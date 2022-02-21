Керлингист (тот самый, с шевелюрой и усами) собрал деньги на борьбу с раком мозга. А волосы пожертвует на парики

Олимпиада-2022 подарила много красивых и добрых историй. Еще одна – про 33-летнего американского керлингиста Мэтта Хэмилтона.

Сначала Мэтт поразил зрителей стилем – посмотрите на его шикарные длинные волосы и неповторимые усы.

«Все дело в моем взгляде, – признавался Мэтт. – С такими усами вы должны быть уверены в себе на все сто.

Вы просто ходите и думаете: «Я представляю все усы мира».

Еще Хэмилтон обожает блестящую обувь. «Мои парни взяли какие-то кроссовки и превратили их в шикарные туфли для керлинга, – смеялся Мэтт. – Они такие яркие, мне очень понравились. Я взглянул на них и понял: «Это те самые кроссовки, которые нужны парню вроде меня».

Дополнение к обуви – носки. Вот с персонажами анимационного сериала «Рик и Морти».

Важная часть шикарного образа – кепки.

В 2018-м Хэмилтон приезжал на Олимпиаду в Пхенчхане и взял там золото. В этот раз с медалями не заладилось: матч за третье место американцы проиграли Канаде.

Но другую важную цель в Пекине все-таки выполнил.

Хэмилтон собрал деньги на благотворительность. Яркий образ помог привлечь внимание

Длинные волосы – не только деталь имиджа Хэмилтона. Он специально их отращивает.

С помощью запоминающегося образа Мэтт привлекает внимание к проблеме исследований рака мозга. Хэмилтон сотрудничает с некоммерческой организацией Stache Strong – она помогает людям в борьбе со смертельным заболеванием. У самого Мэтта раком мозга болен дядя, так что спортсмен сам прекрасно осведомлен о проблемах, с которыми сталкиваются люди.

Как связаны волосы и благотворительность? Хэмилтон обещал отрезать свои волосы после Игр и отдать их на производство качественных париков для детей. Мэтт делает это не в первый раз – к ЧМ-2021 в Калгари он тоже отрастил шевелюру и позже пожертвовал их.

«Нам предстоит очень сложное путешествие, – признавался керлингист. – После этой Олимпиады все мои волосы пойдут на помощь для детей. Я считаю это правильным. Рак затрагивает всех нас. Если мои нелепые длинные волосы хоть немного помогают в борьбе с раком, то это хорошо ».

Но это не все. Перед стартом Олимпиады Хэмилтон запустил сбор средств для Stache Strong – и поставил задачу собрать 5 тысяч долларов. Чем больше людей в соцсетях замечали необычный внешний вид Мэтта во время трансляций турнира по керлингу, тем чаще мелькала информация и о его благотворительной деятельности. К окончанию Игр Хэмилтон собрал почти десять тысяч – мощно перевыполнил план.

«Все вы знаете, что я работаю с невероятными ребятами из Stache Strong – и они потрясающие. Я собрал немного денег для них в процессе», – делился успехом Мэтт.

Ждем в Милане-2026 с той же прической и новыми полезными акциями.

Фото: globallookpress.com/Wang Jingqiang/XinHua, Liu Xu/XinHua; REUTERS/Eloisa Lopez, Evelyn Hockstein