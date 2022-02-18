«Наша Мира будет знать, что ее батька сделал историю». Речь бронзового фристайлиста Ридзика трогает до слез

«Не получилось выиграть золото, но бронза – это еще лучше».

Фристайлист Сергей Ридзик – теперь дважды бронзовый призер Олимпиады в ски-кроссе. В Пекине-2022 россиянин повторил достижение Пхенчхана-2018, а затем в эфире «Матч ТВ» трогательно передал привет близким. Сергей посвятил медаль первому тренеру, жене и маме:

«Владимир Иванович Шеин, мой первый тренер, любимый мой – с Днем рождения вас! Это вам мой подарок. У моего первого тренера, еще по горным лыжам, прямо сегодня День рождения.

А теперь – моей жене. Моей дорогой, любимой женщине, девушке, красавице.

(На этом моменте Сергей не смог сдержать слез, секунд на десять отвернулся от камеры)

Наташа, любовь моя, я сегодня стал третьим. Прости, что...Так тяжело говорить на самом деле! Фух. Прости, что меня не было в день рождения нашей дочери, любовь моя. Но наша Мира будет знать, что ее батька сегодня сделал историю второй раз. Да, не получилось выиграть золото, но бронза – это еще лучше. Мама, ты можешь опять гордиться своим сыном. Не опять, а снова».

А теперь видео:

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Хроники Ридзика: тренировки в северном городке, много травм и медовый месяц с терактами

У тренера Ридзика не просто День рождения, а 70-летний юбилей. За выступлением ученика он смотрел из Мончегорска – городка Мурманской области, откуда родом и сам спортсмен.

«Конечно, я в 6:45 включил и начал пить кофе. Напился до того, что голова уже трещит. Волновался сильно, – признался Шеин в эфире мурманского ТВ. – Я его маму поздравил. У него сейчас будет загружено все, но он обещал вырваться, приехать».

Именно мама отвела 7-летнего Сергея в горнолыжную школу. Ридзик уверен, что без спорта в маленьком городке за полярным кругом у него было лишь два пути: никелевый комбинат или наркотики. Для первого он даже выучился на газосварщика, но пока не пригодилось.

А во фристайле Ридзик оказался почти случайно, когда ему стукнуло уже 19 лет. В 2011-м на чемпионат России по горным лыжам в Полярных Зорях приехали скауты из Федерации фристайла России. Ски-кросс только вошел в олимпийскую программу, а сборной отчаянно не хватало исполнителей. Их искали повсюду, горнолыжный чемпионат подходил лучше всего. Так начался путь Сергея в дисциплине, в которой он добился успеха на двух Олимпиадах.

Попадание Ридзика в призы на прошлых Играх – первое для россиян в ски-кроссе. Можно даже говорить о некоторой преемственности: в том же Мончегорске родился и Валерий Цыганов – участник нескольких Олимпиад и первый советский горнолыжник, который выиграл этап Кубка мира (1981 год).

Жаль, что успехи спортсмена не сильно двигают спорт. Тренер Шеин перед Пекином-2022 заявлял – достижения Сергея никак не сказались на условиях для подготовки спортсменов: «Ничего в Мончегорске не поменялось, только еще хуже все стало. Ни ратрака (специальное транспортное средство для подготовки горнолыжных склонов и лыжных трасс – Sports.ru), ни освещения нет. Мы на лыжи встали только-только на своей горе, до этого приходилось ездить то в Кировск, то в Полярные Зори. Обещали, обещали – чувствую, не дождусь ничего».

И если в спортивном плане приходится добиваться всего вопреки, то в личной жизни у Ридзика все хорошо – он женился весной 2019-го, уже после Пхенчхана.

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Медовый месяц не обошелся без приключений. «В Монче, мы так ласково зовем Мончегорск, я был всего один раз за четыре года, к моему разочарованию, – рассказывал Сергей в ноябрьском интервью «Спорт-Экспрессу». – Ковид помешал, и травм у меня было много серьезных за этот олимпийский цикл. Спина, мениск сшивали, контузия бедренной кости, запястье, разрыв связки плечевого сустава, разрыв хряща грудного отдела... Это только сразу вспомнил.

Отпуск последний вообще был весной 2019-го, после свадьбы. Медовые две недели. И то: позависали пару дней на Шри-Ланке, поездили, в зоопарк сходили – а потом по стране начались теракты. Одну из бомб взорвали в зоопарке через день после нашего посещения. Никому не позвонить, ничего не сказать – сеть начали гасить, обрубили связь. Тот же локдаун, комендантский час. И страшно было куда-то ехать после этого в скопление людей, потому что такие места и подрывали. Понятно, нас особо не проверяли – если едут в машине два бледных человека на Шри-Ланке, понятно, что это туристы. Но стресса мы хапнули».

Теперь можно выдохнуть – и отдохнуть как следует.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков