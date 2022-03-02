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В 1998-м «Спартак» вынес «Кубань» 6:0. После игры показали новое лого, а Романцев сказал, что в Тарасовке братки жарят шашлыки

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Рамиз Мамедов Рамиз Мамедов
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Мирослав Ромащенко Мирослав Ромащенко
Сергей Горлукович Сергей Горлукович
Андрей Тихонов Андрей Тихонов
Анатолий Канищев Анатолий Канищев
Кубань (до 2020) Кубань (до 2020)
Илья Цымбаларь Илья Цымбаларь
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Олег Романцев Олег Романцев
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Как раз играли в Кубке.

21 марта 1998 года, через несколько дней после второй победы над «Аяксом» в четвертьфинале Кубка УЕФА, «Спартак» на стадионе «Динамо» сыграл в 1/8 финала Кубка России против «Кубани».

На игру с аутсайдером первого дивизиона Олег Романцев неожиданно выставил основной состав.

К перерыву «Спартак» вел 3:0. Дубль оформил Илья Цымбаларь, еще один мяч забил Анатолий Канищев.

В начале второго тайма красно-белые забили еще дважды: Цымбаларь оформил хет-трик, а Андрей Тихонов эффектно попал в верхний ближний угол. В этот момент Сергей Горлукович подумал, что гостям достаточно издевательств, и получил красную карточку за фол последней надежды.

Спартаковцы успокоились и только на последней минуте установили финальный счет – 6:0. Это сделал Мирослав Ромащенко.

Корреспонденты «Футбольного клуба» вместо анализа игры (правильно, что там анализировать?) пытали игроков «Кубани» странными вопросами: «Как вы думаете, «Спартак» на вас отрабатывал тактику на матч с «Интером»?»

А на следующий день Олег Романцев провел пресс-конференцию в честь презентации новой символики клуба – той самой, на которой появился футбольный мяч.

Главный тренер и президент клуба сначала пообещали фанатам низкие цены на билеты и заверили, что через год-полтора у команды будет свой стадион, надо только потерпеть.

Болельщиков интересовал еще один серьезный вопрос: почему от них закрыли Тарасовку, ведь раньше они могли свободно приехать, посмотреть тренировку и пообщаться с игроками. Ответ Романцева был в духе времени: базу якобы закрыли, потому что ночью на тренировочное поле приезжали братки и жарили шашлыки.

Неформальное общение продолжилось и после официальной части. У тренера за сигареткой спросили, останется ли в команде Рамиз Мамедов. «Предавший два раза предаст и в третий», – огорошил собравшихся Олег Иванович.

Сюжет «Футбольного клуба» о матче с «Кубанью» и пресс-конференция.

В итоге Мамедов перешел в тульский «Арсенал», цены на билеты повысились (особенно перед полуфиналом Кубка УЕФА), а стадион был заложен только в 2007 году и построен в 2014-м. По браткам информации нет.

Да, с «Кубанью» схему если и отрабатывали, то не помогло. «Интер» дважды победил 2:1.

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