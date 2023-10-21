Too Old to Die Young
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Калининград – особое место. В этом тесте поймем, хорошо ли вы его знаете

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Для вас и топ-клубов РПЛ.

В ближайший месяц у «Балтики» горячий домашний календарь: «Краснодар», «Спартак», «Зенит». Некоторые игроки и фанаты впервые посетят единственную область, которая отрезана от основной России.

Пройдите тест на знание Калининграда. Он легкий для его жителей и непростой для тех, кто ничего не слышал о Кенигсберге, Канте и янтаре.   

Фото: РИА Новости/Михаил Голенков

18 комментариев

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Андрей Балабаев
Ответ saric
Жаль,что великий Немецкий город уничтожили
Скажи спасибо британской авиации
+3
0
+3
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StillInTheGame
переименуйте город обратно!
Калинин тут вообще не при делах
+10
-8
+2
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islander
11/11. Вы - Иммануил Кант. Ни разу не был в Калининграде, но после этого теста захотелось побывать.
+2
0
+2
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kilo_gilo
Ответ islander
11/11. Вы - Иммануил Кант. Ни разу не был в Калининграде, но после этого теста захотелось побывать.
стоит там побывать. действительно, немного другая Россия
+2
0
+2
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Андрей Макакаревич
11 из 11
Странно было бы не пройти тест про родной город))
+1
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Дмитрий Гончаров
фото с пловом ворованное
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headsman
8/11. Был в сентябре в отпуске
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remix!
7/11. Родился в Калининграде
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Nissan 0123
10/11. Несколько раз был, но про дату стадиона не знал.
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Британский шпион
8/11, не отгадал предназначение шара, «дом советов» показалось слишком сухим название и про кеску подумал, что это кофемашина))
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Madcomposer
Ответ Дмитрий Бервинов
вообще странно, что Питеру или Екатеринбургу вернули исторические названия, а Калининграду - нет
Питеру и Ебургу вернули, а Ленинградской и Свердловской областям - нет) Тут логика не работает)
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Британский шпион
Ответ StillInTheGame
переименуйте город обратно! Калинин тут вообще не при делах
Все так, совдепия не умела в символизм, не умеют и новиопы. Гораздо круче оставить название, с которым связана, как фактически, так и в самом имени, коронация германских (прусских) королей и императоров, показав что этот сакральный город им больше не принадлежит, нежели называть его в честь всесоюзного олигофрена, не имевшего никакого отношения к нему.
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Vladimir Sokolov
Ответ Британский шпион
Все так, совдепия не умела в символизм, не умеют и новиопы. Гораздо круче оставить название, с которым связана, как фактически, так и в самом имени, коронация германских (прусских) королей и императоров, показав что этот сакральный город им больше не принадлежит, нежели называть его в честь всесоюзного олигофрена, не имевшего никакого отношения к нему.
Дорого слишком - зачем зря тратить деньги?
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Vladimir Sokolov
Ответ saric
Жаль,что великий Немецкий город уничтожили
Прусский
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NikoVinkovic
Ответ Павел Макаров
10/11. Про Бабангиду не слыхал. Тем, кто не живёт в Калининграде, думаю, будет непросто.
Да мне Бабангида тоже как-то по столбу, но строчку Оксимирона "в Калининграде стыдно не знать Кантов императив" помню :)
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