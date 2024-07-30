15 необычных спортсменов, которые участвовали в Олимпиаде-80: учительница-чемпион, дзюдоист с тремя флагами и Олег Романцев

Еще 13-летний пловец и 70-летний яхтсмен.

Олимпийская Москва в 1980-м приняла 5179 спортсменов из 80 стран. Если бы не бойкот, их могло быть существенно больше. Но вопреки всему организаторам Олимпиады-80 удалось подарить гостям праздник. О том, как это было со совсем скоро увидим в сериале «Игры» . Премьера первых серий состоится уже 3 августа на Кинопоиске.

А из тысячи спортсменов мы выбрали 15, которые удивили мир особенно ярко.

Майкл Сильвестер

Итальянский баскетболист, который выиграл серебро. Он стал единственным спортсменом с американским паспортом и медалью Олимпиады-80 – у Сильвестера двойное гражданство. За разрешением участвовать он даже обращался в Госдеп. Сильвестер родился и всю жизнь живет в США, а с Италией помимо происхождения его связывает только спортивная карьера.

Вайко Вооремаа

Регата проходила в Таллинне, и там отдельно зажигали олимпийский огонь. И неожиданно доверили 17-летнему юниору Вайко Вооремаа: «До сих пор не понимаю [почему я зажигал огонь]. Было много людей, такое затишье, что я удивился: большое количество человек может тихо сидеть и смотреть. Это самый яркий момент для меня».

Аллан Уэллс

Выиграл в забеге на сто метров. Перед Олимпиадой сменил тренера и выбрал для этой роли жену. В Москве Уэллс мучился от болей в спине и вместо тяжелых тренировок предпочел больше отдыха – стратегия принесла золото. В 2015-м опровергал сведения партнера по сборной, что употреблял допинг.

Еще один удивительный факт: после карьеры в легкой атлетике Уэллс стал тренером сборной Великобритании по бобслею.

Кетеван Лосаберидзе

Учитель математики и единственная советская обладательница золота в стрельбе из лука. Не хотела участвовать на Олимпиаде-80, стреляла в ливень из лука старой модели – и все равно победила.

Мы были в одном выстреле от золота в луке. Уникальная победа учителя математики в Москве-80 пока остается единственной

Александр Дитятин

Единственный в мире гимнаст, который на одной Олимпиаде выиграл медаль в каждом упражнении: три золота, четыре серебра и одна бронза. В Москве никто и ни в каком спорте не смог опередить Дитятина по количеству медалей.

Жорже Лима

Самый молодой участник той Олимпиады – 13 лет! Но удивить результатами в заплывах не получилось – во всех анголец Лима занял последние места.

Красимир Крыстев

70-летний яхтсмен из Болгарии – самый возрастной участник. Игры в Москве оказались для него единственными.

Мерлин Отти

Ямайская спринтерша, которая выиграла бронзу. В Москве Отти было 20 лет, и тогда только началась ее удивительная по продолжительности карьера. Хотя в 1979-м она даже не была профессионалом.

А в 2012-м Отти пыталась отобраться на восьмую Олимпиаду. В 52 года она выступила за Словению на чемпионате Европы, но все же не попала в Лондон.

Надя Комэнеч

Главная звезда Олимпиады не из СССР. Комэнеч приехала в Москву трехкратной чемпионкой в спортивной гимнастике. В 1980-м она выиграла еще два золота и два серебра, а затем в 20 лет завершила карьеру. Комэнеч отказалась вместе с тренером бежать из Румынии Чаушеску и начала учебу.

Каныбек Осмоналиев

Тяжелоатлет, который выиграл золото благодаря весу. Сразу четыре спортсмена показали одинаковый результат, и этот дополнительный показатель (Осмоналиев был легче соперников) оказался решающим при распределении медалей.

Олег Романцев

Будущая икона «Спартака», а пока игрок, близкий к завершению карьеры. Как раз на Олимпиаде-80 Романцев забил единственный гол за сборную – в ворота Кубы. Кстати, он выиграл бронзу вместе с другим будущим тренером-легендой – Валерием Газзаевым.

Элизабет Тойрер

Австрия отказалась спонсировать поездку наездницы и вообще не рекомендовала ей участвовать. В деньгах проблем не было – но была в самолете, который бы доставил лошадь. Тойрер нашла выход: полетела в Москву на самолете друга и гонщика Формулы-1 Ники Лауда, который тогда занимался авиаперевозками.

Алексей Мелентьев

Взял первое для СССР золото – в стрельбе из пистолета. Примечательно, что Мелентьев установил мировой рекорд, который продержался 34 года. В первый день Олимпиады никто настолько мощные рекорды еще не устанавливал.

Владислав Козакевич

Чемпион в прыжках с шестом и автор самого шумного скандала Олимпиады. После победного прыжка Козакевич показал зрителям руку по локоть. Советские власти хотели за это лишить его медали, а поляки неубедительно оправдывались – по их версии, рука согнулась в спазме. Медаль Козакевичу в итоге все же сохранили, но дело дошло даже до дипломатов двух стран.

Анджело Паризи

Дзюдоист, который на трех Олимпиадах выступал под тремя разными флагами. 1972 – Великобритания, 1980 – МОК, 1984 – Франция (был ее знаменосцем).

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Фото: via www.imago-images.de/Globallook Press/Global Look Press ; РИА Новости /Сергей Гунеев, Владимир Федоренко, Александр Макаров, Алексей Федосеев, А. Князев, Сергей Гунеев; East News /AFP