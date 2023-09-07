11 комментариев

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Суэцкий канал в восьми быстрых вопросах – там Россия сыграет два матча. Почему так важен для мира и при чем тут Тютчев?

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Турбодвигатель экономики Египта.

Расширяем географию матчей сборной России. За четыре дня она дважды сыграет с олимпийской сборной Египта в Суэце – городе, который стоит у Суэцкого канала, соединяющего Средиземное и Красное моря, Африку и Евразию.

Коротко отвечаем на основные вопросы вокруг этих мест.

Этот канал был всегда или он искусственный?

Канал фараонов прорыт еще во втором тысячелетии до н.э. Аристотель писал, что задумал все Сесострис – собирательный образ нескольких фараонов, который в реальности не существовал.

Реальные фараоны занимались каналом вплоть до 500 года до н.э. Проект закончил персидский завоеватель Египта Дарий Первый. В новую эру канал то забрасывали,  то вновь углубляли и улучшали. В 776-м история канала закончилась на 11 веков – Арабский халифат посчитал такой путь невыгодным для экономики и засыпал канал.

Почему новое открытие канала в XIX веке взбесило Тютчева?

В середине XIX века за восстановление Суэцкого канала (Египет в этот момент под контролем Османской империи) берется Франция. На это уходит десять лет и труд 1,5 миллионов человек (большинство из них работали через принудительную барщину). Закончилось все в 1869-м шумным открытием и недельной вечеринкой с элитой Франции и Пруссии. Под открытие Верди даже получил заказ на оперу и через два года посвятил Египту и Каирскому оперному театру «Аиду».

Празднования в Египте многих даже раздражали. Федор Тютчев критиковал событие в стихотворении «Современное».

«И недаром он ликует:

На волшебных берегах

Ныне весело пирует

Благодушный падишах.

Угощает он на славу

Милых западных друзей –

И свою бы всю державу

Заложил для них, ей-ей».

Еще со школы мы знаем о Суэцком кризисе. Напомните: что там произошло?

У Суэцкого кризиса 1956-57 гг. много запутанных причин и мотивов, но вот основные обстоятельства. Египет находится под протекторатом Британии, а Суэцкий канал принадлежал французским и британским акционерам. Президент Египта Гамаль Абдель Насер, несмотря на договор (вывод британских войск в обмен на владение каналом), объявил о национализации главного актива Египта. И это запустило войну.

Сначала на Египет напал Израиль, а следом и британско-французские войска. Насер в ответ на это блокировал кораблями Суэцкий канал, но Египет ожидаемо войну проигрывал. Ее остановили Хрущев, который вообще угрожал термоядерным ударом за нападение, ООН (впервые отправили миротворческую миссию) и президент США Дуайт Эйзенхауэр (вероятно, опасался Третьей мировой).

После мирных соглашений Египет все же национализировал канал, оставив ему международный статус, и сделал символом независимости. А западные страны встряхнули индустрию перевоза нефти, придумав маршруты в обход Африки. Историками считается, что Суэцкий кризис остановил большую войну и затормозил колониальные амбиции Европы.

Это правда, что Статуя Свободы сначала предназначалась для Суэца, а не Нью-Йорка?

До создания главного шедевра скульптор Фредерик Бартольди проектировал проект под названием «Египет, несущий свет в Азию». По плану это была 26-метровая статуя женщины-крестьянки в мантии, которая держит факел в левой руке. Бартольди вдохновлялся древнеегипетскими скульптурами и хотел так подчеркнуть статус Суэцкого канала – места, который соединяет два континента.

Египетские власти отказали Бартольди из-за дороговизны проекта – решение об этом приняли во время открытия Суэцкого канала. Но скульптор быстро сориентировался, сделав из египетской крестьянки богиню американской Свободы. В США нашлись деньги на статую, которую делали и транспортировали десять лет.   

В Суэцком канале недавно застрял корабль. Как такое возможно?

В 2021 году корабль Ever Given сел на мель. Пытаясь развернуться, корабль полностью перегородил канал. И из-за этого все суда стали на неделю, подняв обсуждения с прогнозами о том, как это отразится на экономике.

Официальная причина происшествия – канал обмелел из-за песчаной бури. Есть и сопутствующие факторы: плохое управление кораблем и неумелые действия администрации канала – египетские власти, например, не предупреждали об ухудшении погодных условий и не сразу предоставили буксиры. Египет обещает расширить самый узкий участок канала, но проблема обостряется еще и тем, что в Суэц плывут все более громадные танкеры.

