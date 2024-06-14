24 фильма, чтобы понять каждую страну Евро-2024

Что смотреть между матчами.

Одна страна – один фильм оттуда. Мы собрали рекомендации кинокритиков – они предлагают фильмы, чтобы лучше узнать каждого участника Евро: особенности культуры, ментальность и просто общественное настроение. Добавляйте в закладки и в перерывах между футболом смотрите хорошее (и часто малоизвестное) кино.

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🇩🇪 Германия – «Небо над Берлином» (1987)

«Возможно, главный немецкий фильм в истории, духоподъемный рассказ о том, как любовь побеждает отчуждение и серость. Немцам часто приписывают нордические черты характера, но мы-то знаем, какую страсть, какие эмоции они способны выдать, в том числе на стадионах.

В картине Вима Вендерса ангел спускается с небес в черно-белый Берлин, слушает мысли его жителей и делает единственно верный выбор, становясь человеком. Потому что дух и дисциплина это, конечно, хорошо, но без эмоций и страсти крылья за спиной становятся абсолютно бесполезны, превращая жизнь (и футбол) в простое бей-беги. А еще здесь есть Питер Фальк».

Алексей Че, телеграм-канал «Федор, Бонд и Чук»

🇷🇸 Сербия – «Андеграунд» (1995)

«Максимально попсовый выбор, однако, кажется, нет на сербском языке более подходящего фильма, чтобы приблизиться к пониманию «загадочной сербской души». Эмир Кустурица, будучи крайне парадоксальной фигурой (хотя, если за парадоксальность Бог одарит возможностью построить собственную деревню , то, пожалуй, всем нам нужно становиться таковыми), оказался наиболее подходящим человеком для визуализации всех внутренних сербских/югославских противоречий.

Эмир Кустурица носит кнопочную нокию, живет в деревне и ругает современность – я провел вечер с большим режиссером

Кинокритики, анализируя сербский кинематограф военного и ближайшего поствоенного периода, придумали термин «самобалканизация» – уникальный способ сербских режиссеров рассказывать о себе через призму множественных стереотипов. Сербы громкие? Пожалуйста: у нас все персонажи будут громкими. Сербы безумные и импульсивные? Вы устанете наблюдать за их экспансивностью. Сербы ироничные и язвительные? Тогда мы будем рассказывать даже самые жуткие истории, всю дорогу шутя и ерничая.

Собственно, «Андерграунд», будучи на самом деле невероятно мрачной и депрессивной историей об обманутом народе, которым годами управляли тираны и лицемеры, смотрится очень легко и динамично. Кустурица напихал беспредельное количество шуток и гэгов, отсылок к высокой и низкой культуре, создал целую прорву парадоксально глубоких, но стереотипных персонажей. Отошел назад на метров пять. И просто позволил этому сгустку энергии жить так, как ему того захочется.

И получилось трогательное, тяжеловесное, но очень смешное кино про войну, Югославию, Сербию и поиске самих себя в мире, где никому не нужно, чтобы вы себя нашли».

Павле, телеграм-канал pavle

🇬🇪 Грузия – «Жил певчий дрозд» (1970)

«Молодой композитор и музыкант Гия мотается туда-сюда по многолюдному Тбилиси: знакомится с девушками, стреляет сигареты, поет на шумных застольях и подглядывает за чужой работой – все, что угодно, лишь бы нигде надолго не задерживаться. Пара праздных дней как череда пустяков. Но для Гии вся жизнь – пустяк.

Если не считать «Мимино» грузинским фильмом (он снят грузином-москвичом на «Мосфильме» преимущественно не в Грузии и преимущественно на русском языке), то «Жил певчий дрозд» – главное произведение грузинского кинематографа, превосходящее даже «Покаяние» Тенгиза Абуладзе. На примере непутевого тбилисского хипстера из 1970-х режиссер Отар Иоселиани рассказывает вечную историю о бестолковости бытия. Советским цензорам режиссер говорил, что это «фильм о том, как не надо жить» – но имел в виду, что так живем мы все.

И в то же время это по-светлому очень грузинский фильм, в котором есть место хваленому кавказскому гостеприимству и душевности, местами бурному темпераменту, юмору и гедонизму».

