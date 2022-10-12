Научился открываться и обрел уверенность: разбираем игру дебютанта сборной Абылайхана Жумабека

Тактический профиль молодого форварда.

20-летний форвард Абылайхан Жумабек прибавил мастерстве и стал объектом обсуждения футбольной тусовки, попутно заработав себе приглашение в Национальную сборную Казахстана.

Буквально в прошлом году Жумабек казался еще сырsм продуктом таразской футбольной фабрики. Смотря на его неуклюжую игру, возникало ощущение, что ему пока рано примерять на себя роль нового Исламхана или Зайнутдинова. Парень был довольно неумел в обращении с мячом, а опытные защитники читали его действия как открытую книгу. Как следствие – его продуктивность отражалась в статистических данных сезона-2021: один гол и голевая передача в 19 сыгранных матчах чемпионата Казахстана, а также ни одного результативного действия в 5-ти играх Кубка страны.

Сезон-2022 начался для Жумабека весьма многообещающе: с приходом Нуркена Мазбаева на пост главного тренера «Тараза» Абылайхан стал игроком стартового состава, хотя в конкурентах у него был опытный бразилец Жорже Дос Сантос. Начал сезон Жумабек совсем нерезультативно, забив в первом круге четыре гола. Бомбардирский аппетит у Жумабека проснулся на групповой стадии Кубка Казахстана, где Абылайхан в 6-ти играх забил 6 голов и оформил два ассиста. Любопытно, что 4 гола пришлись на выездной матч с «Тоболом». В чемпионате Казахстана он забил 7 голов.

В текущем сезоне Жумабек продемонстрировал сразу несколько ценных качеств. В первую очередь, Абылайхана научили правильно открываться. Именно научили. В играх с довольно серьезными соперниками Жумабек стал предлагать себя партнерам используя распространенные среди современных форвардов хитрости.

Приведем несколько примеров. Матч КПЛ с «Астаной». На видео Жумабек открывается под передачу центрального защитника Нурлана Даирова из глубины. При этом Абылайхан атакует зону за спиной левого центрального защитника «Астаны», делая вираж вокруг своей оси. Этим движением, во-первых, он избегает положения «вне игры», во-вторых, создает себе задел перед защитниками соперника, набирая скорость из глубины раньше, чем ближайший от него защитник.

Еще один пример — из августовского матча с «Шахтером». В ходе одной из фланговых атак, следует передача в зону одиннадцатиметровой отметки, где под присмотром Стефана Букораца и Мирама Сапанова (ЦЗ «горняков» в этой игре) находился Абылайхан. Перед самой передачей Абылайхан умышленно уходит за спину Букораца, оказываясь в зоне видимости Сапанова. Цель — создать иллюзию того, что игроки «Шахтера» контролируют его. При этом, обратите внимание (на видео), что Букорац на миг бросает взгляд на Жумабека. Но в момент передачи форвард резко отклеивается от опекуна, делает пару шагов назад и в высоком прыжке отправляет мяч под перекладину. Также Абылайхан здорово пользуется зонами, которые образуются за спинами центральных защитников при выдвижении из линии. К сожалению, в свободном доступе нет метрик, позволяющих посчитать количество открываний за спину, но делает это Жумабек довольно часто.

В текущем сезоне Жумабек стал разносторонним при завершении атак. С начала года он забивал ударами головой, со средней дистанции, с правой ноги, с левой ноги, убегал за спины защитникам и подключался к атакам вторым темпом. Некоторые забитые голы Жумабека без тени сомнения можно показывать подрастающему поколению в качестве учебного материала, поскольку там есть эталонные движения центрального нападающего.

Спиной к воротам Жумабек играет достаточно неплохо, если учитывать, что у «Тараза» выход из обороны в атаку построен через средние и длинные передачи, то роль единственного форварда важна. В этом компоненте игры Жумабек проявляет себя достаточно неплохо, часто доставляя неудобства сопернику. При таких атаках/контратаках Абылайхан достаточно хорошо взаимодействовал с Бауыржаном Байтана. Вспомните гол Жумабека в ворота карагандинского «Шахтера» в 6 туре, когда сам Абылайхан начал контрнаступление, хорошо отыграл с Байтана, а затем открылся в свободную зону и не оставил шансов голкиперу «горняков» Игорю Шацкому. Но, как и другие качества, умение грамотно зацепиться за мяч нужно еще прокачивать.

В текущем сезоне Жумабек нанес 29 ударов в створ ворот — не самый лучший показатель, поскольку есть футболисты, бьющие чаще: например, Жоао Пауло — он лидер сезона, но результативность Жумабека довольно высока. Из 29-ти ударов 17 Абылайхан пробил правой ногой, 6 ударов были нанесены левой ногой и столько же ударов головой. Касательно результативности: 8 из 13 забитых за сезон мячей он забил правой ногой, 2 — левой ногой, 3 – ударом головой.

Также предлагаем обратить внимание на точки нанесенных ударов Жумабека. Данная иллюстрация подтверждение разносторонности форварда «Тараза».

Резюмирую тактический профиль игрока, можно сказать, что Жумабек — нечто среднее между Артуром Шушеначевым и Абатом Аймбетовым. Он как Шушеначев довольно продуктивен при завершении атак и здорово открывается в зоны, как это делает Аймбетов. Однако Абылайхану не хватает стартовой скорости Абата и физической мощи Артура. Оба минуса можно скрыть другими навыками, поэтому они некритичны.

P.S. Из близких к ФК «Тараз» источников стало известно, что к Жумабеку есть предметный интерес со стороны ТОП-клубов страны. Также были звонки от различных скаутов из России. Впрочем, это неудивительно, ведь хороший форвард — штучный товар на футбольном рынке. С учетом возраста Абылайхана, он еще может быть и полезным активом.

Фото: пресс-служба ФК «Тараз», Казахстанская федерация футбола.