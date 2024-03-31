Три недели назад они увольняли тренера, а сейчас – в шаге от «Финала четырех». Все о главном андердоге «Безумия»

От редакции: вы в блоге, где автор делится личными впечатлениями от спорта в Северной Каролине. «Мартовское безумие» NCAA – лучшее время, чтобы подписаться!

Для начала факт. Номера посевов команд, вышедших в Топ-8 турнира NCAA: #1, #1, #2, #3, #4, #6, #11. Здесь кто-то выделяется, не так ли? Одиннадцатый посев – это университет штата Северная Каролина («ЭнСи Стейт Вулфпэк»), выигравший восемь игр подряд и не оставляющий никого равнодушным своей историей преображения.

Первый чемпион в истории АСС, выигравший пять матчей за пять дней

Девятое марта. «ЭнСи Стейт» чудовищно завершает свою откровенно среднюю регулярку: 5 поражений в 6 последних играх и 10 в последних 14. Кресло под главным тренером Кевином Киттсом шатается как никогда раньше, и у него остается последний шанс сохранить работу – показать успешный результат в турнире конференции в Вашингтоне. Результат 9-11 откинул их на десятый номер посева в турнире, а значит начинать свой поход пришлось с даже раньше, чем с 1/8. В первом раунде был повержен с отрывом худший в конференции «Луивилль». Казалось бы, завершение сезона на следующий день поражением от «Сиракьюза», победившим нас дважды в регулярке, будет закономерным. Но «ЭнСи Стейт» разгромил «Кьюз», а на следующий день одолел «Дьюк», который в свою очередь прихлопнул нас десять дней назад на нашей же площадке.

К «ЭнСи Стейту» сразу приковывается внимание, ведь только что они обыграли одиннадцатую команду страны. В полуфинале ждала «Вирджиния» – самая вязкая и обороняющаяся команда всей конференции. «Вулфпэк» уступают шесть очков за 52 секунды до конца, «Вирджиния» мажет четыре из пяти штрафных в концовке, и гард «ЭнСи Стейта» Майкл О’Коннелл переводит игру в овертайм одним из самых кинематографичных бросков в истории турнира:

И вот финал. Против одной из главных сил студенческого баскетбола – «Северной Каролины». «Тар Хилс» не выигрывали турнир с 2016-го года, так что для них эта игра тоже имела значение, несмотря на то, что они уже обеспечили себе первый номер посева в «Безумии». Обе игры в регулярке были проиграны без шансов, но теперь «ЭнСи Стейт» – это совершенно другая команда. Итог – победа «Вулфпэк» 84-76 и первое чемпионство турнира АСС с 1987-го года. Мне посчастливилось побывать на всех пяти играх моего колледжа, и момент поднятия трофея вместе с конфетти вызвали у меня сильнейшие чувства, которые я когда-либо испытывал от спорта вживую.

Коэффициент на чемпионство был 1 к 100. Кроме «ЭнСи Стейта», пять побед за пять дней достиг только «Коннектикут» Кембы Уокера на Турнире Big East в 2011-м. Позже они взяли главный титул.

Главные действующие лица

Давайте перейдем к составу команды. Упоминания также достойны Кейси Морселл и Джейден Тэйлор, которые являются лучшими игроками бэккорта в защите. Но пятерка ниже заслуживает более подробного ознакомления.

Ди Джей Бернс, центровой

Всеобщий любимец, о котором наконец-то узнал баскетбольный мир. 130-килограммовый большой с элитной игрой в посте и потрясающей работой ног. Благодаря баскетбольному интеллекту он очень хорошо переигрывает дабл-тим, раздавая пасы на дугу и под кольцо в стиле Николы Йокича. Чаще всего на нем сдваивались «Каролина» в финале АСС и «Маркетт» в третьем раунде «Безумия» – в обеих играх у Бернса по семь ассистов. Когда он на площадке, каждая атака проходит через его руки и почти каждая заканчивается его игрой в посте. Первые три игры турнира в Вашингтоне он провел несколько в тени других, но начав с грандиозного перфоманса в овертайме с «Вирджинией », Бернс провел следующие три игры, набирая по 20 очков в среднем.

