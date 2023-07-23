Что смотреть вечером, если ищете небанальный фильм про спорт и жизнь.

Закон Ирана 40 лет запрещал женщинам посещать любые соревнования с участием мужчин. Это последствия Исламской революции – стало недопустимо, что женщины видят голые торсы и слышат мат. В 2019-м наступило символическое послабление – девушек пустили на товарищеский матч сборной Ирана. Например, в 2023-м на игре с Россией они тоже болели со всем стадионом.

Жизнь Ирана в деталях. Три дня в стране, которую душат санкциями

И только в июне этого года запрет снят и на матчи чемпионата. Оттепель? Не совсем – пока разрешение распространяется только на четыре стадиона.

Но даже в период самых жестких ограничений иранские женщины все равно попадали на стадион. Главный инструмент – парики и бороды. За нарушение правил женщин арестовывали и скоро отпускали. Нелегальный поход женщины на стадион приобрел активистский характер: девушки из организации OpenStadiums проникали на игру, где был глава ФИФА Джанни Инфантино. И это помогло: Инфантино публично давил на Иран, чтобы отменить запрет.

В процессе этой борьбы случались не только краткосрочные аресты, но и трагичные случаи. Самый известный связан с болельщицей Сахар Ходаяри. Она получила два года тюрьмы за незаконное посещение футбола, а затем подожгла себя у здания суда и на следующий день умерла.

В 2006 году проблему поднял большой иранский режиссер Джафар Панахи (четыре победы в разных номинациях на Каннском фестивале). Его фильм «Офсайд» почти не показывает футбол: мы только слышим шум трибун – вместе с девушками, которые рискуют в надежде болеть со всеми, даже не переодеваясь в мужчин.

«Офсайд», как и все фильмы Панахи (за одним исключением), не прокатывался в Иране. Он давно фигура политическая: дважды сидел в тюрьме за антиправительственную пропаганду (суммарно вышло меньше года, но суд просил шесть лет), объявлял голодовку и получал от государства 20-летний запрет на съемку фильмов. В 2023-м, впервые за 14 лет, Панахи выехал из Ирана, чтобы просто отдохнуть. Он все еще сопротивляется запрету и находит способы снимать в Иране через телефон и видеорегистратор. А на кинофестивали Панахи передает фильмы всему миру через флешку в пирожном.

«Офсайд» – фильм о девушках, которые доказывают, что они сильнее системы запретов

Отбор на ЧМ-2006. Ирану для выхода нужна хотя бы ничья с Бахрейном. К стадиону плывут автобусы. Внутри каждого шум, анекдоты, предвкушение большой победы и откровения. Старый фанат объясняет завернутым во флаги пацанам, почему футбол в Иране – редкое пространство свободы: «Все вместе кричат, поют. А главное – можно проклинать всех и вся, говорить, все что хочешь, и тебя никто не побеспокоит». Но эта дефицитная радость недоступна женщинам.

Главная героиня «Офсайда» – девушка, которая едет в таком автобусе, и на нее побаиваются смотреть мужчины – как бы чего не вышло. Девушка даже от спекулянта встречает ужас в глазах. Мужчине он продает билет за пять тысяч реалов, а ей только за восемь: «Ты же знаешь, что тебя ждет?».

На подходе к стадиону ее ждет не репрессивная машина с моментальными решениями, а неуверенные солдаты. Они собирают всех девушек у стадиона и не могут аргументированно объяснить, почему им нельзя на футбол.

– Почему японкам можно болеть на стадионе?

– Так они же японки.

Единственное оправдание запрета – мат. Солдат даже просит девушку закрыть глаза в туалете, потому что стены изрисованы ругательствами. Про трибуны все понятно: мужчины не сдерживаются, как раз зная, что рядом нет женщин.

Солдаты выполняют приказ, не пускают девушек на трибуну, но чувствуют бессилие закона. Ведь на стадион пришли смелые дамы: одна хочет в армию, другая сама играет в футбол («Мужчины будут переодеваться в женщин, пытаясь попасть на наш матч?»), а самая дерзкая переоделась в армейскую форму, чтобы попасть в вип-ложу.

Уверенные в себе фанатки даже заставляют солдат комментировать им футбол: «Нам нужны факты, а не пиар героических земляков». Но ситуация все равно заканчивается поездкой в участок – девушек везут в отдел для проституток (и это воспринимается как не самый плохой сценарий). И только праздник из-за выхода на ЧМ остановил не только город и машины, но и несправедливость.

Все обнимаются и запускают запрещенные на стадионе петарды, понимая: такие праздники в стране бывают редко. Их сборная едет в Германию, а в фильме несколько раз подчеркнуто звучит: «Этот футболист играет, как иностранец», «На наш матч приезжали даже иностранцы».

«Офсайд» чудом прошел цензуру и мог не выйти, если бы Иран проиграл

Из-за иранских законов фильм создавался в удивительных условиях. Джафар Панахи подал заявку сценария в цензурный комитет, потому что там фигурируют полиция и армия. Но получил предложение – вырезать сцены из другого фильма и вернуться с «Офсайдом» через год. Панахи отказался, ведь ждать было некогда (в сценарии прописан именно матч с Бахрейном). Тогда появился новый сценарий, и его режиссером формально стал помощник Панахи.

Правда вскрылась за пять дней до завершения съемок. Тогда власти потребовали прекратить съемки «Офсайда», покинуть зону с военными и предоставить цензурному комитету исходные материалы.

Главная проблема скрывалась даже не в цензуре, а в футболе. Панахи снимал фильм с кульминацией, где Иран побеждает. На вопрос «А если бы победил Бахрейн?» Панахи отвечал, что не хотел даже думать об этом и просто молился за победу Ирана.

Это особенность «Офсайда» – стирание грани между игровым и документальным кино. Журналистская манера съемки сочетается с интересными диалогами. Игра профессионалов не выделяется рядом с актерами-любителями. И даже случайные ситуации выглядят органично. Например, главную героиню толкает полицейский с вопросом, кто она такая. Это не постановка, а реальная ситуация, которую оставили в фильме.

Панахи рассказывал, что не хотел подавать «Офсайд» как политизированный фильм. Просто однажды к нему пришла дочка с предложением вместе пойти на футбол. «Это невозможно», – ответил папа и понял, что ситуация абсурдная – и про нее нужно кино.

Фото: www.imago-images.de/Global Look Press; imdb.com