В 2000-м Россия сыграла с Германией-2. Корнюхин в воротах, 4:4 – это смотрелось странно

Пока команда Валерия Карпина (не «Ростов») проводит бессмысленный сбор, вспомним матч сборной России, который легко мог бы выиграть в номинации «самая странная игра в истории российской национальной команды».

Это случилось 28 марта 2000 года. На стадионе «Биберер Берг» в городе Оффенбахе футболисты Олега Романцева встретились со сборной Германии. Но не с главной бундестим, а с ее второй командой.

Планировалось, что сыграют вторые сборные как Германии, так и России. Это должна была быть ответная встреча команд, которые 6 октября 1999 года в Москве сыграли 1:1 (забивали Олег Терехин и Маркус Шрот). Но Олег Романцев внезапно решил проверить в деле основу.

Счет открыл Сергей Семак, до этого не реализовавший четыре выхода один на один. Его мяч остался единственным в первом тайме. А во второй половине начался фейерверк с хоккейной ничьей – 4:4. У наших еще отметились Владимир Бесчастных и Егор Титов (дважды).

Из более-менее известных игроков в составе немцев на поле вышли Ханс-Йорг Бутт, Бернд Шнайдер, Ларс Риккен и Шон Данди. В основу попали такие легенды, как Хольгер Грайлих, Инго Херцш, Хайко Гербер. Капитанскую повязку примерил хавбек «Арминии» Рональд Мауль.

Вспоминает Евгений Корнюхин – голкипер сборной России в той игре:

«Мизинец на правой руке у меня был сломан, до сих пор заметно. Была история. Март 2000-го года. Готовились к матчу со второй сборной Германии. Заканчивается предигровая разминка. Ребята говорят: «Побьем тебе?» – «Давайте». Били-били, все утомились. Собрались уходить, Макс Деменко берет мяч: «Подожди, последний удар», – а колотуха у него ого-го. Ка-а-к дал! Еще мяч странно полетел. Рука моментально раздулась и посинела.

Ну и ладно, думаю. На замене тихо-спокойно посижу, все равно Овчинников первый номер. Объявляют состав – я в основе! Приезжаем на стадион, украдкой подхожу к доктору Василькову: «Замотайте!» Тот взглянул: «Ох, е… Тебе играть нельзя!» Какое «нельзя»?! Единственный шанс в жизни за сборную сыграть! Кое-как затейпировали. Немецкий форвард выходит под углом, бьет – точно мне в этот мизинец! Боль такая – думал, с ума сойду! Потом в «Торпедо» возвращаюсь – навстречу тренер Шевченко. Видит, у меня рука на перевязи. Перепугался: «Что?!» – «Ничего-ничего…» Даже снимок не делали. Но вот таким палец стал.

От немцев в том самом единственном матче за сборную я запустил четыре мяча. Но Романцев ничего не сказал. Гершкович подошел, пожал руку: «Претензий нет». Один гол вообще невероятный. Шон Данди бежал, мяч на уровне колена – при этом головой засадил в дальнюю «девятку»! Чиркнул – и мне за шиворот. Сто раз дай ему так пробить – в жизни не попадет.

Меня и в дальнейшем вызывали на товарищеские матчи, но сыграть за сборную больше не довелось. На память от дебюта в сборной осталась кассета с записью матча. Фирменный костюм, куртка. Майку не взял. Даже не подумал, что ее можно забрать с собой. Сдал в стирку и забыл. К тому же была без фамилии. Зато перчатки пригодились, долго в них тренировался потом».

Забавный факт. В 1965 году основная сборная СССР тоже играла со второй командой Германии. А через год немцы стали вторыми на чемпионате мира. Напомнить, какое место заняли футболисты Руди Феллера на ЧМ-2002 в Японии и Южной Корее?

Фото: Gettyimages.ru/Michael Kienzler/Bongarts