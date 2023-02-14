Чем велик «Залечь на дно в Брюгге» – фильм, что дал нам связь с двумя клубами ЛЧ: самим «Брюгге» и «Тоттенхэмом» через ту самую фразу

Откуда в фильме про бельгийский город взялось «Говном ты не был, но и до вершин не добрался».

Фильм «Залечь на дно в Брюгге» всегда вспоминают, когда у «Тоттенхэма» что-то не получается. Еще фильм из-за названия и локаций ассоциируется с клубом «Брюгге». Например, когда «Зенит» проиграл в Лиге чемпионов, сразу несколько медиа выпустили материалы с заголовком «Залечь на дно в Брюгге» или обыгрывали эмоции через кислое лицо главного героя.

Но за шаблонной параллелью мы часто упускаем, что фильм интересен не только отсылкой к футболу. «Залечь на дно в Брюгге» – это редкий шедевр, который нравится всем: от рядовых зрителей до притязательных на смыслы интеллектуалов. Разбираемся, чем очаровывает фильм и как он не только развлекает, но и оригинально исследует природу человеческих поступков и принципов – через черный юмор и аморальность героев.

И зачем для раскрытия всего этого режиссеру в моменте вдруг понадобился футбол?

«Залечь на дно в Брюгге» хитро играет с ожиданиями, подсказывает сюжет через картины и ведет парадоксальный спор о морали

Завязка фильма не сильно впечатляет: два киллера пережидают в прохладном Брюгге после неудачного убийства. Они ведут себя, как туристы. Опытному киллеру (Брендан Глисон) нравится старый европейских дух и архитектура, а молодой киллер (Колин Фаррел) ежится от холода и плюется в Брюгге словом «дыра».

Впрочем, оба достаточно напряжены. Они ждут важный звонок из Лондона с дальнейшими указаниями.

Пересказывать сюжет дальше – жестоко спойлерить детали. Фильм постоянно обманывает ожидания, и даже незначительная сцена крутанет историю. Случайная драка в ресторане, ненужная горстка монет или появившийся для комедийного настроения актер-карлик, – все это оказывается важным для подготовки к сценарной кульминации. Режиссер Мартин Макдона – драматург, и в дебютном фильме он плотно рассыпал в сюжете чеховские ружья.

Чтобы лучше оценить твисты, вспомните, как герои фильма рассматривают в музее картину Иеронима Босха «Страшный суд». Макдона тоже использует метод Босха для создания фильма. Вроде бы нам и весело от завала странностей, необычных персонажей и жестокой комедии. Но так или иначе общий сюжет трагичный. Итог – фатальный.

Мы все-таки проводим два часа с киллерами. И один из них мучается после случайного убийства ребенка. Другой же страдает от задания – убить друга, который ошибся. Третий киллер (начальник главных героев) вообще одержим тотальным контролем над делами и закован железными принципами, которые окажутся для него страшнее пули.

О принципах и морали много говорит та самая сцена в музее, которая очень любима критиками. Там герои останавливаются на картинах других художников.

• «Смерть и скупец» Яна Провоста. Тут Макдона намекает, кого в криминальном мире особенно любит смерть. Простой диптих, который не нравится герою Фаррела.

• «Сдирание кожи с продажного судьи» Герарда Давида. Снова морально простой диптих: арест и наказание судьи. Фаррел снова недовольно поднимает брови.

• А «Страшный суд» ему нравится. Потому что Босх не так однозначен. И он предлагает не только смириться с наказанием. В безумном мире можно огородиться от сумасшествия, найти другой выход – и это успокаивает доброго убийцу.

Именно за это все любят «Залечь на дно в Брюгге» – двойственность. В спектре эмоций (смеяться/плакать) и главных героев (молодой/старый). Даже замысел фильма родился у Макдоны, когда он застрял в двойственном Брюгге: красивый город, но как тут бороться с навалившейся скукой? Тогда Макдона и придумал беспокойных персонажей, которые заметно оживили город.

Макдона Брюгге закинул город в чистилище. И просто показал, как случайности могут решить судьбу героев, несмотря на их принципы и моральные качества. А открытый финал героя Колина Фаррела подтверждает: фильм не даст однозначного ответа, что ждет его самого сложного героя. Побудьте сами в роли судьи.

Герой Фаррела убил ребенка по-настоящему, но непонятно, убил ли он ребенка в себе. Заслуживает он жизни и дальнейшего взросления? Или же нам дают понять, что киллер так и останется инфантилом, который портит всем жизнь?

Но выдвигаются и более странные теории. Есть версия, что он попал в «Тоттенхэм».

Та самая фраза про «Тоттенхэм» – что она делает в фильме, где нет футбола?

Макдона редко дает выступает в медиа и разъясняет фильмы, но в 2018 году, к десятилетию фильма, согласился с интервьюером GQ, что шутка про «Тоттенхэм» – лучшая в фильме. Напомним ее.

Все та же сцена в музее. Рассматривание «Страшного суда». И диалог, который выучили все фанаты АПЛ:

– Здесь изображен последний день на земле. Когда людей будут судить за грехи, которые они совершили, и все такое.

– Ага. Будут решать, кого отправить в ад, а кого – в рай?

– Да.

– Но есть же одно место. Как оно называется?

– Чистилище.

– Чистилище, да. Чистилище вроде бы где-то посередине. Говном ты не был, но и до вершин не добрался… Как «Тоттенхэм». Ты во все это веришь?

– В «Тоттенхэм»?

Макдона любит английский футбол (без клубных предпочтений, болеет за Ирландию) и для фильма придумал тысячную (и самую тонкую) шутку про то, как «Тоттенхэм» ничего не добился. Макдона даже говорил, что тревожился после выхода фильма: а вдруг «Тоттенхэм» все сломает и возьмет требл.

Случился лишь локальный успех. Спустя месяц после выхода «Залечь на дно в Брюгге» у «Тоттенхэма» добавился в клубный шкаф один трофейчик – Кубок английской лиги.

С тех пор «Тоттенхэм» ничего не выиграл, но иногда напоминал о культовой фразе, проигрывая в финале Лиги чемпионов и Кубка Англии.

В последние годы вспоминать рядом «Тоттенхэм» и «Залечь на дно в Брюгге» – уже обыденность, которая не колит фанатов «Тоттенхэма». Наоборот – они даже слегка гордятся статусом чистилища. Ведь какая еще английская команда имеет такую стильную и глубокую отсылку в поп-культуре?

Фанаты понимают, что почти все относятся к «Тоттенхэму» с надменной иронией. Так сложилось, что их команда – идеальная груша для шуток, но не для ядовитого хейта. Опытные болельщики говорят , что идентичность странного чистилища и делает «Тоттенхэм» особенным.

«Как бы я ни любил клуб, диалог из «Залечь на дно в Брюгге», пожалуй, лучше всего подводит итог для «Тоттенхэма». Все мои школьные годы в 90-х я был окружен болельщиками клубов, которых ненавидел – «Манчестер Юнайтед» с их доминированием и поклонниками или «Ливерпуль», который мы никогда не побеждали. Но никто никогда не ненавидел «Тоттенхэм» (кроме болельщиков «Вест Хэма»), потому что никогда не было того, что можно ненавидеть. Мы были безобидны».

Фото: imdb.com; Gettyimages.ru/Mike Hewitt