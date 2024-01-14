Большой гид по странам Африки. Чем уникальна каждая

География, культура, история и красивые места.

Кубок африканских наций – пестрый зимний турнир, который бесит топ-клубы (сборные забирают игроков посреди сезона!), но радует всех нас колоритом и непредсказуемостью. Тут играют даже те команды, которые вообще не светятся на чемпионате мира – турнире, когда мы пишем сотню текстов о культуре, политике, истории и впечатляющих особенностях государств.

Эти особенности точно стоит подчеркнуть как раз на африканском турнире. Многие из вас вряд ли скажут, чем Кабо-Верде отличается от Мозамбика и почему Экваториальная Гвинея не похожа на Гвинею-Бисау.

Это не полный гайд о жизни каждой страны, но сборник характерных фактов, впечатляющих мест и проблемах, которые доказывают, что Африка – интересная, сложная и разная.

🇨🇮 Кот-д’Ивуар

Особый факт

38% шоколадного какао в мире – из Кот-д’Ивуара. Страна уверенно лидирует по этому показателю и зависит от урожая какао-бобов. Например, в 2023 году из-за проливных дождей ивуарийцы поставили почти на 30% меньше какао. Для страны ощутимо – на него приходится треть экспортных доходов и 20% доходов страны. Впрочем, связанные с какао профессии в Кот-д’Ивуаре не престижны: большинство трудящихся над сбором и переработкой какао-бобов живут за чертой бедности.

Место, которое нужно увидеть

Собор святого Павла. Удивительное и одно из самых крупных католических зданий в Африке, которое находится в одной из самых высоких точек Абиджана. Оно встречает посетителей большим, подвешенным на тросах, крестом.

Кубок Африки принимает страна, которую за пределами России называют неправильно. Объясняем почему

🇳🇬 Нигерия

Особый факт

Нолливуд – третья по объему и влиянию сила кинематографа после Голливуда и Болливуда. Сейчас в Нигерии выпускают 2500 фильмов в год и зарабатывают $6,4 млрд. Явление зародилось еще в 1960-х, но только в XXI веке обрело масштабы влияния: в стране открылось много кинотеатров, а создание фильмов стимулировало правительство.

Теперь нигерийские фильмы смотрит вся Африка. Как правило, они не слишком дорогие, уступают по качеству общемировым премьерам, зато затрагивают понятные африканцам социальные темы. За пределами Африки нигерийское кино редко бывает заметным событием. На «Оскаре» в категории «лучший фильм на иностранном языке» Нигерия еще не попадала в номинацию.

Место, которое нужно увидеть

Пещеры Огбунике. Спрятаны в тропических лесах. Чтобы спуститься, нужно преодолеть 317 ступенек – и откроется просторный вид: теплая пещера с холодной речкой и летучими мышами в укромных местах.

🇬🇶 Экваториальная Гвинея

Особый факт

После обретения независимости страной 11 лет правил, пожалуй, самый одиозный африканский диктатор – Франсиско Масиас Нгема Бийого. Он хранил дома все валютные запасы страны, фактически запретил любое образование, библиотеки и христианство (иконы заменили на его фото), а еще катастрофично сократил население: из 300 тысяч человек к концу его правления в стране остались меньше половины. Казни в стране стали нормой, почти все образованное население уехало.

Трудно оценить, сколько людей убили по приказу Бийого (число по разным версиям доходит до 50 тысяч человек). Известно лишь, что казни были его болезненной страстью. Однажды накануне Рождества солдаты на местном стадионе расстреляли оппозиционеров, а других отдали на съедение муравьям. Из динамиков при этом играла английская версия песни «Дорогой длинною».

Место, которое нужно увидеть

Торре де ла Либертад. Башня независимости в городе Бата. Появилась в 2011 году и впечатляет яркой подсветкой.

🇬🇼 Гвинея-Бисау

Особый факт

Небольшое и бедное государство к концу нулевых неожиданно попало в лидеры мирового наркотрафика. Дело в географии: из Южной Америки кокаин и другие запрещенные вещества попадали на запад Африки спустя 4-5 дней морского путешествия. Дальше через Гвинею-Бисау наркотики доставляют уже в Европу. По статистике, четверть всего кокаина в европейских странах проходили через страну, где внутренний ВВП значительно уступает местному обороту наркотиков.

Место, которое нужно увидеть

Остров Болама. Полный контраст: роскошные пейзажи для удачных фото с отпуска сочетаются с местной полуразрухой и приятной архитектурой, доставшейся от Португалии.

