреча команд, которые 6 октября 1999 года в Москве сыграли 1:1 (забивали Олег Терехин и Маркус Шрот). Но Олег Романцев внезапно решил проверить в деле основу.

Счет открыл Сергей Семак, до этого не реализовавший четыре выхода один на один. Его мяч остался единственным в первом тайме. А во второй половине начался фейерверк с хоккейной ничьей – 4:4. У наших еще отметились Владимир Бесчастных и Егор Титов (дважды).

Из более-менее известных игроков в составе немцев на поле вышли Ханс-Йорг Бутт, Бернд Шнайдер, Ларс Риккен и Шон Данди. В основу попали такие легенды, как Хольгер Грайлих, Инго Херцш, Хайко Гербер. Капитанскую повязку примерил хавбек «Арминии» Рональд Мауль.

Вспоминает Евгений Корнюхин – голкипер сборной России в той игре:

«Мизинец на правой руке у меня был сломан, до сих пор заметно. Была история. Март 2000-го года. Готовились к матчу со второй сборной Германии. Заканчивается предигровая разминка. Ребята говорят: «Побьем тебе?» – «Давайте». Били-били, все утомились. Собрались уходить, Макс Деменко берет мяч: «Подожди, последний удар», – а колотуха у него ого-го. Ка-а-к дал! Еще мяч странно полетел. Рука моментально раздулась и посинела.

Ну и ладно, думаю. На замене тихо-спокойно посижу, все равно Овчинников первый номер. Объявляют состав – я в основе! Приезжаем на стадион, украдкой подхожу к доктору Василькову: «Замотайте!» Тот взглянул: «Ох, е… Тебе играть нельзя!» Какое «нельзя»?! Единственный шанс в жизни за сборную сыграть! Кое-как затейпировали. Немецкий форвард выходит под углом, бьет – точно мне в этот мизинец! Боль такая – думал, с ума сойду! Потом в «Торпедо» возвращаюсь – навстречу тренер Шевченко. Видит, у меня рука на перевязи. Перепугался: «Что?!» – «Ничего-ничего…» Даже снимок не делали. Но вот таким палец стал.

От немцев в том самом единственном матче за сборную я запустил четыре мяча. Но Романцев ничего не сказал. Гершкович подошел, пожал руку: «Претензий нет». Один гол вообще невероятный. Шон Данди бежал, мяч на уровне колена – при этом головой засадил в дальнюю «девятку»! Чиркнул – и мне за шиворот. Сто раз дай ему так пробить – в жизни не попадет.

Меня и в дальнейшем вызывали на товарищеские матчи, но сыграть за сборную больше не довелось. На память от дебюта в сборной осталась кассета с записью матча. Фирменный костюм, куртка. Майку не взял. Даже не подумал, что ее можно забрать с собой. Сдал в стирку и забыл. К тому же была без фамилии. Зато перчатки пригодились, долго в них тренировался потом».

Забавный факт. В 1965 году основная сборная СССР тоже играла со второй командой Германии. А через год немцы стали вторыми на чемпионате мира. Напомнить, какое место заняли футболисты Руди Феллера на ЧМ-2002 в Японии и Южной Корее?

Фото: Gettyimages.ru/Michael Kienzler/Bongarts

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