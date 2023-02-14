Too Old to Die Young
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Чем велик «Залечь на дно в Брюгге» – фильм, что дал нам связь с двумя клубами ЛЧ: самим «Брюгге» и «Тоттенхэмом» через ту самую фразу

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Откуда в фильме про бельгийский город взялось «Говном ты не был, но и до вершин не добрался».

Фильм «Залечь на дно в Брюгге» всегда вспоминают, когда у «Тоттенхэма» что-то не получается. Еще фильм из-за названия и локаций ассоциируется с клубом «Брюгге». Например, когда «Зенит» проиграл в Лиге чемпионов, сразу несколько медиа выпустили материалы с заголовком «Залечь на дно в Брюгге» или обыгрывали эмоции через кислое лицо главного героя.

Но за шаблонной параллелью мы часто упускаем, что фильм интересен не только отсылкой к футболу. «Залечь на дно в Брюгге» – это редкий шедевр, который нравится всем: от рядовых зрителей до притязательных на смыслы интеллектуалов. Разбираемся, чем очаровывает фильм и как он не только развлекает, но и оригинально исследует природу человеческих поступков и принципов – через черный юмор и аморальность героев.

И зачем для раскрытия всего этого режиссеру в моменте вдруг понадобился футбол? 

«Залечь на дно в Брюгге» хитро играет с ожиданиями, подсказывает сюжет через картины и ведет парадоксальный спор о морали

Завязка фильма не сильно впечатляет: два киллера пережидают в прохладном Брюгге после неудачного убийства. Они ведут себя, как туристы. Опытному киллеру (Брендан Глисон) нравится старый европейских дух и архитектура, а молодой киллер (Колин Фаррел) ежится от холода и плюется в Брюгге словом «дыра».

Впрочем, оба достаточно напряжены. Они ждут важный звонок из Лондона с дальнейшими указаниями.

Пересказывать сюжет дальше – жестоко спойлерить детали. Фильм постоянно обманывает ожидания, и даже незначительная сцена крутанет историю. Случайная драка в ресторане, ненужная горстка монет или появившийся для комедийного настроения актер-карлик, – все это оказывается важным для подготовки к сценарной кульминации. Режиссер Мартин Макдона – драматург, и в дебютном фильме он плотно рассыпал в сюжете чеховские ружья.

Чтобы лучше оценить твисты, вспомните, как герои фильма рассматривают в музее картину Иеронима Босха «Страшный суд». Макдона тоже использует метод Босха для создания фильма. Вроде бы нам и весело от завала странностей, необычных персонажей и жестокой комедии. Но так или иначе общий сюжет трагичный. Итог – фатальный.

Мы все-таки проводим два часа с киллерами. И один из них мучается после случайного убийства ребенка. Другой же страдает от задания – убить друга, который ошибся. Третий киллер (начальник главных героев) вообще одержим тотальным контролем над делами и закован железными принципами, которые окажутся для него страшнее пули.

О принципах и морали много говорит та самая сцена в музее, которая очень любима критиками. Там герои останавливаются на картинах других художников.

• «Смерть и скупец» Яна Провоста. Тут Макдона намекает, кого в криминальном мире особенно любит смерть. Простой диптих, который не нравится герою Фаррела.

• «Сдирание кожи с продажного судьи» Герарда Давида. Снова морально простой диптих: арест и наказание судьи. Фаррел снова недовольно поднимает брови.  

• А «Страшный суд» ему нравится. Потому что Босх не так однозначен. И он предлагает не только смириться с наказанием. В безумном мире можно огородиться от сумасшествия, найти другой выход – и это успокаивает доброго убийцу.

Именно за это все любят «Залечь на дно в Брюгге» – двойственность. В спектре эмоций (смеяться/плакать) и главных героев (молодой/старый). Даже замысел фильма родился у Макдоны, когда он застрял в двойственном Брюгге: красивый город, но как тут бороться с навалившейся скукой? Тогда Макдона и придумал беспокойных персонажей, которые заметно оживили город.

