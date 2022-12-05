В «Кызыл-Жаре» есть свой Филип Костич. Бушман поменял позицию и стал самым опасным латералем в КПЛ

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Статистика впечатляет.

Продолжаем рассказывать о футболистах, которые задавали тон в Чемпионате Казахстана в прошедшем сезоне, но были обделены вниманием СМИ и болельщиков.

Героем очередного анализа нашего блога станет 32-летний украинский легионер Юрий Бушман, ставший лучшим в лиге по количеству точных передач в штрафную по итогам сезона.

Бушман проводит в Казахстане второй сезон, выступая за петропавловский «Кызыл-Жар». В КПЛ он приезжал в роли классического вингера и проявлял себя достаточно хорошо, но этот год стал латералем для него по настоящему прорывным.

Объясняем, как и почему.

Начнем со статистических данных: по итогам сезона Бушман забил 7 голов и отдал 7 голевых передач. Уже не этом этапе можно резюмировать, что для игрока «Кызыл-Жара», клуба, который в конце года боролся за выживание, статистика очень хорошая.

Углубляемся дальше. 291 попытка доставить мяч в штрафную, из которых 169 нашли своих адресатов — эти цифры впечатляют не менее, чем данные по забитым голам и голевым передачам. В среднем за игру Бушман доставлял мяч своему партнеру по команде 7 раз (!). Только вдумайтесь, 7 раз!

По числу точных ключевых передач Бушман стал вторым в лиге, уступив первую строчку лучшему футболисту в лиге последних лет Марину Томасову. По итогам чемпионата у Бушмана 22 ключевые передачи, которые были призваны обострить игру в атаке.

Сравнения с Филипом Костичем из итальянского «Ювентуса» не случайны. Серб в бытность футболистом немецкого «Айнтрахта», играя на позиции левого латераля, был одним из лучших ассистентов среди всех европейских лиг. Лидерские позиции он уступал лишь таким топовым исполнителям как Лионель Месси или Томас Мюллер.

Карта ключевых передач Бушмана в сезоне-2022

Подачи Бушмана можно разделить на несколько типов:

1. Подачи с угловых и стандартов. Геометрически выверенные и мягкие подачи в исполнении Бушмана были адресованы рослым Каршакевичу и Зоричу, а также физически мощным Коне и Мартинсу. Позже к этому списку добавился и Эльгуджа Лобжанидзе. После подач Бушмана в сезоне-2022 забили 4 гола.

2. Подачи с флангов. Тут все просто: если «Кызыл-Жар» в позиционной атаке заходил в тупик, то мяч доставляли на фланг Бушману, а штрафная в это время насыщалась игроками петропавловской команды. Юрий сразу отправлял мяч в штрафную. После подач с фланга «Кызыл-Жаром» забито два гола.

3. Подключения по флангу при создании численного большинства. В этих ситуация Бушман вспоминал свои атакующие навыки, забегая глубоко в штрафную, часто используя полуфланги. Он улучшал позицию, а затем делал пас низом.

Помимо подач, у Бушмана опасные штрафные удары. Его можно назвать одним из лучших в КПЛ по этому качеству. Из 7 голов два он забил прямым ударом со штрафных, 4 – с пенальти, 2 – с игры.

Особенно красивым у него получился гол в выездной игре с шымкентском «Ордабасы».

Однако в оборонительном плане у Бушмана не все так хорошо, как в атаке. Украинский защитник подвержен частым позиционным ошибкам в обороне, а также не силен в отборе 1 в 1. По данным аналитической компании Instat Football, Юрий совершил за сезон-2022 10 голевых ошибок. Большинство из них связаны с позиционной игрой в ситуациях 1 на 1 непосредственно в своей штрафной.

Рост влияния Бушмана на игру «Кызыл-Жара» можно сравнить с прошлым сезоном: Для примера, по показателю xG: сезон-2021 – 0,04, сезон-2022 – 0,16;

Передачи (в среднем за игру): сезон-2021 – 41, сезон-2022 – 61;

Точные ключевые передачи (в среднем за игру): сезон-2021 – 0,52, сезон-2022 – 0,88;

Обводки (в среднем за игру): сезон-2021 – 0,45, сезон-2022 – 1;

Точные навесы (в среднем за игру): сезон-2021 – 0,97, сезон-2022 – 2.

Резюмируя анализ игры Юрия Бушмана, можно сказать, что статистические достижения флангового футболиста из второй части турнирной таблицы впечатляют. Бушман провел отличный сезон и был одним из ключевых игроков «Кызыл-Жара», несмотря на то, что петропавловский клуб был в зоне вылета под конец чемпионата. Украинский легионер стал лучшим в лиге по передачам в штрафную, навесам и по навесам с угловых и штрафных, улучшив свои показатели почти в два раза по сравнению с предыдущим сезоном. Для КПЛ прорыв Бушмана – случай действительно уникальный.

Фото: ФК «Кызыл-Жар»