Святослав Иванов, телеграм-канал «Буквы. Кадры. Звуки»

🇪🇸 Испания – «Вики Кристина Барселона» (2008)

«Оскароносный фильм Вуди Аллена начинается с легкомысленного путешествия двух подруг. Скоро их жизни свяжут брак, работа и прочие обязательства, но до этого девушки жаждут эмоций, головокружения, нарушения любых правил. Где еще искать подобное, если не на берегу Средиземного моря?

«Вики Кристина Барселона» идеально показывает противоречивость Испании. С одной стороны, здесь даже сложное становится легким. Закрыть глаза на принципы и с головой окунуться в любовный треугольник? Сделано без раздумий! Забыть о взрослости и снова смотреть на жизнь глазами беззаботного ребенка? Готово!

С другой стороны, вся эта легкость обманчива. Романы без обязательств неизбежно свяжут крепкими нитями, теплый летний бриз обернется штормом, возвращение к нормальной жизни покажется невозможным. Вот почему финал порождает безумный и правдивый вывод: Испания – это счастье, Испания – это чистилище».

Святослав Лецкий, блог «Чудесная поп-культура»

🇭🇷 Хорватия – «Каннибал-вегетарианец» (2012)

Хорватский кинематограф не слишком заметен – широко известно два-три фильма. И все они так или иначе затрагивают тему нетерпимости и ненависти. Хорваты рефлексируют балканский темперамент и в фильме с цепляющим названием.

«Каннибал-вегетарианец» – история гинеколога, который нелегально делает проституткам аборты. Также в деле: гинеколог-конкурент, продажные полицейские и мафиози. Как вообще остаться человеком и тихонько уползти подальше от криминального мира? Фильм исследует эту близкую хорватам тему.

🇨🇭 Швейцария – «Божественный порядок» (2017)

«Швейцарский сыр, нож, банк, шоколад – синонимы словам «качество» и «доверие». В общем, божественный порядок, но фильм с таким названием развенчивает мифы о стране.

1971 год. Швеция, Болгария, Монголия и другие государства законодательно задекларировали равные права мужчин и женщин. А Швейцария – нет. Здесь женщина не может голосовать, а работу получает только с разрешения мужа.

На волне несправедливости рождается феминистическое движение, в которое вливаются простые домохозяйки, чтобы восстановить баланс – а то демократичная Швейцария не похожа саму на себя».

Игорь Мирошников, телеграм-канал «КиноКаждыйДень»

🇵🇱 Польша – «Приключения канонира Доласа, или Как я развязал Вторую мировую войну» (1969)

«Польская школа родила много важных для мирового кинорежиссеров: Анджея Вайду, Кшиштофа Кесьлевского, Агнешку Холланд, Кшиштофа Занусси, Павла Павликовского, Малгожату Шумовску, Ежи Сколимовского и многих других. Но, как это часто и бывает, в сердце многих поляков – не большое фестивальное кино, а народные хиты вроде «Приключения канонира Доласа, или Как я развязал Вторую мировую войну». По значимости это, по сути, польский «Иван Васильевич» – комедия, которое на каждое Рождество пересматривают всей семьей.

Фильм рассказывает об обычном польском солдате, который в 1939 году оказывается на границе с Германией – там он принимает немецкий отряд за диверсантов и стреляет в них. Поэтому когда начинается война, Долас искренне считает, что именно он стал ее причиной. За почти четыре часа хронометража он побывает в немецком плену, Югославии, на Ближнем Востоке в составе французского легиона, в Англии и Италии. Везде он демонстрирует смекалку и нежелание прогибаться под навязанные чужие правила. Канонир Долас – народный герой не потому что он сильнее или умнее всех, а потому что, чего бы ни происходило, он упрямо отказывается сдаваться. И даже находясь далеко от дома, не перестает быть поляком».

Ефим Гугнин, телеграм-канал «Ефим Гугнит»

🇦🇱 Албания – «Великий воин Албании Скандербег» (1953)

Советско-албанский фильм, который в первую очередь знаменит дебютом в кино Юрия Яковлева. Сейчас не сказать, что кинематограф Албании ярок и самобытен, поэтому смотрим в прошлое во всех смыслах: тут албанцы в средневековом эпосе героически сражаются против турецких завоевателей. Монументально, исторично и как раз для мотивации албанской сборной – чтобы пройти смертельную группу, им придется выкладываться с усилием воинов XV века.

