В Испании досрочно завершился первый ЧМ... по сексу. Победил лысый, но не тот

Оценивали в шести дисциплинах.

Пока «Спартак» выбирает тренеров, вернемся к действительно важным новостям. В Испании прошел первый чемпионат мира... по сексу.

Здесь все детали.

Что-что за чемпионат? А какие правила?

Соревнование по сексу прошло в Малаге и должно было завершиться 5 апреля.

Но по итогам голосования его досрочно свернули еще 27 марта. Победителем среди мужчин стал итальянец Эрик Капитано, а у женщин – Нози Лав из Швеции.

Есть регламент, по нему участники должны продемонстрировать навыки в шести дисциплинах:

● соблазнение;

● массаж эротических зон;

● выносливость;

● внешний вид во время процесса;

● художественность исполнения;

● креативность.

Победителей выбирают отдельно и среди мужчин, и женщин.

Каждый раунд длится от 45 до 60 минут. Партнеры для выступлений определяются случайным образом. Оценки выдает жюри, состоящее из пяти судей. Хотя изначально для выбора победителей предполагалось онлайн-голосование, но организаторы не смогли настроить трансляцию.

Конечно, все участники перед чемпионатом прошли медицинское обследование.

Кто же придумал?

Возможно, вы читали, что идея чемпионата мира по сексу принадлежит Швеции. Это не совсем так.

В июне 2023-го распространилась новость, что шведы официально признали секс как вид спорта и проведут первые в истории тематические соревнования. Это оказалось ложью, но на нее повелась испанская газета Marca.

На нее ссылались, например, греческая City Times и канадская ежедневная газета The Beacon Herald.

Но и Швеция все-таки причастна. Так, в январе 2023-го газета Göteborgs-Posten выпустила номер, где мельком упоминала историю Драгана Братича. Он подал заявку на членство в Шведской спортивной конфедерации с намерением создать секс-федерацию. Заявление отклонили со словами: «У нас есть дела».

Драган владеет несколькими стриптиз-клубами. Он не сдался и организовал свой чемпионат, но так и не смог нормально его провести. Все схлопнулось на начальных этапах. Испанцы подхватили идею – и позвали Братича.

Как проходит? Часто?

Это первый чемпионат, который официально закончили. В планах – ежегодные соревнования.

Пока проблемно: два розыгрыша завершили досрочно, первый под руководством Братича – из-за плохой организации. Участники жаловались на невыплаты гонораров, а хорватка Мария Задравец рассказывала об отключении горячей воды.

«Это большой проект, – позже признавала Задравец. – Организаторы хотели сделать нас знаменитостями мирового масштаба и дать возможность как следует заработать. Все должны быть благодарны, потому что об этом писали во всем мире, и все хорошо заработали на рекламе».

Сам Братич влип в скандал: одна из участниц заявила, что Драган ударил ее, а еще не обеспечил тестирование на ВИЧ.

А почему завершили досрочно на этот раз?

Официальная причина – в связи с простудой и слабостью у некоторых участников.

Британец Маркус Лондон, например, еще до старта турнира снялся из-за травмы ноги и вошел в судейскую коллегию.

Еще одной причиной Братич называет дисквалификацию некоторых участников за употребление алкоголя и марихуаны по ходу проведения соревнований.

Правда, что занятия сексом полезнее, чем спорт? Секс может заменить пробежку?