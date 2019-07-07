Американский раллист разбил болид о российский пень и перевернулся семь раз. Но продолжил гонку и cтал вторым

На финиш накатывал на трех колесах.

В прошедшие выходные в Иркутске стартовал «Шелковый путь-2019» — один из самых жестких и суровых, но красивейших ралли-рейдов мира. Уже в первый день на открывающих 52 километрах маршрут наглядно показал всем, что с ним надо считаться: такого огромного количества проколов и повреждений подвесок давно не видели даже бывалые раллисты.

Второй день по 212-километровому спецучастку из Байкальска в Улан-Удэ обещал продолжения опасных приключений, но с большим количеством пыли — и не разочаровал, подарив несколько ярких сюрпризов.

Главный герой

Самым большим неудачником первого дня безоговорочно признали американца Остина Джонса: пилот багги «Маверик» пострадал в довольно безобидной ситуации. Его экипаж догнал две машины российской команды Snag Racing, буксировавшей сломавшийся болид Сергея Карякина — Джонс долго висел за чемпионом «Дакара-2017», а потом разозлился и бросился в обгон по обочине. В результате он наткнулся на огромный пень, разворотил переднюю подвеску и перевернулся семь раз.

Вот как это выглядело с борта следовавшего за ними китайского внедорожника.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Fishgistics (@fishgistics) 7 Июл 2019 в 10:47 PDT

Со стороны зрителей инцидент выглядел еще кошмарнее.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дтп Иркутск и Иркутская обл (@dtp38rus) 7 Июл 2019 в 6:04 PDT

Джонс со штурманом Келлоном Уолшем полчаса собирали ошметки подвески и пытались выстроить из них что-то способное ехать, но в итоге просто отправились на бивуак на трех колесах. Остин рулил, а Келлон сидел сверху и держал баланс, чтобы не добить багги окончательно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Иван ванаков (@vanak.off5) 8 Июл 2019 в 5:16 PDT

Парни из South Racing Can-Am добрались до финиша с отставанием в час от лидера класса Т3, всю ночь пыхтели над восстановлением болида, но с утра вернулись в строй. Более того, они поехали так быстро, что заняли второе место на спецучастке, пусть и проиграли Алексею Шмотьеву из Snag Racing семь минут. Теперь американцы уже не последние — хоть до следующего соперника Венсана Гонсалеса еще полчаса, но они уже герои.

«Я просто знал, что нам надо отыграть много времени, – объяснил Джонс внезапную скорость. – День за днем нам надо будет делать то же самое, что и сегодня. Мы проехали отличный отрезок и счастливы итогом».

За такие истории люди и любят ралли-рейды.

Как дела у «Тойоты»?

Нассер Аль-Аттия

Трехкратный победитель «Дакара» Нассер Аль-Аттия вихрем промчался по спецучастку и привез ближайшему конкуренту Лю Куню 460 секунд — теперь его отрыв вырос до почти 14 минут. Сверхбыстрых соперников у него не осталось: прошлогодний победитель «Шелкового пути» Язид Аль-Раджи сошел c этапа из-за проблем с двигателем, а на Эрика ван Луна снова напали проколы и последствия слишком активной атаки каменистой дороги: голландец потерял около трех часов на втором этапе и выбыл из борьбы за победу. Кто бы ни зарубился с катарцем за первое место — это определенно будет сенсация.

В классе почти стоковых внедорожников Т2 продолжает доминировать японский пилот «Тойоты» Акира Миура: он быстрее всех проехал 212 км до Улан-Удэ без малейших проблем. Его преимущество выросло до 16 минут. Монгол Оргил Энкхабат пока до конца не освоился на российских дорогах и проиграл еще 40 минут, но следующий этап уже приведет «Шелковый путь» на его родину — гонщик на Land Cruiser еще должен отыграться.

В открытом классе Богдан Булычев проиграл лидеру больше часа из-за поломки подвески: на первом этапе он слишком сильно подпрыгнул на не отмеченной в роудбуке яме, и ограничитель слегка треснул. При ночной попытке восстановления деталь сломалась окончательно, и механикам с экипажем пришлось потрудиться — недосып и сделанный впопыхах ремонт сказались на скорости.

