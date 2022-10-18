Меньше креатива и голов: как отсутствие Юго Видмона повлияло на игру «Актобе»

Без француза «Актобе» страдает в атаке.

Сезон-2022 складывается для «Актобе» неоднозначно. Западно-Казахстанская команда начала сезон нестабильно, но летом включилась в чемпионскую гонку. За три тура до конца КПЛ команда Андрея Карповича лидирует в таблице, имея при этом много проблем как с составом, так и с игрой в атаке.

Французский хавбек Юго Видмон пополнив состав «Актобе» в зимнее межсезонье, без преувеличения стал одним из лучших новичков лиги. 29-летний легионер имеет ряд качеств, за счет которых строилась игра «красно-белых». Травма и отсутствие креативного хавбека влияют на продуктивность актюбинской команды в финальной трети, чему подтверждение статистические данные.

Имея нестабильные результаты в марте и апреле, в мае «Актобе» набрал хорошую форму, обыгрывая своих прямых конкурентов. При этом актюбинцы забивали много и пропускали тоже достаточно много. После групповой стадии Кубка Казахстана «Актобе» стал надежнее играть в обороне, но потерял остроту в атаке. Одна из причин — отсутствие Юго Видмона.

Свой последний матч Видмон отыграл за «красно-белых» 21 августа против «Ордабасы». Француз помог своей команде взять три очка и даже забил сам, но по итогам того матча окончательно стало понятно, что Юго требуется операция. Кстати, гол в ворота шымкентский команды он забивал уже будучи травмированным.

Что поменялось в игре «Актобе» в отсутствии Видмона?

В первую очередь, актюбинская команда стала меньше забивать. До травмы Видмона «Актобе» забил 23 гола, в его отсутствие всего 13. Представьте только: без французского легионера актюбинцы забили на 10 голов меньше!

При этом из 23 забитых голов в активе Юго 8, а также две голевые передачи. Причины объяснимы: Видмон много создавал партнерам и сам реализовал голевые моменты. От него в атаке «Актобе» зависело если не все, то многое.

Еще один показатель — голевые моменты «Актобе» (в среднем за матч): с Видемоном было 1,64, без него — 1,18. Также красноречивы цифры в процентном соотношении реализованных моментов: 31% — с Видмоном против 24% - без него.

Количество обводок (в среднем за игру) снизилось с 24 до 20-ти; количество удачных обводок с 14 до 11. Это тоже вполне объяснимо, поскольку Видмон является и лучшим дриблером актюбинской команды. Во многом за счет своих индивидуальных качеств Юго и создавал напряжение около ворот соперников.

Травма Видмона сказалась и на точности ударов. С Юго команда в среднем наносила 5 ударов створ ворот, без него этот показатель ожидаемо упал до 4,6 ударов.

Однако отсутствие одного из лидеров вынудило тренерский штаб «Актобе» перестроить игру команды в атаке. Группа атаки актюбинской команды стала бережнее относиться к созданным голевым моментам, как следствие показатель xG (ожидаемые голы) после августа вырос с 1,85 до 1,98.

Дело в том, что после того как «Актобе» в турнирной таблице вошел в группу лидеров, большинство команд чемпионата стали закрываться в своей штрафной, следовательно, «красно-белым» нужно было прилагать больше усилий чтобы вскрывать оборону соперников. В таких случаях креатив, дриблинг и качественный удар со средней дистанции от Видмона был бы весьма кстати. В отсутствии Юго роль лидера на себя старались брать Шина, Байтана, Балашов и другие, но всем перечисленным игрокам не хватает стабильности, которая была у француза.

Травма Юго Видмона — не главная проблема сложных игр и результатов «Актобе» в последние два месяца, но одна из ключевых точно. «Актобе» без Видмона — это все равно что «Астана» без Томасова или «Тобол» без Тошича. Команда, которая ставит большие задачи на сезон, должна иметь в составе как минимум двух футболистов уровня Видмона, но у актюбинской команды их нет. Заменить француза некем. Остается доигрывать сезон теми, кто есть, вырывая каждую победу на характере.