🇪🇬 Египет

Особый факт

Если думаете, что в Египте строили что-то монументальное только в далеком прошлом, то зря. В 2000 году страна утвердила проект «Новый Каир» – город рядом с Каиром, который явно не справлялся с нагрузкой. Впрочем, это пока не совсем город, а административная единица, которой еще не придумали название. Ее построили за 16 лет, и там сейчас сосредоточен центр образования страны: 17 школ и пять университетов – большинство с международным статусом.

Сейчас в «Новом Каире» живут полтора миллиона человек. В ближайших планах: перевести туда все правительственные структуры и поднять численность населения до 5 млн.

Место, которое нужно увидеть

Храм Хатшепсут. Величественно и впечатляющее даже на фоне привычных пирамид. Храм вырублен прямо в скалах – в честь правительницы, которая руководила страной 20 лет – одной из первых важных политиков-женщин в мировой истории.

Суэцкий канал в восьми быстрых вопросах. Почему так важен для мира и при чем тут Тютчев?

🇬🇭 Гана

Особый факт

В Гане к имени добавляется еще и день недели, когда человек родился.

Мужские имена: Квадво, Комла, Кваку, Яу, Кофи, Квами и Кваси.

Женские: Адзоа, Абена, Акуа, Яа или Ява, Афуа, Ама и Акосуа.

Впрочем, в европейских странах эти имена обычно не используются. Поэтому на страницах ганских футболистов википедии вторые имена обычно не указываются.

Место, которое нужно увидеть

Постройки народа ашанти. 13 домов, напоминание о золотом веке Королевства Ашанти. После колонизации Великобритании большинство зданий эпохи было разрушено – во многом, из-за особенностей домов: они сделаны из глины, соломы и дерева. Поэтому сохранившиеся здания находятся под охраной ЮНЕСКО.

🇨🇻 Кабо-Верде

Особый факт

Здесь обитает только одно местное млекопитающее – длинноухая летучая мышь. Остальных животных завезли португальцы, которые в XV веке открыли и заселили необитаемые острова.

Место, которое нужно увидеть

Сидади-Велья. Единственный в Кабо-Верде объект ЮНЕСКО. Интересен, прежде всего, исторический центр – это первый форпост, который европейцы построили в тропиках.

🇲🇿 Мозамбик

Особый факт

Мозамбик – единственная страна, у которой на флаге есть современное огнестрельное оружие – автомат Калашникова. Он был символом борьбы против португальских колонизаторов и попал на флаг в 1983 году. В 2005-м оппозиция хотела убрать автомат, но правящая партия отвергла идею.

Место, которое нужно увидеть

Часовня Носса-Сеньора-де-Балуарте. Старейшее здание, построенное европейцами в Южном полушарии.

🇸🇳 Сенегал

Особый факт

В сенегальской культуре есть свой рестлинг. Лаамб – так называется местная борьба, где участники в ярких костюмах усиливают колорит ритуальными танцами и жестами. Перед началом боя нужно исполнить «баак» – это что-то вроде представления, когда можно сделать что угодно: от стихотворения до хвалебной оды в свою честь. Такая культурная замена трештока.

Место, которое нужно увидеть

Ретба. Знаменитое «розовое озеро», которое однажды было конечной целью гонки «Париж–Дакар». Необычный цвет воды делают микроорганизмы, никакой химии или чего-то вредного. Но купаться в Ретбе нежелательно – даже недолгий заплыв опасен ожогами из-за химических особенностей воды.

Сенегальцы поклоняются баобабу: едят, празднуют свадьбы, хоронят там мудрецов – и даже играют матчи на поле с огромным деревом посреди

🇨🇲 Камерун

Особый факт

Камерун – это Африка в миниатюре. 200 народов, 275 языков и разные религии – 60% исповедуют христианство, 30% – ислам, а остальные придерживаются традиционных верований. В Камеруне случаются межэтнические конфликты, но в основном народы уживаются мирно.

Место, которое нужно увидеть

Румсики. Деревня с необычными скалами и маленькими домами – загадочно и сюрреалистично. В справочниках записано как «самое туристическое место на севере Камеруна».

Президент Камеруна – 40 лет у власти: переписывал конституцию, обнулял сроки и сажал оппозиционеров

Слово «Камерун» появилось благодаря… креветкам!

🇬🇳 Гвинея

Особый факт

Гвинея – символ африканских проблем с медициной. Там были наиболее ощутимые последствия от вспышки Эболы (больше 2,5 тысяч погибших). 80% населения обращаются к знахарям, потому что официальная медицина не справляется.

Место, которое нужно увидеть

Нимба. Горы на границе трех государств. На стороне Гвинеи много зеленых холмов и охраняемый заповедник – не типичный для Африки пейзаж.

