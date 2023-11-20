Как понять современную Кубу – в пяти вопросах. Там правда интернет на дисках? Все курят сигары?

Коммунизм, сигары, интернет и Россия.

Россия впервые сыграет с Кубой в футбол. Снова экзотический соперник, но гораздо ближе, чем, например, Кения. Тесные отношения Фиделя Кастро и СССР, Карибский кризис – об этом в школьных учебниках написаны увесистые параграфы. Но как сейчас живет Куба: еще верят в идеалы Фиделя, курят сигары и катаются на советских авто?

Разбираем основные вопросы.

Идут ли на Кубе демократические изменения, протесты и ослабление коммунизма?

Кубой все еще правит Коммунистическая партия. В парламенте (Национальная ассамблея народной власти) тотальное преимущество коммунистов: 442 против 28 беспартийных депутатов. По сути, легализованной оппозиции на Кубе нет. Есть разве что неформальный лидер – Хосе Даниэль Феррер, который возглавляет партию «Патриотический Союз Кубы». По открытым источникам трудно оценить ее влияние на общественные настроение, но власти регулярно задерживают Феррера: например, в 2018-м он на «Москвиче» сбил офицера. Оппозиция считает, что ДТП подстроено.

На Кубе должность президента возвращена в 2019 году (она была в стране до правления Фиделя Кастро). Его сейчас выбирает парламент. А уже народ выбирает депутатов, которые выберут президента. Из-за однородности парламента эти выборы превращаются во внутрипартийное соревнование, где много кандидатов (в 2019-м было 17), но результат все равно предсказуем.

В Майами и других американских городах кубинская община агитирует не голосовать и проявить таким образом протест, но даже минимальная явка никак не повлияет на легитимность выборов – минимальный порог в них не установлен.

Тем не менее на Кубе случаются протесты. Самый масштабный вспыхнул в 2021-м. Тогда больше 10 тысяч человек вышли на улицы – с протестом из-за высокой смертности от ковида (был плохой доступ к вакцинам), безработицы и отключения электричества. Во что-то революционное протесты не переросли – задержано около сотни человек, обошлось без жертв. Власть ответила стотысячным митингом в свою поддержку и все же пошла на уступки, легализовав частные предприятия до 100 человек.

Интернет и свобода слова. Все печально?

В рейтинге свободы прессы Куба традиционно на последних местах мира. Правительство цензурирует медиа, официальная идеология не дает слова другим точкам зрения. Как только интернет охватил мир, он тоже попал под запрет, но к середине нулевых все же пробился в массы. Сейчас кубинцу не так сложно получить доступ к сети, но есть большая проблема – скорость.

В феврале 2023-го по скорости интернета Куба заняла 203 место из 220 стран мира. Например, чтобы скачать файл весом в пять гигабайт, кубинцу нужно 3,5 часа. Плохое качество интернета связано с устаревшей инфраструктурой. За него в стране отвечает компания-монополист ETECSA – ей не хватило ресурсов, чтобы обеспечить качество интернета миллионам новых пользователей. В 2019 году примерно 40% кубинцев пользовались интернетом. Это огромный прогресс по сравнению с 2008 годом: тогда на Кубе работало одно интернет-кафе, где час в сети стоил $3,5 – при средней зарплате в $20.

Популярный и теневой способ потреблять интернет-контент на Кубе – «недельный пакет». Суть такая: вы платите за терабайт «скачанного интернета», а вам привозят жесткий диск, где внутри есть все – от статей и видео на ютубе до музыки и сериалов. Затем вы скачивайте все на устройство и возвращаете жесткий диск. В середине 2010-х «пакетом» пользовалась половина Кубы – не запрещенный и официально не разрешенный бизнес приносил до $1,5 млн в неделю. Его создатели явно имели доступ к быстрому интернету. Поэтому распространена версия, что это проект властей для успокоения людей.

Эта мысль имеет почву еще и потому, что антиправительственный контент через «пакет» распространяли только студенты-энтузиасты. Обычно его содержание заранее анонсировалось, а вы могли лишь попросить погуглить что-то безобидное (порно, политика и наркотики – табуированные темы).

Сейчас «пакет» на Кубе все еще востребован, но постепенно уходит в прошлое – обычный интернет становится доступнее. С 2018-го в стране легализован частный wi-fi, который снизил популярность общественных мест, где люди толпились, пытаясь подключиться к сети. И, что любопытно, на Кубе пока еще доступны основные социальные сети, в отличие от других авторитарных стран. Под бан попадают разве что сайты, которые, по мнению правительства, спонсируются США.

Кубинские сигары. Это все еще мировой бренд, который спасает экономику?