Сергей Шалыгин, финишировавший до этого в девяти «Шелковых путях» подряд без серьезных поломок, кажется, прервал серию шикарной надежности: судя по отставанию почти в два часа, у него возникли проблемы. Правда, танковый офицер явно не сдастся и продолжит движение насколько это будет возможно.

Анастасия Нифонтова в мотоциклах проиграла целых полтора часа и отстала от лидера уже на сотню минут. Все из-за неосторожности на треке: гонщица влетела в огромную лужу, и ее «Хускварна» хапнула много воды – в результате Анастасия больше 40 минут вытряхивала и перебирала технику, чтобы вновь ее завести (и то ей повезло с помощью местных сибирских мужиков). В обращении к подписчикам в инстаграме Нифонтова понадеялась, что в Монголии дела пойдут получше и она все отыграет.

Краткие общие результаты

Мотоциклы

1. Сэм Сандерленд (Великобритания, «КТМ») – 2:20.30

2. Ориоль Мена (Испания, «Хиро») +0.39

3. Пауло Гонкалвес (Португалия, «Хиро») +0.50

…18. Александр Максимов (Россия, «Ямаха») +48.09

…20. Анастасия Нифонтова (Россия, «Хускварна») +1:27.30

Положение после этапа 2

1. Кевин Бенавидес (Аргентина, «Хонда») – 2:52.28

2. Сэм Сандерленд (Великобритания, «КТМ») +0.08

3. Пауло Гонкалвес (Португалия, «Хиро») +1.19

…18. Александр Максимов (Россия, «Ямаха») +56.14

…20. Анастасия Нифонтова (Россия, «Хускварна») +1:44.08

Внедорожники

1. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Тойота») – 2:15.51

2. Лю Кун (Китай, «Ханвэй») +7.40

3. Хан Вэй (Китай, «Гили») +10.14

…24. Сергей Карякин (Россия, «Кан-Ам») +40.25

Положение после этапа 2

1. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Тойота») – 2:45.15

2. Лю Кун (Китай, «Ханвэй») +13.53

3. Жером Пелише (Франция, «Оптимус») +13.59

...24. Сергей Карякин (Россия, «Кан-Ам») +57.05

Грузовики

1. Сергей Вязович (Беларусь, «МАЗ») – 2:29.42

2. Андрей Каргинов (Россия, «КАМАЗ») +3.30

3. Мартин ван ден Бринк (Нидерланды, «Рено») +6.25

4. Айрат Мардеев (Россия, «КАМАЗ») +6.42

5. Антон Шибалов (Россия, «КАМАЗ») +6.42

…7. Сергей Куприянов (Россия, «КАМАЗ») +14.57

Положение после этапа 2

1. Сергей Вязович (Беларусь, «МАЗ») – 3:04.14

2. Андрей Каргинов (Россия, «КАМАЗ») +6.57

3. Антон Шибалов (Россия, «КАМАЗ») +7.38

…5. Айрат Мардеев (Россия, «КАМАЗ») +15.13

…7. Сергей Куприянов (Россия, «КАМАЗ») +19.32

Смельчак дня

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Marian Chytka (@mchphotocz) 7 Июл 2019 в 8:21 PDT

Чешский фотограф Мариан Читка — сумасшедший. Он пойдет на все, чтобы сделать красивый кадр — даже если придется буквально лезть под колеса проезжающим мимо мотоциклам. Благо участники рейда уже знакомы с Марианом и внимательно следят, чтобы его не сбить.

Цитата дня

«Боролись ли мы всерьез с Аль-Раджи на первом этапе? Конечно. Хотелось занять первое место, чтобы сегодня тоже стартовать первым — так нам не мешала бы пыль. Обгон был всерьез.

C другой стороны, я всегда его побеждал (смеется)», – Нассер Аль-Аттия, лидер «Шелкового пути», беззлобно подшучивает над сошедшим соперником.

Фото: silkwayrally.com/Dmitry Galchun/SWR (1,2); Toyota