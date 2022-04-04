Грилиш вот-вот подпишет контракт с Gucci. Это нетипичная сделка – бренд обычно сотрудничает с кинозвездами и музыкантами

Образ Джека кажется подходящим.

Джек Грилиш прошлым летом перешел из «Астон Виллы» в «Ман Сити» за 117,5 млн евро, став самым дорогим английским футболистом в истории, но пока не полностью встроился в систему Пепа. Зато трансфер в более статусный клуб открыл для Грилиша коммерческие возможности.

Журналист The Athletic Давид Орнштейн сообщил, что Джек очень близок к подписанию контракта с итальянским модным домом Gucci.

Точная сумма сделки неизвестна, но Орнштейн утверждает, что она будет семизначной. Контракт с Gucci с игроком «Сити» примечателен – итальянский бренд обычно сотрудничает со звездами из музыки и киноиндустрии, интерес к футболисту говорит о глобальной привлекательности его образа.

Грилиш – давний фанат Gucci

Среди многих топ-футболистов с не менее привлекательным образом Gucci выбрал Джека неслучайно – игрок довольно часто появлялся на публике в одежде итальянского бренда.

Черная футболка Gucci на совместном кадре с Джеймсом Мэддисоном и Беном Чиллуэлом.

Фото от 2018-го, когда Грилиш навещал особенных фанатов «Астон Виллы».

Март 2021-го – Грилиш смотрит матч между «Астон Виллой» и «Ман Сити» в компании главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта. На Джеке – черный пуховик бренда с бежевыми вставками.

Лето 2021-го – Джек позирует вместе с британским блогером и музыкантом Chunkz в синих шортах Gucci.

Сентябрь 2021-го – футболист выходит с ланча. На нем белые кроссовки и белое худи от Gucci.

Февраль 2022-го – Грилиш в кремовом бомбере итальянского модного дома посетил боксерский поединок между Амиром Ханом и Келлом Бруком.

Скоро новые коллекции любимого бренда Грилиш сможет примерить одним из первых в мире.

Фото: instagram.com/jackgrealish