🇸🇮 Словения – «Словенка» (2009)

Фильм показывает ручной камерой Любляну и жизнь обычной студентки. У нее вроде бы все хорошо, но мечты «о чем-то большем» затягивают ее в проституцию. В отличие от фильмов с подобной тематикой, «Словенка» изучает не грязь и насилие, а поиски счастья. Точно ли нужно много денег, сомнительно прославиться, перебраться в столицу и забыть о провинциальной родне?

Словения показана скромной, мечтающей и неуверенной. Будто это все еще благополучная Европа, но это постоянное «чего-то не хватает» все же не делает ее полноценным членом большой богатой семьи.

🇫🇷 Франция – «Жить своей жизнью» (1962)

«Жить своей жизнью» – это попытка ориентироваться в бесчувственном мире. Это «ящик Пандоры» Годара. Это кокон любви. Это фильм, который прекрасно выражает невыразимое. «Жить своей жизнью» – это красивая женщина, которую можно почувствовать. Это сама суть Франции.

Годар создал фильм таким образом, что его можно буквально ощутить. Более того, он так поэтично запечатлел женщину, что сумел заключить в персонаже часть ее души. В Анне Карине он видел что-то неземное. Он видел сырую магию кино. Он видел физическую поэзию. Он стремился захватить все это в виде изображений и звуков» .

Богдан Мараков, телеграм-канал Obsessed with cinema

🇦🇹 Австрия – «Забавные игры» (1997)

«Австрия – одна из самых благополучных и дорогих стран Европы. Вершина капитализма с высокой общественной моралью, мультикультурностью, материальным благосостоянием населения и живописными альпийскими пейзажами. Но не случайно самый известный представитель страны так въедливо копался в вытесненном – темном содержании бессознательного. Богатые и спокойные австрийцы регулярно поставляли в культуру все самое лютое: от сокрушительного «Реквиема» Моцарта и ломанной живописи Эгона Шиле до скандальной литературы Эльфриды Елинек и кровавого венского акционизма.

В «Забавных играх» Михаэль Ханеке продолжает традицию и следует заветам Фрейда. Не показав в кадре ни одного акта насилия, режиссер снял один из самых экстремальных и тяжелых для просмотра фильмов. Всего-то стоило убрать рампу между героями и зрителем, попутно нарушив еще пару незыблемых правил кино. Насилие экранное мгновенно стало насилием реальным – причем пугающе реальным: беспричинным, страшным и невыносимым. Будто бы два безымянных провокатора ворвались не в дом тихой австрийской семьи, а подсели прямо к вам. Ханеке напомнил согражданам, что за ширмой уютных семейных поездок и болтовни на комфортной кухне всегда может орать хеви-метал и литься кровь.

Сборную Австрии, следуя спортжуровским клише, называют «темной лошадкой» Евро-2024. Но она намного больше походит на тех самых двух маньяков, что заглянули в дом благополучной семьи. В этот раз пульт управления наконец-то в руках у австрийцев. Непредсказуемая и без устали несущаяся на соперников команда готова ворваться на турнир и с размаху вдарить клюшкой по голени любого фаворита. А влияние тренера Ральфа Рангника на одержимый прессингом современный футбол вполне сопоставимо с влиянием Ханеке на сегодняшнее европейское кино».

Николай Кубрак, телеграм-канал «Новая русская волна»

🇷🇴 Румыния – «Смерть Господина Лазареску» (2005)

«История блужданий пенсионера Лазареску, внезапно ощутившего ледяное дыхание смерти где-то над ухом, по кругам бюрократического больничного ада столицы Румынии – искренняя фиксация жизни глазами Кристи Пую, живого классика румынской новой волны.

«Смерть господина Лазареску» отчужденно, без прикрас транслирует с экрана реальность Румынии нулевых: пугающей осязаемую, где-то даже знакомую и одновременно психоделическую, будто бы Данте лично побывал в Бухаресте и под саркастичные комментарии Вергилия попытался получить справку в медучреждениях города. Пую возводит «суровую любовь» соотечественников в статус произведения искусства и будто бы яснее прочих коллег видит страну такой, какая она есть на самом деле».

