Ультрас-новости-2018. Выпуск №1

Открываем дайджест одним из самых горячих матчей во Франции - "Лион" против "Сент-Этьенна". Ультрас "Лиона" подготовили к этому матчу перфоманс по мотивам матча первого круга, когда "Лион" в гостях разгромил "зелёных" со счётом 5:0, а их игрок Набиль Фекир после очередного гола показал фанатам "Сент-Этьенна" свою майку в стиле Месси, вызвав беспорядки тем самым грандиозные беспорядки на стадионе и массовый прорыв на поле, который едва не закончился для лионцев капитальным опиздюливанием. На баннере же был изображён кошмар фанатов "Лиона", который до сих пор им снится по ночам, причём фанаты "Сент-Этьенна" были нарисованы в образе безобидного и трусливого кота, делая намёк на аналогичное поведение "зеленых" и в жизни.

В общем охуительный перфоманс от "Лиона", 100% фанатский стиль!

Видео того самого момента в матче 1-го круга и дальнейшие беспорядки:

Очередной сорванный матч в чемпионате Греции - на сей раз, правда, сорванный на пустом месте. Перед началом суперматча "ПАОК"-"Олимпиакос" одновременно с выходом команд на поле фанаты "ПАОКа" активировали свой перфоманс из огромного количества бумажных лент. Одна из таких лент прилетела в тренера "Олимпиакоса" Оскара Гарсию, который по-актерски рухнул на газон и начал корчиться от боли. Матч был сначала отложен, а затем вообще отменен!

Момент с попаданием ленты в Гарсию:

Своя атмосфера:

Пытались сорвать свой матч и фанаты английского "Халл Сити", который после увольнения Леонида Слуцкого выступает ещё хуже и болтается на грани зоны вылета. Болельщики в знак протеста против владельца команды - египтянина Асема Аллама - забросали футбольное поле десятками теннисных мячей. Судье пришлось остановить матч на некоторое время.

Многострадальный "Халл" наконец выиграл у "Шеффилд Юнайтед" 1:0 и покинул зону вылета.

Надо сказать, что и в следующей игре (против "Барнсли"), которая была вчера, "Халл" набрал 1 очко и оторвался от зоны вылета на 3 балла.

Не обошлись без теннисных мячей и фанаты франкфуртского "Айнтрахта", на домашней игре против ненавистного всей Германией клуба "Ред Булл Лейпциг" (о причинах такой ненависти вы могли читать в нашем блоге ранее) протестовали против матчей по понедельникам.

Видео:

И миллион баннеров на эту тему:

Ну что тут сказать? Фанаты продолжают кошмарить Немецкий Футбольный Союз. Первая часть войны была освещена тут: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/u1tramir/1379320.html

Трагическая новость пришла из Венгрии. 24 февраля состоялся матч "Уйпешт"-"Халадаш". На этой игре фанаты "Уйпешта" проводили в последний путь экс-игрока своей команды Бенса Лазара. В 2014 году он завершил карьеру в 23 года из-за проблем со спиной, а уже в 2015 году у него обнаружили лейкемию. 22 февраля 2018 года Лазар умер в возрасте 26 лет.

Надо сказать, что клубная вражда в этот день отошла на второй план - фанаты "Ференцвароша" также приходили к стадиону своих врагов из "Уйпешта", возлагали цветы и зажигали свечи. Ранее фанаты "Фради" даже сдавали кровь, чтобы помочь Лазару побороть болезнь...

Жизнь продолжается. Дабы переключить вас с грустных мыслей вернемся во Францию, где помимо матча "Лиона" и "Сент-Этьенна" в минувшем туре состоялся еще один суперматч - "ПСЖ" против "Марселя". Фанаты "ПСЖ" подготовили к этой игре хорео с изображением Сог Гоку - героя аниме "Жемчуг дракона".

Новость из серии "Я сейчас закончу вообще все"! Фанаты дрезденского "Динамо" в опере!

Вообще дело было еще в декабре, но по мировым ресурсам разошлось только сейчас. 18 декабря уже минувшего года 1.200 фанатов "Динамо" (Дрезден) собрались в Оперном театре Земпера, чтобы принять участие в художественном мероприятии фотографа Андреаса Мюэ. Это было сделано в рамках рекламы к готовящейся премьере "Гугеноты".

Сегодня в рамках Кубка России в Самаре должен состояться матч "Крылья Советов"-"Спартак". В предыдущие дни на Самару обрушился сильный снегопад, поэтому для расчистки поля и трибун стадиона "Металлург" пришлось даже привлечь местных студентов и неравнодушных самарских болельщиков. С полем худо-бедно порешали, но вот мороз в Самаре не спадает, так что решение о том, состоится матч или нет, будет принято лишь за 1 час до игры.

Вообще в Европе в целом погода нынче бушует: в Италии из-за дикого снегопада отменили матч "Ювентуса" и "Аталанты", в Хорватии перенесли матч "Риека"-"Динамо" (Загреб)...

Стадион в Турине:

Не обошли стороной снегопады и Словению, где болельщики "Марибора" также очищали поле домашнего стадиона перед первой игрой в этом году против клуба с забавным названием "Алюминий". Вообще в Словении хотели целиком переносить весь тур, но у фанатов было на этот счёт свое мнение:

Германия, 3-я лига. Очередное крутое шоу от фанатов из Йены! Парни весь сезон делают крутые вещи, устраивая на своих трибунах настоящий праздник. Итак, матч "Карл Цейсс" (Йена)-"Рот Вайс" (Эрфурт).

Перфоманс хозяев "Отдохнем в аду..." не только с баннерами, но и использованием реквизитов в виде одетых масок, а также модулей в виде черепов и могил:

Сменился во всех отношениях чёрных перфоманс ярким перфом с подписью "...а теперь мы шизим!".

Гости также выступили охуенно, сделав всё в красно-белых цветах своей команды, но на фоне хозяев, конечно, всё выглядело чуть менее круто.

Пирошоу гостей из Эрфурта на близлежащем холме!

Обратите внимание на то, что 2 фанатские трибуны по сути разделяет табло, 2 ограждение и небольшая буферная зона...

В Сирии, разрываемой изнутри непрекращающейся войной, люди переживают тяжелейший период с помощью футбола. Это в очередной раз подтвердило дерби Латакии между командами "Тишрин" и "Хоттин". Масштабное хорео "хозяев" от фан-группы "Ultras Eagles" - это 5!

Парни из "Хоттина" выступили, конечно, куда скромнее.

Буквально на пару секунд заглянем в Англию, где на легендарном "Уэмбли" прошел финал Кубка Лиги, в котором встретились "Арсенал" и "Манчестер Сити". "Горожане" разгромили "пушкарей" со счётом 3:0, принеся Гвардьоле первый трофей на Туманном Альбионе.

Колумбия. Перфоманс с Халком на матче "Депортиво Кали"-"Мильонариос"!

Какой обзор возможен без Африки? Никакой! Шикарнейшее хорео на тему космоса на дерби в чемпионате Алжира!

Ну и напоследок вот такой перф из чемпионата Косово на матче "Влазними"-"Приштина":

P.S. Хотите быть в курсе всех фанатских новостей в режиме 24/7? Подписывайтесь на мой твиттер:

https://twitter.com/u1tramir

P.P.S. Прошлые аналогичные выпуски фанатских новостей вы могли читать в этом блоге ранее:

Ультрас-новости-2017. Выпуск №2.

https://www.sports.ru/tribuna/blogs/u1tramir/1489781.html

Ультрас-новости-2017. Выпуск №1.

https://www.sports.ru/tribuna/blogs/u1tramir/1363802.html