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Иран запрещал женщинам ходить на футбол, а они маскировались и проникали на трибуны – об этом фильм каннского лауреата Джафара Панахи

Сборная Ирана по футболу Сборная Ирана по футболу
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Футбол Футбол

Что смотреть вечером, если ищете небанальный фильм про спорт и жизнь.

Закон Ирана 40 лет запрещал женщинам посещать любые соревнования с участием мужчин. Это последствия Исламской революции – стало недопустимо, что женщины видят голые торсы и слышат мат. В 2019-м наступило символическое послабление – девушек пустили на товарищеский матч сборной Ирана. Например, в 2023-м на игре с Россией они тоже болели со всем стадионом.

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И только в июне этого года запрет снят и на матчи чемпионата. Оттепель? Не совсем – пока разрешение распространяется только на четыре стадиона.

Но даже в период самых жестких ограничений иранские женщины все равно попадали на стадион. Главный инструмент – парики и бороды. За нарушение правил женщин арестовывали и скоро отпускали. Нелегальный поход женщины на стадион приобрел активистский характер: девушки из организации OpenStadiums проникали на игру, где был глава ФИФА Джанни Инфантино. И это помогло: Инфантино публично давил на Иран, чтобы отменить запрет.

В процессе этой борьбы случались не только краткосрочные аресты, но и трагичные случаи. Самый известный связан с болельщицей Сахар Ходаяри. Она получила два года тюрьмы за незаконное посещение футбола, а затем подожгла себя у здания суда и на следующий день умерла.

В 2006 году проблему поднял большой иранский режиссер Джафар Панахи (четыре победы в разных номинациях на Каннском фестивале). Его фильм «Офсайд» почти не показывает футбол: мы только слышим шум трибун – вместе с девушками, которые рискуют в надежде болеть со всеми, даже не переодеваясь в мужчин.

«Офсайд», как и все фильмы Панахи (за одним исключением), не прокатывался в Иране. Он давно фигура политическая: дважды сидел в тюрьме за антиправительственную пропаганду (суммарно вышло меньше года, но суд просил шесть лет), объявлял голодовку и получал от государства 20-летний запрет на съемку фильмов.  В 2023-м, впервые за 14 лет, Панахи выехал из Ирана, чтобы просто отдохнуть. Он все еще сопротивляется запрету и находит способы снимать в Иране через телефон и видеорегистратор. А на кинофестивали Панахи передает фильмы всему миру через флешку в пирожном. 

«Офсайд» – фильм о девушках, которые доказывают, что они сильнее системы запретов

Отбор на ЧМ-2006. Ирану для выхода нужна хотя бы ничья с Бахрейном. К стадиону плывут автобусы. Внутри каждого шум, анекдоты, предвкушение большой победы и откровения. Старый фанат объясняет завернутым во флаги пацанам, почему футбол в Иране – редкое пространство свободы: «Все вместе кричат, поют. А главное – можно проклинать всех и вся, говорить, все что хочешь, и тебя никто не побеспокоит». Но эта дефицитная радость недоступна женщинам.

Главная героиня «Офсайда» – девушка, которая едет в таком автобусе, и на нее побаиваются смотреть мужчины – как бы чего не вышло. Девушка даже от спекулянта встречает ужас в глазах. Мужчине он продает билет за пять тысяч реалов, а ей только за восемь: «Ты же знаешь, что тебя ждет?».

На подходе к стадиону ее ждет не репрессивная машина с моментальными решениями, а неуверенные солдаты. Они собирают всех девушек у стадиона и не могут аргументированно объяснить, почему им нельзя на футбол.

– Почему японкам можно болеть на стадионе?

– Так они же японки.

Единственное оправдание запрета – мат. Солдат даже просит девушку закрыть глаза в туалете, потому что стены изрисованы ругательствами. Про трибуны все понятно: мужчины не сдерживаются, как раз зная, что рядом нет женщин.

Солдаты выполняют приказ, не пускают девушек на трибуну, но чувствуют бессилие закона. Ведь на стадион пришли смелые дамы: одна хочет в армию, другая сама играет в футбол («Мужчины будут переодеваться в женщин, пытаясь попасть на наш матч?»), а самая дерзкая переоделась в армейскую форму, чтобы попасть в вип-ложу.

Уверенные в себе фанатки даже заставляют солдат комментировать им футбол: «Нам нужны факты, а не пиар героических земляков». Но ситуация все равно заканчивается поездкой в участок – девушек везут в отдел для проституток (и это воспринимается как не самый плохой сценарий). И только праздник из-за выхода на ЧМ остановил не только город и машины, но и несправедливость.

Все обнимаются и запускают запрещенные на стадионе петарды, понимая: такие праздники в стране бывают редко. Их сборная едет в Германию, а в фильме несколько раз подчеркнуто звучит: «Этот футболист играет, как иностранец», «На наш матч приезжали даже иностранцы».

«Офсайд» чудом прошел цензуру и мог не выйти, если бы Иран проиграл

Из-за иранских законов фильм создавался в удивительных условиях. Джафар Панахи подал заявку сценария в цензурный комитет, потому что там фигурируют полиция и армия. Но получил предложение – вырезать сцены из другого фильма и вернуться с «Офсайдом» через год. Панахи отказался, ведь ждать было некогда (в сценарии прописан именно матч с Бахрейном). Тогда появился новый сценарий, и его режиссером формально стал помощник Панахи.

Правда вскрылась за пять дней до завершения съемок. Тогда власти потребовали прекратить съемки «Офсайда», покинуть зону с военными и предоставить цензурному комитету исходные материалы.  

Главная проблема скрывалась даже не в цензуре, а в футболе. Панахи снимал фильм с кульминацией, где Иран побеждает. На вопрос «А если бы победил Бахрейн?» Панахи отвечал, что не хотел даже думать об этом и просто молился за победу Ирана.

Это особенность «Офсайда» – стирание грани между игровым и документальным кино. Журналистская манера съемки сочетается с интересными диалогами. Игра профессионалов не выделяется рядом с актерами-любителями. И даже случайные ситуации выглядят органично. Например, главную героиню толкает полицейский с вопросом, кто она такая. Это не постановка, а реальная ситуация, которую оставили в фильме.

Панахи рассказывал, что не хотел подавать «Офсайд» как политизированный фильм. Просто однажды к нему пришла дочка с предложением вместе пойти на футбол. «Это невозможно», – ответил папа и понял, что ситуация абсурдная – и про нее нужно кино.   

Фото: www.imago-images.de/Global Look Pressimdb.com

5 комментариев

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Нейтральный критик
"Пусси риот" здорового человека. Действительно борются за права пусичек смотреть футбол.
+3
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Газонокосильщик Хави
Ответ Metalloid
Если ищите небанальный фильм, то посмотрите западную пропаганду, спортс такой спортс, ещё бы навального порекомендовали, тоже оскара дали.
Уххх братушек из Ирана задели. Как там на счет того, что официальные лица высказались за поддержку международно принятых границ Украины? В тихую сотрудничают, а на публике нет)))
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