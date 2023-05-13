Too Old to Die Young
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Легенда про сброшенный на «Сан-Сиро» мопед. Кааак? И зачем?

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Миланское дерби вышло на европейский уровень, и итальянские фанаты снова на большой сцене. Одна из самых знаменитых историй про них – сброшенный мопед на «Сан-Сиро». 

Возможно, вы помните: два фаната сбрасывают с трибуны скутер, который падает между сиденьями и, к счастью, не травмирует зрителей. Судя по кадрам, болельщики внизу готовы скутеродопаду, поэтому и отходят в сторону.

Эта история сохранилась только на видео ужасного качества, оставляя много вопросов. Кто это сделал? Каким образом скутер оказался на трибуне, пройдя через турникеты? И главное – зачем?

Восполняем исторические пробелы. 

Это угнанный скутер, который сначала подожгли! Итог многочисленных драк вокруг стадиона

Игра «Интера» и «Аталанты» в конце сезона-2000/01. Не огонь, как в миланском дерби, но атмосфера все равно напряженная. Милан и Бергамо находятся в 45 км друг от друга, почти что дерби. 

Оно запомнилось дублем и сотым голом в Серии А Кристиана Вьери. «Интер» победил 3:0, но победа не затмила общий фон печали сезона: клуб вылетел в квалификации Лиги чемпионов от шведского «Хельсингборга», следом застопорился на «Алавесе» в Кубке УЕФА, а в чемпионате финишировал только пятым. Возможно, блеклая игра и привела фанатов к отчаянному веселью в конце сезона. 

Перед матчем полиция разогнала пару драк у «Сан-Сиро», не подозревая, что внутри стадиона случится вообще безумное.

Многие помнят только падение скутера, но мог вообще случиться пожар, ведь фанаты сначала подожгли скутер – и это попало в кадры трансляции. Матч тогда остановили, зрители побежали с трибун, а горящий мотороллер одиноко дымился – к нему не подходили ни стюарды, ни пожарные. Следующие кадры – те самые – фанаты сбрасывают уже не дымящийся скутер на нижний ярус.   

По распространенной версии, все началось так: фанаты «Аталанты» пригнали к стадиону на скутерах, после случилась драка с болельщиками «Интера», которые захватили один из мотороллеров. Они относительно спокойно посмотрели футбол, а к концу матча, когда открылись турникеты для выхода с трибун, отлучились и, воспользовавшись моментом, затащили скутер на «Сан-Сиро». Служба безопасности уже никого не досматривала – вероятно, предматчевые беспорядки отняли слишком много сил..

Четыре фаната «Интера» (полиция их быстро вычислила) получили пожизненный запрет на посещение стадионов. Сам «Интер» провел два домашних матча на нейтральных полях и выплатил штраф. История со скутером привела к усилению порядка на стадионах Серии А (например, запрет на посещение стадионов вводился без судебных разбирательств), но это не остановило Италию от новых, более страшных поступков фанатов, которые даже привели к появлению местного Fan ID.

Скрытые детали: владелец скутера – лидер тиффози «Аталанты», а история, возможно, отсылает к случаю из 70-х

Подожженный и упавший скутер принадлежал лидеру фанатской группировки «Аталанты» BG. Перед игрой он организовал эффектное и наглое шоу. Тиффози подъехали к стадиону большой колонной, преодолев 45 км от Бергамо до Милана. Очевидцы описывали ее как «огромный черный ревущий рой». Фанаты «Интера» взбесились – вызов к массовой драке был принят. В стычке победили хозяева.

По словам журналиста и болельщика «Интера» Джорджо Спеккии, который лично общался с инициаторами броска, бегство BG и оставленные скутеры раззадорили миланских тиффози – они восприняли это как слабость противников.

Сначала «интеристы» просто колотили ногами мотороллер («будто он изнасиловал их матерей»), а потом кто-то сказал: «Давайте подожжем его!». Следом кто-то вспомнил, что на «Сан-Сиро» есть удобный вход с пандусом, через который мопед можно затащить на трибуны. 

Так и понеслось – у перформанса нет особого смысла или подтекста – просто победившие в драке фанаты не контролировали эйфорию («идея родилась в коллективном бреду»). Повезло, что обошлось без пострадавших: тот самый фанат в интервью Спеккии говорил, что по его ощущениям скутер едва опасно не отскочил – тогда он мог упасть на 20 метров ниже и задеть людей. Про самого метателя известно немного: после инцидента работал в больнице, но был уволен за драку с начальством.

Популярно объяснение, что сброшенный скутер – продолжение истории 30-летней давности. В 1971-м фанаты «Аталанты» испортили и опрокинули машины двух футболистов «Интера», которые остановились в Бергамо. Но маловероятно, что угнавшие мопед думали о такой долгосрочной мести.

Фото: Gettyimages.ru/Mattia Ozbot, Grazia Neri/ALLSPORT; unsplash.com/Ather Energy

3 комментария

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Антон Ивонов
"...Фанаты "Аталанты"? Да без проблем. "Болоньи"?? В полный рост. "Ювентуса"??? И эти черти тоже вполне подходят, чтобы их уработать..."
(с) глава "CURVA NORD 69"
+4
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Андрей Балабаев
После инцидента работал в больнице? Может лечился? По психиатрической части.
+2
-1
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Alexey Rodin
в те года , когда по "ящику" рассказывали про ЭТО , я не особо верил - одно дело бросить бумажный стакан с пивом , и совсем другое МОПЕД , я до сих пор не понял куда смотрели мусора и стюарды ??? как вообще возможно протащить мопед на трибуну???получается что любой желающий может протащить всё что угодно ? если уж мопед проехал незамеченным , то какой-нибудь "калаш" и подавно пронести можно было !!! бред какой то . но события , без сомнения , легендарные .
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