Владимир Ростовский, телеграм-канал «Руки Брессона»

🇸🇰 Словакия – «Евротур» (2004)

«Никто из Берлина не найдет меня в Братиславе», – сказал главным героям фильма «Евротур» дальнобойщик, наделавший делов в Германии. Он зарезал в баре женщину и свалил в Словакию, чтобы схорониться там среди серых улиц, панельных домов и добродушных соседей, одного из которых сыграл актер Раде Шербеджия, хорошо знакомый российскому зрителю по роли Бориса Бритвы в «Большом куше» Гая Ричи. Герои «Евротура» тем временем устроили себе all inclusive тур на 1 доллар 83 цента, обменяв их на словацкие кроны по якобы очень выгодному курсу.

Братислава, конечно, куда приветливее, красивее и ярче, чем ее рисует клюквенная американская комедия 2004 года, но кое-какие словацкие черты ей все-таки удалось уловить. Словакия – одна из самых жестких команд отбора на Евро-2024, если не самая: 122 отбора (из вышедших на чемпионат Европы команд больше только у Грузии), 117 фолов (больше только у Украины и Польши). Так что, если мяч у соперника не удастся отобрать, то его все равно остановят.

Свои матчи в группе Словакия играет во Франкфурте и Дюссельдорфе, а до Берлина они доберутся, только дойдя до финала Евро. Это маловероятно, но, если случится, то ценой жестких отборов, синяков и ссадин на ногах оппонентов... Так или иначе, потом можно будет потеряться в Братиславе, чтобы никто из Берлина тебя не нашел».

Влад Копысов, телеграм-канал «Заскриптованный»

🇺🇦 Украина – «Мои мысли тихие» (2019)

«Режиссер-дебютант Антонио Лукич в компании со сценаристкой Валерией Кальченко придумал историю, которая кажется очень личной для него. У неофитов это практически беспроигрышный случай, ведь зачастую материал, важный для самого автора, способен затронуть зрителя искренностью и эмоциональной силой, и потому любые огрехи с легкой руки прощаются. Именно такой и оказалась история «звуковика» Вадима, мечтающего переехать из Украины в Канаду. Он хватается за уникальную карьерную возможность: записать для канадских разработчиков видеоигр звуки местных животных, особенно редчайшего раховского крижня. Так начинается его путешествие вглубь собственной страны, в ходе которого к нему присоединится и мама.

Лукич знает, что лучшее зеркало для отображения объективной реальности – то, которое кривое, и поэтому преподносит героев и их странствия сквозь призму провинциального сюра. Источник вдохновения он даже не скрывает, поскольку герои попадут в отель под названием «Твин Пикс», но мрачных поворотов сюжета ждать не стоит. Странствуя по далеким уголкам родного края, который внезапно открывается с новой стороны, персонажи воплощают не просто портреты классических родителей и детей. В их лице мы видим отношения с родиной, которая, возможно, перебарщивает с гиперопекой и не хочет отпускать. Здесь полно странных людей, жизнь порой кажется абсурдной и все сложнее верить в чудеса. Возможно, это трясина из блочных пятиэтажек, но ведь в одной из них наверняка до сих пор живет чья-то любящая мама. А весной там так красиво цветут вишни».

Антон Смирнов, телеграм-канал Lumière

🇧🇪 Бельгия – «Человек кусает собаку» (1992)

«В фильме «Залечь на дно в Брюгге» герой Колина Фаррелла постоянно ныл, как скучно в этом городе. Бельгия и впрямь кажется невыносимо размеренной: маленькая, серая и спокойная – даже местное пиво сплошь мягкое и фруктовое. Но стоит чуть внимательнее приглядеться к архитектурному ландшафту или к картинам бельгийцев Рубенса и Магритта – как увидишь, что везде незаметно прокрадывается мрак.

«Человек кусает собаку» заглянул на теневую сторону милой и толерантной Бельгии – грязные подворотни, населенные грабителями, проститутками и маньяками. Один из самых натуралистичных фильмов о жизни серийного убийцы показывает уродливый черно-белый мир глазами психопата. В этом сатирическом мокьюментари съемочная группа сначала просто фиксирует жизнь убийцы, а затем становится частью преступлений. Радикальный киноязык метаниями камеры и фактурным правдоподобием оглушает, словно вертушка ван Дамма.

