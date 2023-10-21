Калининград – особое место. В этом тесте поймем, хорошо ли вы его знаете

Для вас и топ-клубов РПЛ.

В ближайший месяц у «Балтики» горячий домашний календарь: «Краснодар», «Спартак», «Зенит». Некоторые игроки и фанаты впервые посетят единственную область, которая отрезана от основной России.

Пройдите тест на знание Калининграда. Он легкий для его жителей и непростой для тех, кто ничего не слышал о Кенигсберге, Канте и янтаре.

Фото: РИА Новости/Михаил Голенков