Прыгал с фото жены и детей, дурачился с сыном по видео – фристайлист из США посвятил медаль семье. Просто такая сииильная любовь!

Ничего милее вы уже не увидите.

Американец Дэвид Уайз (выиграл Нико Портеус из Новой Зеландии) сверхмило отпраздновал серебро в мужском хаф-пайпе – вместе с любимой семьей.

Уайз разделил восторг с женой Александрой и двумя детьми, Наели и Малачи.

После церемонии он поболтал с семьей по видеосвязи. И спародировал сына!

Этим красивым жестом празднование не ограничилось. После соревнований американец еще и забавно пообщался с близкими по видеосвязи: пока Наели рассказывала про его бешеную поддержку в финале, Малачи скорчил отцу рожицу.

А Дэвид ответил шикарной пародией, добавив: «Мне не терпится обнять вас, ребята. Я чувствую вашу поддержку. Могу представить это прямо сейчас».

До этого Уайз брал золото в Сочи-2014 и Пхенчхане-2018 – в Южной Корее, кстати, семья была рядом.

Близкие уже смирились с частыми поездками Дэвида. Он посвящает им все победы

Наверное, вы уже поняли: связь Уайза с семьей – особенная. В 2019-м Дэвид сломал бедро и 11 дней пролежал в больнице. Все самые важные люди были рядом.

Про любовь к близким фристайлист рассуждал в октябре 2021-го: «Быть олимпийцем – это жертва, особенно в олимпийские годы. В общей сложности в этом году я проведу 8 месяцев в разъездах. Уже пропустил 10-й день рождения Наели, не попаду на свадьбу сестры и потерял несколько лет тусовок с друзьями. Я пропустил не менее 20 свиданий с женой и столько же папиных встреч с детьми.

Иногда, когда дорога становится длинной, я задаюсь вопросом, зачем вообще это делаю. [Жена] Александра обычно напоминает мне об этом. Некоторые люди рождаются с желанием соревноваться. Я был создан для этого. Моя семья признает эту потребность и жертвует временем со мной, даже если это причиняет боль. Они не стыдят меня за это и не пытаются заставить чувствовать себя виноватым. Просто дают понять, что скучают и не могут дождаться, когда увидят меня снова. Думаю, в глубине души они понимают, что вычеркнуть соревнования из моей жизни – это все равно что отрезать часть себя.

Благодаря тому, что они поддерживают меня, я могу полностью посвятить себя делу, а затем, поставив лыжи, полностью отдать себя им, когда нахожусь дома. Я лишь надеюсь, что смогу научиться так же хорошо поддерживать их собственные мечты. Когда вы увидите меня на соревнованиях в этом году, просто помните, что есть команда из трех человек, которые пожертвовали большим, чем кто-либо другой, чтобы я был здесь. Обнимите их за меня, когда увидите», – написал Дэвид в инстаграме.

Семейные фото – главные в инстаграме Дэвида.

Улыбки, высунутый язык и любящий взгляд прилагаются.

Фото: twitter.com/usskiteam; instagram.com/mrdavidwise; globallookpress.com/Angelika Warmuth/dpa