«Человек кусает собаку» – одновременно нестандартное и показательное бельгийское кино. Как и сегодняшняя сборная – излет возникшего из ниоткуда первого в истории суперпоколения из маленькой страны. Ярко блестели, ничего не выиграли и запомнились скандальностью. С таким следом им, как и этому экспериментальному фильму, стоит надеяться максимум на культовый статус».

Николай Кубрак, телеграм-канал «Новая русская волна»

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Англия – трилогия о Мике Трэвисе («Если…», «О, счастливчик!», «Госпиталь «Британия») Линдсея Андерсона

«В этом месте можно было бы написать о «Трилогии Корнетто» Эдгара Райта – но с другой стороны, что ней можно написать, кроме призыва к срочному просмотру? На замену выходит другая блистательная трилогия – более винтажная и неспешная, но не менее остроумная и атмосферная.

Неприкаянный Мик Трэвис, может быть, и хотел бы стать таким бунтарем, как главный герой «Заводного апельсина», сыгранный тем же Малкольмом Макдауэллом. Но по большей части он плывет по течению. В юности («Если…») Мик учится в закрытой школе для мальчиков и мечтает устроить то, что в будущем назовут шутингом. Повзрослев, он становится торговым агентом по продаже кофе («О, счастливчик!»), и кочевой образ жизни заводит его в самые мрачные, пугающие и странные уголки реальности. Самое безумное и последнее место, где ему довелось побывать (уже в качестве журналиста-расследователя) – громадная больница, где производятся ужасающие эксперименты над людьми («Госпиталь «Британия»).

Трилогия Линдсея Андерсона с истинно британским черным юмором проходится по всем социальным слоям (от бастующих рабочих до королевской семьи), институтам (школа, церковь, индустрия развлечений), явлениям и практикам жизни в Соединенном Королевстве».

Святослав Иванов, ютуб-канал «Буквы. Кадры. Звуки»

🇮🇹 Италия – «Великая красота» (2013)

«Соррентино умеет любить глазами, так же, как и его Джеп – умеющий цепляться глазами за детали. Ему не надо дорисовывать ничего в окружающем мире, чтобы тот ему нравился. И пусть он полюбил его поздно, поздно понял, что у него нет времени заниматься тем, что ему не нравится – но главное же, что осознал.

И Соррентино это понимает, поэтому в первую очередь со знанием использует все созданное командой художников-постановщиков, правильно смакуя наряды людей, их танцы, даже походку. Он смакует все это с помощью длинных мизансцен, а после полностью отдается оператору Луке Бигацци, который с помощью лаконичной, но очень масштабной, как огромная картина, висящая в небольшом музейном зале, операторской работы, создает эффект присутствия. Здесь любуются архитектурой, залипают в море на потолке и обожают бродить по тихим улочкам».

Артем Ремизов, телеграм-канал «Ремизорро»

🇳🇱 Нидерланды – «Холодный ад 63 года» (2009)

«Почему голландцы такие отмороженные и упертые? Показывает фильм через «Марафон одиннадцати городов». Условия просты: встаешь на коньки и преодолеваешь до полуночи 200 км. Награда – значок участника.

В 1963 году теплая погода ставят проведение соревнований под сомнения. Но приехала королева Нидерландов, и организаторы рискуют. Впереди – драма, где герои будут погибать и терять конечности из-за обморожения. Но дошедшие до финиша будут гордиться собой – они прошли через ад».

Игорь Мирошников, телеграм-канал «КиноКаждыйДень»

🇨🇿 Чехия – «Полено» (2000)

Уютная Чехия превращается в хоррор из-за излишнего сострадания. Бездетная пара воспитывает полено, которое стремительно превращается в опасного монстра. Но даже к нему испытывает эмпатию маленькая девочка – принятие и любовь добродушного общества зашли слишком далеко.

Сюрреалистичная сказка Яна Шванкмайера похожа по духу на фильмы Линча, но в отличие от него вместо неясных посланий дает прямой наказ: мечтать о невероятном – вредно. Поэтому хочется пожелать чехам дежурно вылететь в 1/8, а то мало ли что случится.

