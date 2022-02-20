Лучшие виды церемонии закрытия Олимпиады-2022: Чайковский в честь Большунова, танцы наших и немного политики от Баха

Олимпийские игры в Пекине подошли к концу с красивой прощальной церемонией. Позади розыгрыш 109 комплектов медалей, больше двух недель бесконечных соревнований и очень специфический организационный опыт – конечно, из-за коронавирусных ограничений.

Здесь – все краски церемонии закрытия. Получилось празднично.

Огромное количество артистов – в том числе и самых маленьких.

Командная работа.

Довольно быстро появились знаменосцы – среди них был и Александр Большунов, выигравший в Пекине три золотых медали. А ведь еще серебро и бронза!

Самая масштабная делегация – у Китая. Вообще сборные были представлены мощно, и это объяснимо – просто так не уедешь, только чартеры (а они не каждый день). Многие закончили соревноваться еще несколько дней назад, но ждали участия в церемонии.

Один из самых запоминающихся моментов закрытия – хоровод французской делегации. В их активе пять золотых медалей, семь серебряных и две бронзовых.

А вот и наши.

Любопытно, что здесь же прошли и последние церемонии награждения. Свои медали получили лыжники и лыжницы – Александр Большунов радовался золоту в наиболее торжественной обстановке. Не только он – Ивану Якимушкину вручили серебро.

Шоу продолжалось.

Анонс следующих зимних Олимпийских игр – они пройдут в Италии в 2026 году. Хозяева: Милан и Кортина-д’Ампеццо. Это будут четвертые Игры в Италии, причем Олимпиада-1956 проходила именно в Кортине.

Кульминация шоу – речь главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха. Выбрал неожиданную тему, обратившись к спортсменам: «Вы не просто уважали, поддерживали, обнимали друг друга, несмотря на конфликты между странами. Вы преодолели все границы, показав, что в олимпийском сообществе все равны, вне зависимости от того, как мы выглядим, откуда пришли и во что верим.

Объединяющая нас на Олимпиаде сила побеждает все попытки разделять нас. Вы даете миру шанс. Пусть политических лидеров во всем мире вдохновит ваш пример солидарности и миролюбия».

Очевидная отсылка к совместной фотографии фристайлистов Ильи Бурова (Россия) и Александра Абраменко (Украина).

А церемония подходила к логичному концу.

С торжественным салютом.

Олимпийскими кольцами.

И мощнейшим зарядом.

Это точно запомнится.

Так закончилась Олимпиада в Пекине.

Фото: Gettyimages.ru/Richard Heathcote, Lars Baron, Catherine Ivill, Lintao Zhang, David Ramos; REUTERS/Evgenia Novozhenina, Fabrizio Bensch, Carlos Garcia Rawlins, David W Cerny, Tyrone Siu, Kim Hong-Ji, Tingshu Wang, Dylan Martinez