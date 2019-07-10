Самые колоритные участники «Шелкового пути»

И гонщики, и автомобили!

Ралли-рейд — это не только испытание, остросюжетная гонка и преодоление, это еще и необычные истории и приключения, которые происходят прямо по ходу соревнований. Мы выбрали самых фактурных персонажей «Шелкового пути» 2019 года — как среди гонщиков, так и среди техники.

Митчелл ван ден Бринк

Для Митчелла ван ден Бринка (на фото в центре) это уже второй «Шелковый путь», хотя ему… всего 17 лет! Молодой механик едет с отцом Мартеном, и вместе их экипаж – один из фаворитов всего «Шелкового пути».

«В следующем году планируем, что он сам выйдет на старт в качестве пилота. Я готовлю его к такому приключению», – рассказывал Мартен про своего сына накануне старта.

Сам Митчелл на прошлом «Шелковом пути» говорил, что до сих просит разрешение на участие в гонках у своей учительницы.

Рафал Соник

Польский квадроциклист Рафал Соник в 2015 году выигрывал «Дакар», но не остановился на достигнутом, и сейчас он – один из самых возрастных участников «Шелкового пути». Сонику 53, он продолжает гнать по пустыне на квадроцикле. И гнать сверхуспешно: он выиграл четвертый и пятый участки, а всего в категории квадроциклистов остались лишь двое участников: он и Александр Максимов. Россиянин отстает на полтора с лишним часа.

По ходу соревнований мы узнали о Сонике по крайней мере одну вещь – оказывается, он очень не любит грязь. «Знаете почему я не езжу на ралли в Польше? Все потому, что там бывает много грязи. Вообще, когда я ехал на это ралли, я надеялся попасть в пустыню, но угодил в грязь и получу штрафное время, потому что долго выбирался из всей этой мешанины и камней», – говорил он после второго дня гонки.

Лайа Санс

Лайа Санс – одна из самых знаменитых гонщиц «Шелкового пути». В ее активе десятки выигранных турниров в женском зачете и борьба за серьезные места в общем зачете. «Шелковый путь» 2019 года складывается для нее очень удачно – она входит в десятку в общем зачете.

Анастасия Нифонтова

К сожалению, у Анастасии Нифонтовой все сложилось не так хорошо, как у Лайи Санс — она вынуждена была сойти с трассы после падения. У Анастасии перелом ключицы, но она не унывает (и уже спасает улиток!). Желаем ей скорейшего выздоровления!

Нассер Аль-Аттия

Мы выбрали катарского гонщика одним из героев этого текста не потому, что в общем зачете он идет на первом месте с солидным преимуществом, а потому что на «Шелковом пути» он успел даже порыбачить! И, судя по фотографии, ему и тут сопутствовала удача.

Брак прямо посреди гонки

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Майкл (@maikl3008) 10 Июл 2019 в 3:53 PDT

В рейтинге самых необычных свадеб эта точно займет достойное место.

Самый трогательный автомобиль поддержки

С одной стороны, это обычная машина сопровождения. С другой – один из любимых участников «Шелкового пути» в Иркутске. Все потому, что эта машина несколько дней ночевала в обычных городских дворах и стала его украшением.

Отважный бензовоз

По всему российскому маршруту автомарафона бензовоз «Газпром нефти» заправлял топливом «ОПТИ» участников «Шелкового пути» во время сервисных остановок непосредственно на бивуаках.

Конечно, бензовоз не участвуют в самих соревнованиях, но все равно должен проходить значительные куски пути, иначе весь «Шелковый путь» будет под угрозой.

«Шелковый путь» – это серьезное испытание для людей и техники. Здесь нельзя доехать до финиша, работая вполсилы, ошибка человека или поломка автомобилей может не только стоить победы, но и грозить серьезной опасностью в условиях бездорожья. И поэтому одна из ключевых составляющих успешного проведения ралли – бесперебойное обеспечение спортивных команд проверенным топливом. Двигатели «боевой» техники максимально нагружены и работают при высокой температуре – качество дизеля или бензина становится принципиальным моментом. Третий год подряд «Шелковый путь» выбирает топливо «ОПТИ» сети АЗС «Газпромнефть» официальным партнером ралли.

По всему российскому этапу ехал специальный топливозаправщик ралли – бензовоз «Газпром нефти». Он заправлял участников топливом «ОПТИ» непосредственно на бивуаках и вблизи спецучастков. К нему была подключена мобильная колонка для оперативной и точной заправки. Безопасность доставки топлива на всем маршруте движения бензовоза контролировалась цифровыми контроллерами на базе GPS.

Бонус: Да, это не участники «Шелкового пути», но мы не могли пройти мимо них

Конечно, все участники «Шелкового пути» то ли в шутку, то ли всерьез говорили, что опасаются медведей, но видела их только та самая Анастасия Нифонтова, да и то в довольно странном виде («Медведи» вышли из леса в виде наших сибирских мужиков, помогли перевернуть «мот» и слить воду из цилиндров», – говорила она после второго этапа). Но мы все-таки считаем, что лучшие животные «Шелкового пути» — это не медведи, а верблюды.

Фото: instagram.com/mammoetrallysport; mammoetrallysport.nl; instagram.com/rafalsonik; instagram.com/laiasanz_85; instagram.com/nasser_dakar; vk.com/Артем Куликалов; vk.com/silkwayrally; silkwayrally.com