🇵🇹 Португалия – «Последние любовники» (2016)

Оригинальное название – Porto. Камерный фильм рассказывает мимолетную историю любви в южно-медленном городе, где героям не обязательно геройствовать: нужно расслабиться, наполнить бокал вином и приметить за соседним столиком французскую красавицу, которую занесло на край Европы по учебе. В фильме ощущается влияние исполнительного продюсера Джима Джармуша – «Последние любовники» обаятельны в диалогах и химии героев, как, например, культовая «Ночь на Земле».

Португалия в футболе давит бицепсами Роналду. Но в жизни страна совсем другая: легкая, теплая и проходящая мимо спортивного зала в сторону бара.

🇩🇰 Дания – «Еще по одной» (2020)

«Как ни странно, один из самых популярных датских фильмов «Еще по одной» охватывает сразу многие аспекты мировоззрения граждан. Здесь и национальная любовь к алкоголю (герои обещают друг другу пить каждый день), и датская дольче вита: работа важна, но в определенные часы, примерно до 16:00, а дальше нужно жить жизнь.

И главное – викингские вспышки гнева. Сегодня эмоционально стойкие скандинавы кажутся оплотом спокойствия, но не нужно забывать, что течет в них все та же кровь суровых мужиков. Поэтому если вы собираетесь позлить датчанина, будьте аккуратны: ведь сначала вас мирно попытаются успокоить, а потом могут и нагоняя дать».

Светлана Черемисинова, телеграм-канал «Датский киноклуб»

🇹🇷 Турция – «Кувыркание в гробу» (1996)

«Бездомный мужчина Махсун угоняет автомобили, ночует в них, а потом возвращает на место. Днем же он общается с друзьями-рыбаками или сидит в чайной, где у него накопился приличный долг. Размеренную жизнь героя меняет встреча с наркозависимой девушкой.

«Кувыркание в гробу» – не самый известный турецкий фильм, зато один из самых показательных. Снятая почти без бюджета драма проводит зрителей по реальным улицам Стамбула, полным работяг, преступников и мечтателей. Суровый реализм здесь скрещивается с печальной сказкой: главный герой живет в исторической крепости Румели вместе с павлином. Более точного образа Турции, в которой бедность соседствует с богатством, а Европа соперничает с Востоком, лучше, кажется, и не придумаешь».

Влад Шуравин, телеграм-канал «Оревуар, Шошанна!»

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Шотландия – «Храброе сердце» (1995)

«Беседы о самом шотландском фильме вечно перерастают в многочасовые дебаты. Одни расхваливают «На игле», другие – «Грязь». Вот только эти фильмы не раскрывают главных ценностей народа – свободолюбия и упорства. Шотландец надумал танцевать посреди города в юбке? Его уже не остановить. Решил жить независимо? Значит, будет биться за это до последней капли крови.

В «Храбром сердце» Мэл Гибсон переврал исторические факты, наполнил сюжет штампами и многих разозлил, но лучше всех показал несгибаемость народа. Сюжет рассказывает о шотландцах, уставших от господства англичан. Оружие у них плохое, людей мало, шансы на победу призрачные. Зато у героев есть гордость, и за нее они готовы погибнуть с воплем «Свобода». Этого достаточно, чтобы стереть самодовольную ухмылку с лица любого врага.

Перед матчами другим командам стоит пересмотреть «Храброе сердце». Тогда игроки поймут: несмотря на средний состав Шотландии, на поле будет бескомпромиссная заруба до последней секунды».

Святослав Лецкий, блог «Чудесная поп-культура»

🇭🇺 Венгрия – «О теле и душе» (2017)

Победитель Берлинского фестиваля – психологическая драма в сеттинге скотобойни под Будапештом. Коллеги вдруг выясняют, что им снятся одинаковые сны, но вот что с этим делать? Герои молчаливы и замкнуты. Фильм изучает ступор, показывая венгров не весельчаками, как принято, а потерянными людьми, которые накопили к миру много вопросов. Давайте отойдем от стереотипов и тоже присмотримся.

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Фото: kinopoisk.ru