В шорт-треке – драма! Ивлиев взял серебро, а Ситникову не хватило 0,001 секунды для финала (0,001 секунды!!!)

Красавцы.

Сегодня на ледовом треке было много эмоций! Россиянин Павел Ситников почти заехал на финальный забег на 500 метров, но в самом конце проиграл Пьетро Сигелю из Италии. Павел и отстал всего на одну тысячную секунды – из-за этого особенно обидно.

Сложно определить даже по фотофинишу:

На этой Олимпиаде в шорт-треке был один похожий момент: на 0,002 в эстафете отрывался Семен Елистратов. Похоже, сегодня нашей сборной вернули долг.

Но повод для радости тоже есть: серебро забрал еще один россиянин – Константин Ивлиев. Костя уверенно выигрывал все забеги на пути к финалу – там тоже не разочаровал. Вышел с четырьмя соперниками, после фальстарта ушел вторым в гонку, держался вплотную за спиной лидера – его не опередил, но медаль забрал уверенно! Константин очень доволен.

Это уже вторая медаль России в шорт-треке – до этого бронзу в дистанции на 1500 метров взял тот самый Семен Елистратов.

Ивлиеву всего 21 – и эта Олимпиада стала для него первой

Ивлиев – новое имя в коньках. Он выигрывал золото на чемпионате Европы в польском Гданьске, но на Олимпиаде до этого никогда не был.

«Китайский лед быстр и держит даже меня. Я все-таки из категории тяжелых ребят, – рассказывал Константин. – Лед нравится, ожидания хорошие. Что буду делать в Китае? Буду проводить время с семьей в Пекине, играть в игры, чтобы отвлечься от поганых мыслей и успокоить нервы. На них затрачивается много энергии. Думать о забеге надо непосредственно перед стартом. Буду играть в Warcraft, немного в CS:GO и Dota 2».

Константин – из спортивной семьи, которая любит шорт-трек. Его мама Елизавета Ивлиева дважды выигрывала Евро, а отец Алексей Ивлиев тренировал сборную. Так что закрепляет хорошие традиции.

Ивлиев уже был в центре внимания на этой Олимпиаде – правда, не в самом хорошем свете. Помешал передать эстафету Китаю, хотя еще формально не был на дистанции, потому что не получил эстафету от Софьи Просвирновой. На трансляции было видно, что Ивлиев вклинился прямо между соперниками.

Россия словила дисквалификацию. «При передаче смены мы помешали китайской команде. Судья принял решение, что надо давать пенальти, – объяснял Елистратов. – Я думаю, решение было, как бы жестко это ни звучало, правильным. Правда были помехи. Нам показали видео. Спорить было бессмысленно».

Сегодня Константин точно исправился.

Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel, Eloisa Lopez; РИА Новости/Владимир Астапкович