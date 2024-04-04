В главных кольцевых гонках России ездят близнецы – в собственной команде на свои. Теперь у них блог на Спортсе!

От редакции: Вы в «Блоге гоночных близнецов» , где братья из Питера на свои деньги бросают вызов гоночному «Спартаку» в главной серии России. Подписывайтесь, плюсуйте и пишите комменты – здесь будет захватывающе. Они же обешают!

Всем привет! Мы – Захар и Артем, и мы действительно братья-близнецы, которые с детства вместе выступают в гонках. Со скоростью у нас в целом все в порядке, но мы хотим стать еще и известными. Ради чего и завели этот блог. Вы спросите, ну а мне-то ради чего ваш блог читать? Объясняем.

Во-первых, гонки – это мегаинтересно. В том числе российская серия СМП РСКГ, где мы будем гонять в этом сезоне. Вот может болид «Формулы-1» подпрыгнуть на месте? А наши боевые машины могут, без шуток. Можете вспомнить, чтобы машины «Формулы-1» перегревались из-за саранчи? А на этапах СМП РСКГ в Сочи и такое бывало.

Опять же, сами знаете, что в «Ф-1» одна половина вещей суперсекретные, а на рассказы о второй половине у гонщиков нет времени. У нас же всегда найдется время подкинуть вам пару интересных фактов или ярких инсайдов.

Ну, и на трассе скучно не будет. В прошлом году был случай, когда лучшее время в квалификации показали сразу два пилота – нормальная плотность результатов, да? За титул в последней гонке сражались сразу трое, причем под финиш ехали друг за другом, каждый обгон менял ситуацию в таблице и решающий обгон состоялся на предпоследнем круге. А еще бывает, что гонщики всерьез рубятся, чтобы стать в квалификации… последним! Не верится? На деле все логично, и в одном из ближайших постов расскажем, в чем там суть.

Во-вторых, вы же наверняка не глорихантеры и любите поддерживать андердогов? А мы как раз такие.

СМП РСКГ – не «Формула-1», но в этой серии тоже есть свои топ-команды с крутыми спонсорами. К примеру, заводская команда «Лада», которую спонсирует «Роснефть». Или команда, созданная компанией «Лукойл», она прямо так и называется – «Лукойл Рейсинг Тим». Очень успешная московская команда в красно-белой расцветке, прямо какой-то гоночный «Спартак» получается. А так как мы из Питера – сами понимаете, кого именно нам сильнее всего хочется обогнать.

У нас нет мощных спонсоров, и свою команду мы назвали, можно сказать, в честь себя самих – «Твинс Рейсинг» (Twins Racing). Сражаться с упомянутыми выше топ-командами по определению непросто, но тем интереснее будет и тем ярче будут эмоции, если все получится.

Так что, вливайтесь, не пожалеете. Первые гонки – 13 и 14 апреля в Грозном, но до того момента мы еще о себе напомним.

Фото: личный архив