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Ди Джей Хорн, атакующий защитник

В контексте этого рывка про всех игроков «Вулфпэк» можно сказать примерно так: «он весь сезон играл средне, но в Вашингтоне превратился в элитное звено очень мощной баскетбольной команды». Пожалуй, Ди Джей Хорн единственный, кто не подходит под это описание. Трансфер из «Аризоны Стейт вернулся в свой родной город Роли на последний год студенческой карьеры – и мгновенно стал лидером нападения. Все главные победы в регулярке были связаны с его перфомансами в нападении. В Турнире АСС он пропустил первую игру из-за травмы, а следующие три начинал со скамейки. Тренер Кевин Киттс выпустил его в старте на финал против «Каролины» и не прогадал – Хорн набрал 29 очков, бросив всего 15 раз.

Вот так два студента магистратуры, два Ди Джея, стали главной силой преобразившегося коллектива.

Ди Джей Бернс и Ди Джей Хорн

Майкл О’Коннелл, комбогард

Человек, вписавший себя в историю программы одним броском. Тем самым, на овертайм против «Вирджинии». Майкл за эту регулярку лишь трижды набирал 10+ очков. Начиная с Вашингтона, у него уже шесть таких игр. В этом промежутке открыл уникальную способность решать в клатче – вот его важнейший энд-ван во втором раунде , а вот трехочковый , похоронивший надежды Маркетта» на четвертьфинал.

Мохамед Диарра, тяжелый форвард

Третьекурсник, перешедший из Миссури, ставший главной фигурой в обороне команды. Оформил дабл-дабл в четырех матчах подряд, набирая по 13 подборов в среднем. Мохамед – мусульманин, соблюдающий пост, поэтому каждую игру он начинает голодным, и ест в первый медийный таймаут (из-за ранней игры в воскресенье он всю игру проведет без еды). И кстати, это он на обложке этого материала.

Кевин Киттс, главный тренер

На своей первой пресс-конференции он заявил «Кевин Киттс – это победитель». За последующие семь лет в программе он не выиграл ни одной игры Безумия и ни разу не дошел до полуфинала Турнира АСС. Казалось, срок подходит к логичному завершению и менеджмент начинает поиск нового тренера. Но теперь вместо увольнения я готов ставить ему статую рядом со стадионом.

Самое интересное, что никакого переворотного события не произошло. Просто по приезде в Вашингтон эта команда стала играть так, как изначально задумывалось тренером Киттсом, который собственно и собрал всю ротацию из опытных игроков, перешедших из других колледжей. Кевин Киттс принес нам долгожданную возможность называть себя чемпионами и больше не держаться за достижения сорокалетней давности.

Два факта.

1. «Вулфпэк» выиграли 8 раз за 18 дней. До этого они выиграли 8 раз за 79 дней.

2. Десятого марта в Северной Каролине легализовали ставки на спорт. С тех пор «ЭнСи Стейт» идет 8-0.

Исторический аспект этого рывка

У всех на уме очевидная аналогия – легендарная команда Джима Вальвано 1983-го года , совершившая серию из девяти побед в обоих турнирах, в шести встречах из которых они были андердогами. После их героического чемпионства турнир NCAA и стал «Мартовским Безумием». Тот коллектив получил прозвище «Cardiac Pack», созвучное с Cardiac attack (сердечный приступ) из-за большого количества побед, выгрызенных в самых концовках. Дух Джима Вальвано явно передался в март 2024-го, и во время той игры с «Вирджинией» он был где-то рядом.

«The Shot» Майкла О’Коннелла

Нужно сказать, что нынешний рывок имеет значительное отличие от «Cardiac Pack». За исключением первых десяти минут в первом раунде и последних четырех минут второй половины матча с «Вирджинией», «ЭнСи Стейт» все восемь игр берет ситуацию под контроль с самого начала, и играет четко согласно плану Киттса. Как эта команда себя поведет, если все пойдет не по сценарию (надеюсь, не пойдет), нам еще предстоит узнать. Пока что они сметают на своем пути самых амбициозных фаворитов, и играют с такой уверенностью, как будто и собирались в «Элит 8», а не обратно на кампус после пары игр в Вашингтоне. Теперь перед ними четвертьфинал и «Дьюк», матч с которым будет их первой личной встречей за всю историю «Безумия». И второй за две недели. Первый, к слову, тоже был четвертьфиналом.

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Безотносительно того, что будет дальше, эта команда подарила безмерное количество эмоций и желание идти и праздновать победу с двумя тысячами людей, как будто это Чемпионат мира и улица Никольская.

29 марта 2024. Кампус North Carolina State University

Фото: Gettyimages.ru /Carmen Mandato, Patrick Smith, Greg Fiume; instagram.com/packmensbball