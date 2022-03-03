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В 1997-м «КАМАЗ» разгромил «Зенит» в Санкт-Петербурге. А в конце сезона вылетел из вышки, хотя до этого играл в еврокубках

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Один из самых ярких матчей челнинцев в элите.

Сейчас в это трудно поверить, но к сезону 1997 года «Зенит» и «КАМАЗ» подходили в одинаковом статусе середняков чемпионата России. Петербуржцы в 1996-м финишировали на 10-м месте, а главная на тот момент команда Татарстана стала 14-й.

Место «КАМАЗа» смущать не должно: во-первых, в чемпионате тогда участвовало 18 команд, во-вторых, летом 1996 года челнинцы все силы бросили на европейские матчи. Да, «КАМАЗ» рубился в Кубке Интертото и достаточно неплохо. Команда Валерия Четверика заняла первое место в группе: в гостях выиграла у «Мюнхена-1860» – 1:0, разгромила польский ЛКС – 3:0, взяла три очка в Чехии у «Опавы» (2:1) и разбежалась вничью 2:2 со «Спартаком» из Варны.

Победа 2:0 в первом матче с «Генгамом» давала отличные шансы на выход в финал, но во второй игре «КАМАЗ» развалился, пропустил два гола в конце второго тайма и еще два в дополнительное время.

«Зенит» вступал в 1997-й скандально. Виталий Мутко неожиданно назначил главным тренером Анатолия Бышовца, а вместе с Павлом Садыриным команду покинули лидеры: Владимир Кулик, Максим Боков и Дмитрий Хомуха. «КАМАЗ» также в новый сезон входил с новым тренером: клуб возглавил Беньяминас Зелькявичюс, а легендарный Валерий Четверик переместился на должность генерального директора.

К 10-му туру команды обнаружили себя на не самых приятных позициях: питерцы шли десятыми, а челнинцы обосновались в зоне вылета. «КАМАЗу» срочно нужна была яркая победа для поднятия духа – и она случилась 17 мая 1997 года в Санкт-Петербурге.

Уже после первого тайма некоторые зрители стали покидать стадион «Петровский». Еще бы! Бывший форвард ЦСКА Алексей Бабенко забил два гола в ворота Романа Березовского, а на 64-й минуте еще один экс-армеец Лев Матвеев установил финальный счет – 3:0 в пользу гостей.

Суббота у болельщиков «Зенита» явно не задалась.

Вспоминает защитник «КАМАЗа» Эдуард Югрин:

«Зелькявичюс так расслабил команду, что просто ужас: проводил очень долгие тренировки, на которых мы ходили пешком. В итоге не набрали физику и в двух первых матчах проиграли по 0:5. А через пару месяцев был такой случай: я пропускал выездную игру с «Зенитом» из-за карточек и спросил Зелькявичюса: «Ну что, я останусь в Челнах тренироваться?» – «Нет, в самолет».

«В Питере «КАМАЗ» выиграл 3:0, а мы на трибунах с друзьями от счастья напились. Я кое-как зашел потом в самолет и наткнулся на Зелькявичюса. Тот потребовал: «Три тысячи долларов!». Я глаза вытаращил: «Да я столько не зарабатываю!». Тогда он сказал команде: «Если следующий матч выиграете, я его прощу». Через неделю мы разгромили «Крылья» 3:0...»

Сезон для челнинцев завершился грустно. Осенью с команды сняли шесть очков – и «КАМАЗ» занял последнее место. Впрочем, этого все равно бы не хватило для спасения, ведь в 1997 году вышку покидали сразу три команды.

Так закончилась пятилетняя история «КАМАЗа» в элите российского футбола.

А «Зенит» потихоньку вставал на ноги и уже в сезоне-1998 боролся за чемпионство.

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