Продажа сигар занимает четверть кубинского экспорта. В 2021 году, когда экономика тяжело переживала последствия пандемии, страна нарастила производство и заработала в год $507 млн.

Из-за торгового эмбарго США сигары Кубы долго не попадали на их рынок, где до конфликта активно закупались кубинским табаком. В итоге культовыми сигары стали в западноевропейских странах и Китае. Во время потепления отношений при Бараке Обаме американцам все же разрешили провозить домой кубинские сигары на сумму до $100. Впрочем, при Дональде Трампе запрет снова ввели: туристом можно тратиться на Кубе как угодно, но приезжать домой с сигарами или ромом запрещено.

В последние десятилетия на Кубе проводится антитабачная кампания: нельзя курить в общественных местах и рекламировать в медиа даже самые легендарные марки сигар. Это привело к результатам: сейчас на Кубе курит только четверть жителей, хотя раньше цифра доходила до половины населения, а курить начинали в 5-10 лет.

Медицинский журнал The Lancet в 2020 году опубликовал исследование с выводом: курение – главная причина смерти кубинцев. В основном они умирают от болезней сердца и рака легких. Впрочем, Lancet хвалит Кубу за качество здравоохранения – при скромном бюджете медицина держит неплохой уровень.

Автомобили. По-прежнему катаются на советских машинах?

На 11 миллионов жителей Кубы приходится примерно 200 тысяч автомобилей. Есть распространенный образ – старые советские авто на улицах Гаваны, придающие городу теплую ретро-атмосферу. «Москвичи» и «Волги» действительно все еще популярны на Кубе, но под капотом там могут быть детали других машин – например, Chevrolet. Это кубинская особенность – из-за санкции местные автомеханики выкручивались как могли. Поэтому иногда один автомобиль на Кубе – это франкенштейн трех автопромов. В том числе и американского – кубинцы до эмбарго сохранили 60 тысяч моделей 1940-х годов.

В последние годы Россия поставляет на Кубу сотни Lada Vesta, но в тройке самых популярных авто другие лидеры: Peugeot (у них есть даже дилерский центр), Renault Sandero, Kia и китайский BYD. Кубинцев-автовладельцев все еще немного, но они уже чаще катаются на уже готовых и новых машинах, а не пересобранных авто из 1960-х.

Отношения с США и Россией. Куба же не вводила санкции и все еще антиамериканская?

После распада СССР Куба не стала России настолько близкой, но она все еще важный партнер, который сейчас публично говорит о дружбе. Хотя период ослабления отношений Фидель Кастро воспринимал тяжело (понятна причина – сокращение торговли в шесть раз) и даже говорил, что «Россия предала Кубу».

В 2014 году отношения стран потеплели после крымского референдума – Куба поддержала позицию России. В том же году Путин виделся с Кастро, а знаковым событием стало списание долга в $31,5 млрд – это 90% суммы, которую Куба занимала у СССР.

В последний раз кубинский президент посещал Россию осенью 2022-го. Тогда Мигель Диас-Канель встретился с Дмитрием Медведевым и выступил в Госдуме, осудив западные санкции против России. «Так поступают только настоящие друзья!» – сказал Диас-Канель о российской помощи. Например, в Госдуме пообещали помочь с зерном и топливом, а товарооборот между странами к 2022-му достиг $452 млн в год. Впрочем, с Евросоюзом, Канадой и Венесуэлой у Кубы торговля масштабнее.

Развивается между странами и туризм. В 2023-м количество российских туристов на Кубе увеличилось в 3,5 раза. Ожидается, что их число превысит 180 тысяч в год – это будет рекорд. По числу туристов Россия третья – впереди только США и Канаде. В обратном направлении тоже бьются рекорды: в 2021-м Куба была лидером по иностранным туристам (уточнение: речь идет о визитах только с целью туризма) – Россию за год посетили больше 20 тысяч кубинцев.

Отношения же с США идут в постсоветское время скачкообразно. В 2014-м, спустя 53 года, между странами снова установились дипломатические отношения. Через год открылось посольство с развевающимся флагом США, а еще через год американский круизный лайнер впервые в ХХI веке приплыл на Кубу. Дональд Трамп отменил «оттепель Обамы» (за него активно голосовали кубинские американцы), вернув некоторые отмененные санкции. Джо Байден обещал отменить ограничения Трампа в предвыборной программе, но к концу его первого срока президентства санкции сохраняются.

Фото: Gettyimages.ru/Yamil Lage/AFP, Joe Raedle; XinHua, Cubadebate/XINHUA/Global Look Press; unsplash.com/Rocío Amante