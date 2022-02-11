После побед он обязательно спрашивает про допинг: пытал Большунова, Йохауг, получал угрозы с «русского аккаунта»

Александр ответил жестко.

33-летняя норвежка Тереза Йохауг не без труда взяла золото в классической гонке с раздельного старта на 10 км в Пекине и стала трехкратной олимпийской чемпионкой, но после финиша ее ждало еще одно испытание – общение с американским журналистом сайта FasterSkier Натаниэлем Херцем.

Херц первым делом после победы вспомнил 18-месячную дисквалификацию Йохауг, из-за которой она пропустила Игры в Пхенчхане.

– Было много дискуссий об антидопинговой работе и допинге последнюю неделю. Был заголовок в The Guardian. Мне просто интересно, что ты хочешь рассказать людям, наблюдающим за твоим успехом на этой неделе, если вспомнить твой положительный тест на допинг несколько лет назад?

– Я не понимаю вопрос.

– Мне интересно, что ты можешь сказать людям, которые, возможно, не так плотно следят за лыжами. Они видят твои результаты на этой неделе и единственное, с чем они их ассоциируют – твой положительный тест.

– Я оставила в прошлом то время, когда я была дисквалифицирована. Я знаю сама и все, кто меня хорошо знает, в курсе, что там случилось. Пусть люди думают, что хотят. Мне все равно. Я знаю, кто я и что я делаю. Я была вне спорта два года и тренировалась так упорно и так много, чтобы вернуться и бороться тут за медали, – заявила Йохауг.

Херц спрашивал о допинге и Большунова после золота в скиатлоне

Херц на этих Играх взбесил не только Йохауг. После победы Александра Большунова в скиатлоне Натаниэль завел старую пластинку.

– Некоторые наши читатели задаются вопросом: учитывая бэкграунд российской команды, является ли ваше выступление здесь чистым? Что бы вы им ответили?

– Олимпийским чемпионом просто так не становятся, на протяжении последних лет я доказываю свою силу в каждой гонке, всегда показываю достойные результаты, борюсь до конца. Что касается допинга, то, когда я слышу эти слова, то меня реально немного выворачивает, я не приемлю это. Даже слышать об этом не хочу! Для меня это что-то несопоставимое со спортом.

Здесь находятся чистые спортсмены, которые регулярно тестируются и постоянно заполняют приложение ADAMS, в котором указывают свое местоположение. Задавать такие вопросы – неправильно. Такой результат не сваливается с неба, за ним стоят годы тренировок. Если вы хотите посмотреть, как мы тренируемся, то приезжайте и смотрите, это реально тяжелые тренировки. После того, как вы посмотрите, как мы тренируемся, у вас такие вопросы отпадут, – отвечал Большунов.

После пресс-конференции Херц объяснил, почему задал такой вопрос.

«Я бы не сказал, что это сильно тревожит меня лично. Но люди, которые читают наше издание и следят за лыжными гонками, хотели бы услышать ответ на такой вопрос. Думаю, они верят, что Большунов чист. Но они знают и бэкграунд, из-за которого Россия до сих пор выступает не под своим флагом. Про эту историю с мошенничеством в Сочи.

Я не думаю, что у кого-либо есть основания обвинять Большунова, однако людям в Америке трудно полностью верить всему после того, что они видели. А видели они: победу Александра с огромным преимуществом и большую допинговую историю, которая случилась совсем недавно.

Да, не с Большуновым, но тем не менее. И поскольку люди думали об этом, я посчитал важным дать им услышать мнение Большунова на этот счет, ответить им напрямую. Как мне кажется, он очень убедительно ответил на этот вопрос.

Тренеры сборной США считают, что Большунов чист. Из-за этого возникает двоякое ощущение: люди хотят верить российскому спортсмену, но не могут полностью делать это из-за недавних событий», – отметил Херц.

После вопроса Большунову о допинге Херц получал угрозы смерти с «русского аккаунта»

Американский журналист в интервью норвежскому изданию VG рассказал об угрозах в соцсетях после того, как задал вопрос Большунову о допинге.

– После пресс-конференции я получил много сообщений. Люди продолжают об этом говорить. Я получил угрозы смерти с русского аккаунта в фейсбуке. Не уверен, что это русский, но имя было русское.

– Как ты отреагировал?

– Мы сообщили в американское посольство в Пекине. Те сказали, чтобы держали их в курсе, если еще что-то произойдет. Пока что все окей. Были какие-то другие недружелюбные комментарии в соцсетях, но это нормально. Это часть работы.

– Ты занервничал?

– У меня большой опыт с негативными комментариями, однако смертью еще никогда не угрожали. Я постарался отреагировать со всей серьезностью и связался с людьми, кто лучше в этом разбирается.

Это действует на нервы, потому что я в Китае, и у меня нет такой защищенности и прав, как дома в США. Но я не сильно обеспокоен. Кто-то из русских политиков и известных людей тоже высказались, насколько я понял. Это тоже нормально.

– Есть ли необходимость задавать вопросы о допинге?

– Эти вопросы больше относятся к тем, кто руководит спортом, а не к Большунову. Я понимаю, что он разозлился, но считаю, что задать вопрос было справедливо. Я получил много отзывов, и там примерно половина считает, что задавать такой вопрос было правильно, а другая – что ненужно и непрофессионально, – говорил Херц.

Что вообще известно о Херце?

Не так много. На официальном сайте Натаниэля сказано, что он репортер из Анкориджа (город на Аляске), работающий в Alaska’s Energy Desk, проекте Alaska Public Media. Его работы появлялись на Национальном общественном радио, а также в Washington Post, The Guardian и Hakai Magazine.

Херц регулярно ведет свой твиттер – почитать его можно здесь.

Фото: Gettyimages.ru/Patrick Smith; East News/AP Photo/Aaron Favila; natherz.net