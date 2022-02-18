Пестрые штаны – мегатрадиция норвежских керлингистов. Но ушел капитан – и все стало серым 😭

На трех Олимпийских играх подряд (2010, 2014, 2018) одним из самых ярких неспортивных явлений становились штаны мужской сборной Норвегии по керлингу.

Да-да, штаны.

На каждую игру норвежцы выходили в новой паре – сохранялись только цвета норвежского флага, а вот узоры менялись. И это восхищало людей: у штанов есть фанатская группа в фейсбуке с 450 тысячами подписчиков!

Внимание: все фотографии со штанами ниже сделаны на одной Олимпиаде в Сочи – какое богатое разнообразие!

Идея принадлежит многолетнему скипу (то есть капитану) сборной Норвегии Томасу Ульсруду.

Все началось с Ванкувера-2010. Команда привезла пестрые штаны, чтобы тренировки не казались рутинными и скучными.

«Мы планировали просто тренироваться в них, но не играть у всех на виду, – объяснял Кристофер Све. – Но в последний день перед началом турнира мы болтали с ребятами из норвежской сборной по сноуборду, и они сказали, что точно надо играть в такой одежде».

«Мы еще обсуждали, хорошая это идея, или все будут воспринимать нас как клоунов», – добавил Ульсруд.

Никаких издевок – все полюбили норвежцев.

В 2019 году скип Томас закончил карьеру, а вместе с ним ушла и его команда.

Другие норвежцы традицию со штанами не подхватили. Вот как выглядит сборная без Томаса.

Грусть и тоска в Пекине:

И результаты не радуют – лишь шестое место в групповом этапе, норвежцы не пробились в плей-офф. А вот в Ванкувере-2010, где началась история пестрых штанов, сборная забрала серебро.

Фото: Gettyimages.ru/Clive Mason, Pascal Le Segretain, Matthew Stockman, Streeter Lecka, Julian Finney, Quinn Rooney, Paul Gilham, Elsa, Lintao Zhang; globallookpress.com/Jia Yuchen/ZUMAPRESS.com; youtube.com/Olympics