🇬🇲 Гамбия

Особый факт

В 1965 году страна получила независимость и выборы, которые сразу обрели особую фишку. Гамбийцы не ставят галочки в бюллетенях, а используют шарик. В кабинке голосования стоят ящики кандидатов. Кого выбираешь, тому и кидаешь шарик в персональный ящик.

Место, которое нужно увидеть

Рынок Альберта. Запутанный лабиринт уличной торговли из трех рынков в столице Банжуле. В гайдах для путешественников тамне рекомендуют покупать еду, но советуют оценить атмосферу и просить разрешение на фото – даже за снимок прилавка у вас могут взять деньги.

🇩🇿 Алжир

Особый факт

Алжир был французской колонией, но традиция там прижилась чисто британская. Через Марокко в страну попал чай – и алжирцы его полюбили как кофе, который до этого был единоличным напитком №1. Чай в Алжире должен заваривать глава семьи и в течение одного приема подавать три чашки: крепко заваренный, слабо заваренный и сладкий чай.

Место, которое нужно увидеть

Тассилин-Адджер. Национальный парк, объект ЮНЕСКО. Примечателен большим количеством наскальных рисунков, которые оставили люди, жившие 6000 – 2000 лет до н. э.

🇧🇫 Буркина-Фасо

Особый факт

Главный политик в истории страны – Тома Санкара, который уже в статусе президента ездил на работу на велосипеде, получал в месяц 462 доллара, не принимал дорогие подарки и жил в скромном доме. Он провел на посту всего четыре года, получил статус «африканского Че Гевары» за леворадикальные взгляды и встряхнул страну реформами, ослабив зависимость от Франции и усилив мощь всех отраслей – от выращивания фруктов до текстиля. Санкару убили в 1987-м после государственного переворота.

Обязательно послушайте перед матчем гимн Буркина-Фасо – его написал Санкара как фанат гитарной музыки. Кстати, современное название стране тоже дал он – Буркина-Фасо была Верхней Вольтой.

Место, которое нужно увидеть

Каменные истуканы Синду. Три километра каменных башен и столбов самых разных форм и размеров. Геологическое чудо со священным статусом у буркинийцев.

🇲🇷 Мавритания

Особый факт

Мавритания – последняя страна мира, официально отменившая рабство. Это случилось в 1981 году, но даже сейчас 20% мавританцев – рабы. ООН создаются международные миссии, которые стремятся изменить ситуацию, но экономика и общественные отношения Мавритании так завязаны на рабстве, что все признают – процесс по освобождению людей будет долгим.

Место, которое нужно увидеть

Глаз Сахары. 90% территории Мавритании – пустыня. Но и у нее есть особое место, которое лучше рассматривать со спутниковых снимков. Глаз Сахары (или Ришат) – геологическое образование в 50 км, которое напоминает космонавтам детскую пирамидку. Считалось, что Глаз появился после падения метеорита, но ученые это опровергли.

🇦🇴 Ангола

Особый факт

Обращали внимание на флаг? Центральные элементы что-то напоминают. Вместо серпа и молота у Анголы скрестились шестерня и мачете. Флаг появился при обретении независимости от Португалии. Власть в стране тогда взяла МПЛА – партия, которую поддерживал СССР.

В XXI веке страна хотела поменять флаг. И новый вариант был совсем другим: красные и белые полосы снизу, а посередине – красное полотно с желтым солнцем. Но после голосования старый вариант оставили.

Место, которое нужно увидеть

Форт Сан-Мигель. Крепость-музей неподалеку от столицы Луанды. Там много памятников португальским королям и других напоминаний о колониальном прошлом.

🇹🇳 Тунис

Особый факт

Почти все тунисцы – мусульмане, но в стране запрещено многоженство, а у женщин отличные возможности для карьеры политика. До 2023 года премьером страны и мэром столицы Тунис были женщины: Нажла Буден и Суад Абдеррахим.

Еще показатель необычный для региона прогрессивности: в 2017-м тунисский парламент принял отдельный закон, запрещающий любое (моральное или физическое) насилие по отношению к женщинам.

Место, которое нужно увидеть

Матмата. Город под землей. Жители специально прятали дома под песком, чтобы уберечься от жары. Сейчас там больше туристов, чем постоянных жителей.

Познаем необычный Тунис: дома под землей, за многоженство – тюрьма, а все едят кактусы

🇲🇱 Мали

Особый факт

В историческом смысле Мали – самая влиятельная страна Африки. С XIII по XVII века империя Мали была крупнейшей и богатейшей на континенте за счет продажи золота, меди и соли. Вся Западная Африка переняла малийские термины и уклад жизни.

