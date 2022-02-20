🤯 Немка летом бегала в Токио, осенью заинтересовала федерацию бобслея, зимой выиграла серебро

От Токио до Пекина за полгода.

В августе 2021-го немка Александра Бургхарт бегала на Олимпиаде в Токио – выбыла в полуфинале 100-метровки и заняла пятое место в эстафете 4 по 100.

В феврале 2022-го она же взяла серебро Пекина в бобслее в паре с Мариамой Джаманкой.

Бургхарт – не совсем уникум. На Олимпиаде-2022 есть еще три спортсмена, которые приехали на Игры второй раз за полгода. Конечно, такая короткая дистанция возможна только из-за коронавируса, сдвинувшего Олимпиаду в Токио. Но тут гораздо важнее универсальность атлетов – соревнуются круглый год в полярных видах спорта.

Бургхарт приглашали и раньше, но она отказывалась. Начнет бегать сразу после возвращения из Пекина

История Александры Бургхарт все-таки выделяется: до сентября 2021-го она вообще не занималась бобслеем – наоборот, много раз отклоняла предложения от немецкой федерации бобслея.

«О да, федерация очень давно зазывала меня, – рассказывала Александра в интервью NY Times. – Я достаточно высокая и быстрая, а это именно те качества, которые требуются для разгоняющей. Но я хотела сначала реализовать потенциал в главном для меня виде спорта, а не начинать новое приключение».

После Игр в Токио Бургхарт получила еще одно предложение – и тут уже задумалась. Решила, что пора пробовать. Но с условием: она продолжит работу с тренером по бегу и вернется в легкую атлетику сразу после Пекина.

Главный тренер немецкой бобслейной команды Рене Шпис говорит, что у многих первый прокат вызывает тошноту – из-за скорости и давления. Но Бургхарт была не из таких, ей все сразу понравилось. Конечно, оставались вопросы по технике, но Александра быстро восполняла пробелы.

Шпис поставил Бургхарт в пару к действующей олимпийской чемпионке Мириаме Джаманке. Уже через два дня после первой тренировки Александру заявили на Кубок мира по бобслею. В декабре экипаж Джаманка-Бургхарт занял второе место на этапах в Винтерберге и Альтенберге. И в Пекин немцы отправились в статусе одного из фаворитов.

Проиграли только другой паре из Германии – Лауре Нолти и Деборе Леви. Отличный результат, учитывая, что Александра пришла в зимний спорт только 6 месяцев назад.

Но мысли Бургхарт уже снова связаны с бегом: через неделю в Лейпциге пройдет чемпионат Германии по легкой атлетике в помещениях. А уже в мае начнется полноценный сезон.

«Для бега это тоже большой сезон – будут чемпионаты мира и Европы. А после этого мне потребуется серьезный отдых», – призналась Александра.

Из атлетики в бобслей – привычный путь. Но обычно нужно больше времени

Переход из легкой атлетики в бобслей – один из самых распространенных в спорте. Всего история знает 140 случаев спортсменов, приезжавших и на зимние, и на летние Олимпиады. 40 из них – легкоатлеты летом, бобслеисты зимой.

Дело в том, что атлетика развивает основные спортивные навыки: силу, скорость, координацию, которые ценятся и в бобслее. Очень часто среди бегунов ищут тех, кто потенциально может стать хорошим разгоняющим. В 2013 году тренер бобслейной сборной России Пьер Людерс активно переманивал легкоатлетов, что вызвало недовольство у представителей летних видов спорта.

Тогда же Алексей Воевода говорил, что переход из легкой атлетики для успеха в Сочи уже не будет эффективным: «Просто не хватит времени. Это нужно было делать хотя бы года за два до Олимпийских игр. В бобслее специфический бег – не такой, как в легкой атлетике. У нас другое понятие старта, важны синхронность, посадка. Мы не просто бегаем».

Александра Бургхарт может только улыбнуться. Да и в Токио она не единственная, кто успешно перешел из летнего вида спорта в бобслей.

С бронзовой медалью с Олимпиады уехала американка Сильвия Хоффман, до этого игравшая в баскетбол и занимавшаяся тяжелой атлетикой – в бобслее она четыре года. На седьмом месте осталась Кайша Лав, которая впервые села в боб в 2020-м – до этого бегала за университет Невады.

Фото: Gettyimages.ru/Matthias Hangst; globallookpress.com/Anke Waelischmiller/Sven Simon, Yao Jianfeng/XinHua, Robert Michael/dpa, Sammy Minkoff via imago-images.de