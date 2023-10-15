Клип на главный хит Робби Уильямса Supreme – эстетика старых гонок. Он посвящен особой легенде «Формулы-1»

Судьбу решающей гонки решила диарея.

Пожалуй, Supreme – самый узнаваемый и прилипчивый хит поп-глыбы Робби Уильямса. Послушайте в тысячный раз и телепортируйтесь в начало нулевых: тогда было не убежать от песни о безуспешных поисках высокой любви в циничном мире.

Но клип на песню совсем о другом настроении – тут внезапно сюжет из «Формулы-1» из конца 1960-х. Уильямс играет вымышленного гонщика Боба Уильямса, который комично проигрывает главную гонку.

Откуда вообще в песни о страданиях и любви возникли гонки позапрошлой эпохи?

О чем клип и как его делали: Уильямс создал образ карикатурного плейбоя-британца, но на настоящем болиде не ездил

Кажется, мы смотрим реальную хронику. 1969 год, накаленная борьба Боба Уильямса и настоящего гонщика Джеки Стюарта. Уильямс в сезоне бесконечно побеждает, но попадает в жуткую аварию и чудом восстанавливается перед решающей гонкой. Прямо перед стартом Уильямс убегает в туалет трейлера с рулоном бумаги, а его менеджер заходит и видит, что никого нет – и запирает трейлер. Уильямс пропускает гонку из-за курьеза, а Стюарт – чемпион.

Для клипа Уильямс не учился управлять болидом и не слишком погружался в контекст – разве что носил шлем и гоночный костюм. Кадры с ним – это штрихи к портрету типичной и немного зазнавшейся звезды: целует девушек, дурачится у трейлера, танцует и бурно празднует с шампанским. Образ плейбоя-джентльмена доработал сам Уильямс, когда вышел на съемки с курительной трубкой. Так, как говорили создатели клипа, у них идеально получилась британская звезда спорта 70-х.

Куда важнее для атмосферы клипа работа режиссера и монтажера. С помощью эффекта старой пленки, зернистости, сопоставления кадров из разных эпох и якобы реальных заголовков газет («Боба Уильямса не остановить!») создается ощущение, что мы смотрим документалку. Еще чувство реализма придает разделение экрана на несколько частей – популярный прием кино 60-70-х, когда динамичных средств для выразительности было не так много.

Изначально Supreme делался как просто пародийный клип, где у Уильямса не было соперников. Но затем режиссер вставил в клип реальные кадры – и получилось даже склеить драматичную историю, где Уильямс по итогу забросил гонки, стал блюзовым гитаристом и изобрел бездымные курительные трубки (да, это титр в конце клипа рассказал, что было после гонки).

Кстати, отношения настоящего Уильямса с «Формулой-1» далеки от близости. В 2016 году он признавался, что понятия не имеет, кто такой Макс Ферстаппен (тот приглашал Уильямса посмотреть гонку) и вообще «Ф-1» не интересуется. Но в 2023-м все же добрался до гонок и выступил на Гран-при Сингапура.

Клип посвящен гонщику, который изменил правила безопасности Ф-1

Джеки Стюарт – британская легенда «Ф-1»: 27 побед в гонках и три титула чемпиона. Но больше Стюарт известен как человек, который сделал «Формулу» менее рискованной и более безопасной. Он соревновался в эпоху, когда смерть гонщика не была редким событием (погибали его друзья и даже партнер по команде). Поэтому Стюарт добился появления ремней безопасности, более надежных шлемов и изменений на трассе – появились медпункты, широкие заграждения и зоны для вылета при сложных поворотах.

Благодаря Стюарту, например, изменилась трасса «Нюрбургринг». Он сам на ней побеждал с большим отрывом, но настоял на изменениях. С трассы исчезли телеграфные столбы, а повороты стали не такими опасными. За это Стюарта обвиняли в убийстве романтики «Ф-1», но сейчас все его начинания оценены и доработаны.

Стюарт все еще активен: в 84 года он комментирует гонки и продвигает фонд, который помогает людям в борьбе с деменцией. Публично Стюарт не рассказывал, как относится к участию в клипе Уильямса.

Еще важный вопрос по Supreme – песня же явно что-то напоминает… Это плагиат?

Популярный поисковой запрос связан с плагиатом в Supreme. После припева ведь звучит знакомый отыгрыш. Да, это действительно кусочек другого хита – I Will Survive Глории Гейнер. Но все законно: Уильямс утвердил заимствование и заплатил гонорар правообладателям.

И официально Supreme даже не самостоятельное произведение, а мэшап. Ведь к тому же в Supreme звучит отыгрыш из малоизвестного итало-французского фильма «Последнее известное место жительства» – и тут тоже все сделано без нарушения закона.

Впрочем, однажды Уильямс все же попался на плагиате. В 2002 году суд обязал его выплатить 71 тысячу долларов автору песни 1961 года. Из нее Уильямс взял часть текста для трека Jesus in a Camper Van.

Фото: youtube.com/Kellysclassics ; Gettyimages.ru/Victor Blackman