Место, которое нужно увидеть

Мечеть Дженни. Самое известное место Мали со статусом самого большого глинисто-наносного здания в мире. Мечеть необычна внешне (кажется, что ее сделали только из песка), но внутрь могут зайти только мусульмане. Для истории особенно важен район Дженни – там был центр африканской торговли в XIII-XIV веках.

🇿🇦 ЮАР

Особый факт

Уникальная страна с тремя столицами. Претория – административная, Кейптаун – законодательная, Блумфонтейн – судебная. Зачем так усложнять? Дело в компромиссе: разные политические силы хотели свою столицу, но в итоге решили распределить власть по разным местам – для баланса и демократичности.

Место, которое нужно увидеть

Столовая. Так называется гора в Кейптауне – из-за плоской вершины. Зрелище, которое мечтает увидеть турист, – как облака идеально впишутся на плоской высоте. Но и на самой горе интересно: национальный парк, канатная дорога и другие туристические активности.

🇳🇦 Намибия

Особый факт

В стране есть город-призрак – Колманскоп. В начале ХХ века немцы нашли там алмазы и построили вокруг город с больницей, школой, рестораном и концертным залом. Всего в Колманскопе было две улицы, но там жили больше тысячи человек. Когда алмазы закончились, люди поехали на добычу в другой город. И так Колманскоп стремительно опустел и почти исчез под песком. Но в 1980-х город все же сохранили в качестве открытого музея.

Место, которое нужно увидеть

Дедвлей. Пугающая и завораживающая экспозиция: мумифицированные деревья в долине высохшей реки. Любимое место Намибии у фотографов.

🇲🇦 Марокко

Особый факт

Здесь можно увидеть странную картину: десяток коз, которые пасутся на небольшом дереве. Это не какие-то верхолазные, а обычные козы: они залезают на арганию колючую, едят плоды и выплевывают косточки – это как раз то, что нужно человеку. Из них марокканцы делают аргановое масло – важное лечебное средство от ревматизма до болезней сердца. Марокко – ее главный мировой экспортер.

Место, которое нужно увидеть

Кактусовый сад Тимана. Удивляющее место на окраине Марракеша, где проводят 45-минутные экскурсии. Больше 150 сортов кактусов, а один из них достигает высоты в восемь метров.

Марокко 50 лет было колонией Франции. Французы выкачивали ресурсы и убивали тысячами, а закончилось все только в 1956-м

Вы знали, что Чебурашка – марокканец? Вот доказательства

Какого рода слово Марокко? И почему на русском пишется через «а», а в английском – через «о»?

🇨🇩 ДР Конго

Особый факт

Это единственное государство, на территории которого обитает окапи. Внешне это смесь зебры и оленя, хотя окапи вообще относится к виду жирафовых. Это пугливое животное, которое в начале ХХ века путешественники считали странной лошадью. Точное число окапи живущих в Конго сейчас неизвестно (есть разные данные: от 35 до 50 тысяч). Посмотреть на окапи можно в большинстве крупных зоопарков Европы и США.

Место, которое нужно увидеть

Вулкан Ньирагонго. Вокруг него большая местность, покрытая черной лавой. Это результат мощных извержений: Ньирагонго – активный вулкан, который в 2011 году уничтожил дома 120 тысяч человек.

🇿🇲 Замбия

Особый факт

У страны есть главное национальное блюдо ншима – заваренная горячей водой кукурузная мука. Для замбийцев это что-то вроде хлеба, потому что ншиму едят ежедневно и в сочетании со всеми продуктами: от мяса и овощей до сушеных гусениц. И обязательно руками.

Место, которое нужно увидеть

Кариба. Крупнейшее водохранилище мира. Обеспечивает электроэнергией не только Замбию, но и Зимбабве.

🇹🇿 Танзания

Особый факт

У столицы страны Додомы необычное происхождение названия. На суахили это словосочетание – «он затонул». Речь о слоне, который однажды утонул во время проливных дождей. Людей это так впечатлило, что целая фраза дала имя крупному поселению.

Место, которое нужно увидеть

Килиманджаро. Без лишних слов – высочайшая точка континента.

Фото: Gavriel Jecan, Christian Heinrich, Martina Katz, Jürgen Bätz, Werner Forman Archive, Dong Jianghui, Wolfgang Weinhäupl, Wigbert Röth, Thomas Sbampato, Herbert Berger, Günter Flegar/Global Look Press; AFP/MICHAEL RUNKEL, MOREAU LAURENT / HEMIS.FR, GUIZIOU FRANCK; Gettyimages.ru/Anadolu, Westend61, VW Pics, Hans-Georg Roth; wikipedia