Что случится в мировой экономике, если Суэцкий канал снова закроется – есть альтернативы?

Десять процентов экономики мира завязано на Суэцком канале. Например, только за день через него в Европу поступает миллион баррелей нефти. Всего за день через канал проходят товары общей стоимостью в $10 млрд. Поэтому остановка движения даже на несколько дней – мировая новость и повод компаниям всерьез потревожиться.   

В случае с Ever Given судна, которые не могли пройти через канал, получили два варианта: провести груз по суше или поплыть обратно, обогнув всю Африку. Оба варианта неоправданно дорогие (восемь лишних дней перевозок и траты компаний до $10 млрд), но если Суэцкий канал закрыт, другого выхода не остается.

А что за город Суэц – такой же важный и узнаваемый, как Каир?

До культурной и сакральной значимости столицы Суэцу далеко. Но все же это важный портовый город, который по численности приближается к миллионнику. Из-за близости к каналу Суэц задействован в тысячах логистических операциях, которые влияют на весь мир. Здесь много заводов, фабрик и рынков.

Город разделен на несколько основных районов – сельский, промышленный, с новостройками и элитный Суэцкий, куда в основном и приезжают отдыхать. Суэц не слишком окутан завлекающей туристов древностью, но там тоже есть храмы и музеи для увлеченных Древним Египтом.

Раз в Суэце играет сборная, то футбол там на высоком уровне?

Местный футбол далеко не в топе. Сейчас в Премьер-лиге Египта вообще нет клубов из Суэца, но там играет «Исмаили» – команда из города Исмаиля, который строился как обслуживающая база для канала. В прошлом «Исмаили» был грандом лиги, но сейчас застрял в середняках.

В Суэце два больших стадиона. На стадионе Египетской армии (45 тысяч мест) иногда играет основная сборная и клуб второй лиги «Петроджет». Кстати, изначально он назван в честь бывшего президента Хосни Мубарака, но после революции был переименован. А вообще строился для заявки Египта на ЧМ-2010.

Россия и Египет сыграют на Суэцком стадионе – в 97 км от Суэцкого канала. Он чуть меньше (25 тысяч), а в 2019-м принимал восемь матчей Кубка африканских наций. 

 

Фото: РИА Новости/Заман Рамазанов; ru.wikipedia.org; Soeren Stache/ZB, Pan Chaoyue/Xinhua, Gehad Hamdy/dpa, k09/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

11 комментариев

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idemidov
>> Этот канал был всегда или он искусственный?

Канал по определению искусственное сооружение.
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idemidov
Ответ Юрий Истомин
Английский канал передает привет)
По-русски он называется "пролив Ла-Манш".
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Oleg_MC
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Ответ Юрий Истомин
Английский канал передает привет)
У англичан это пишется English Channel. Canal же означает искусственный пролив. Suez Canal им и является.
Привет
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Андрей Балабаев
Не знал что разница в 20 тысяч мест называется чуть меньше
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Pigmalion
Ответ Юрий Истомин
Английский канал передает привет)
Ну у нас Ла Манш никто так не называет же. Во-вторых, чаннел (Channel) и канал (Canal) - это две разные вещи.
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Виктор Бутко
Африку с Евразией он, скорее, разъединяет
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Северный болельщик
А у нас стереотипы, еще с Советских времен, поэтапно навязанные нашими недругами: Хрущев с ботинком на столе, Брежнев в целовашки лезет и красавец Горбачев. Чернили и насмехались над теми, кто отстаивал наши нац интересы и возвышали тех, кто погубил СССР.
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Evincive
Фёдор Иванович Тютчев состоял на дипломатической службе. Император Николай I всячески поддерживал все инициативы Тютчева в работе по созданию позитивного облика России на Западе. В стихотворении «Современное» поэт не критикует празднования, а подчёркивает фактический союз римского католицизма, западноевропейских государств и ислама в борьбе с православными славянами, «карнавальное единение» мусульманского Востока и Запада, губительное для «миллионов христиан».
……
Как в роскошной этой раме
Дивных гор и двух морей
Веселится об исламе
Христианский съезд князей!

И конца нет их приветам,
Обнимает брата брат...
О, каким отрадным светом
Звезды Запада горят!
……….
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-1
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Юрий Истомин
Ответ idemidov
>> Этот канал был всегда или он искусственный? Канал по определению искусственное сооружение.
Английский канал передает привет)
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