What’s My Name? Onana!

Не исторический, но заметный трансфер АПЛ – в «Ман Юнайтед» из «Интера» переходит вратарь Андре Онана.

Фаны «МЮ» еще до официального объявления распевали чант, который им 13 лет назад придумала Рианна. Первые строчки ее песни все объяснят:

What’s My Name? Onana!

Но в Манчестере не первыми до этого додумались. Еще «Интер», подписывая Онана, писал в твиттере «What’s My Name?» – и все понимали, о каком это футболисте. За последние пару лет нарезки сэйвов или ляпов Онана под Рианну – очевидное художественное решение. Как и альтернативная добивка припева: «Онана! Что за сэйв!».

Онана еще не комментировал связь с песней (ему как – надоело уже?), но фанаты «МЮ» в ожидании официальных новостей включили нужный трек.

Кстати, вратарь Онана не единственный, вокруг которого живет прикол с песней. Еще есть полузащитник «Эвертона» Амаду Онана – однажды ему в раздевалке сразу подрубили Рианну.

А давайте про саму песню – о каком Онане поет Рианна?

«What’sMyName?» – совместный трек Рианны и Дрейка еще из 2010 года. Клип на него приближается к миллиарду просмотров на ютубе. Там, кстати, последние комментарии только об Онана.

Но, конечно, Рианна поет не про футболиста и даже не про однофамильца. «О, на-на!» – просто распевки-междометия. Просьба назвать имя – это лишь заигрывание. Все куплеты Рианны и Дрейка посвящены одному – страсти горячей пары. Хотя песню писали пять сонграйтеров и продюсеров – среди них есть Дрейк, но нет Рианны.

Рианна:

«Ты снова и снова заводишь меня,

И я сдаюсь словам, что ты шепчешь,

Любую дверь открой, я всегда впущу тебя».

«Мне нужен парень, который понял бы это,

Ищу парня, который бы выложился на полную».

Дрейк:

«Корень из «69» – это почти восемь» (игра на схожести слов «восемь» и «есть»).

«Ты просто ждешь, чтоб закончить то,

Что мы могли б сделать за 20 минут, детка,

Скажи мое имя, произнеси его».

Все настроение музыки, текста и клипа – о сексе. Да, тема с Онаной тут совсем мимо.

Рианна в футболе: девушка Бензема, фанатка «Ливерпуля» и Германии

Наверняка Рианна знает, что ее старый хит теперь обсуждают в футбольном контексте. Ведь она любит футбол и доказывала это в нескольких историях.

• В 2014-м Рианна признавалась в любви к «Ливерпулю». Тогда же пошли странные слухи, что она хочет купить контрольный пакет акций клуба.

• В том же году лихо праздновала победу Германии на ЧМ (и вообще почти весь турнир комментировала в твиттере). В финале Рианна показывала на трибуне грудь в кожаном бюстгальтере, кричала, танцевала и нарушала правила ФИФА, прикоснувшись к Кубку мира.

• Два года встречалась с Каримом Бензема. Началось все с переписки в твиттере, где Рианна утешала Бензема после вылета Франции (кстати, от немцев на ЧМ-2014). Бензема ответил, и скоро таблоиды все чаще фотографировали пару на свиданиях. В 2017-м роман закончился.

• Гоняла поболеть за Озила и Мустафи, когда они играли за «Арсенал».

• С бокалом вина смотрела игру «ПСЖ» и «Марселя».

Фото: Gettyimages.ru/Kevin Winter / Staff; twitter.com; instagram.com