Макдона Брюгге закинул город в чистилище. И просто показал, как случайности могут решить судьбу героев, несмотря на их принципы и моральные качества. А открытый финал героя Колина Фаррела подтверждает: фильм не даст однозначного ответа, что ждет его самого сложного героя. Побудьте сами в роли судьи. 

Герой Фаррела убил ребенка по-настоящему, но непонятно, убил ли он ребенка в себе. Заслуживает он жизни и дальнейшего взросления? Или же нам дают понять, что киллер так и останется инфантилом, который портит всем жизнь?

Но выдвигаются и более странные теории. Есть версия, что он попал в «Тоттенхэм».

Та самая фраза про «Тоттенхэм» – что она делает в фильме, где нет футбола?

Макдона редко дает выступает в медиа и разъясняет фильмы, но в 2018 году, к десятилетию фильма, согласился с интервьюером GQ, что шутка про «Тоттенхэм» – лучшая в фильме. Напомним ее.

Все та же сцена в музее. Рассматривание «Страшного суда». И диалог, который выучили все фанаты АПЛ:

– Здесь изображен последний день на земле. Когда людей будут судить за грехи, которые они совершили, и все такое.

– Ага. Будут решать, кого отправить в ад, а кого – в рай?

– Да.

– Но есть же одно место. Как оно называется?

– Чистилище.

– Чистилище, да. Чистилище вроде бы где-то посередине. Говном ты не был, но и до вершин не добрался… Как «Тоттенхэм». Ты во все это веришь?

– В «Тоттенхэм»?

Макдона любит английский футбол (без клубных предпочтений, болеет за Ирландию) и для фильма придумал тысячную (и самую тонкую) шутку про то, как «Тоттенхэм» ничего не добился. Макдона даже говорил, что тревожился после выхода фильма: а вдруг «Тоттенхэм» все сломает и возьмет требл.

Случился лишь локальный успех. Спустя месяц после выхода «Залечь на дно в Брюгге» у «Тоттенхэма» добавился в клубный шкаф один трофейчик – Кубок английской лиги.

С тех пор «Тоттенхэм» ничего не выиграл, но иногда напоминал о культовой фразе, проигрывая в финале Лиги чемпионов и Кубка Англии.

В последние годы вспоминать рядом «Тоттенхэм» и «Залечь на дно в Брюгге» – уже обыденность, которая не колит фанатов «Тоттенхэма». Наоборот – они даже слегка гордятся статусом чистилища. Ведь какая еще английская команда имеет такую стильную и глубокую отсылку в поп-культуре?

Фанаты понимают, что почти все относятся к «Тоттенхэму» с надменной иронией. Так сложилось, что их команда – идеальная груша для шуток, но не для ядовитого хейта. Опытные болельщики говорят, что идентичность странного чистилища и делает «Тоттенхэм» особенным.

«Как бы я ни любил клуб, диалог из «Залечь на дно в Брюгге», пожалуй, лучше всего подводит итог для «Тоттенхэма». Все мои школьные годы в 90-х я был окружен болельщиками клубов, которых ненавидел – «Манчестер Юнайтед» с их доминированием и поклонниками или «Ливерпуль», который мы никогда не побеждали. Но никто никогда не ненавидел «Тоттенхэм» (кроме болельщиков «Вест Хэма»), потому что никогда не было того, что можно ненавидеть. Мы были безобидны».

«Тоттенхэм» − главный лузер Англии? А вот и нет, у 4 топов были серии и похуже

Фото: imdb.comGettyimages.ru/Mike Hewitt

32 комментария

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Плеймейкер87
Ответ Bazing
А вот интересно было бы составить список таких "Тоттенхэмов" по всему миру. Тоттенхэм в России? Кто? Локомотив? Ну х.з. Тоттенхэм в Германии, Голландии, Испании, Италии. Кто говном не был, но и до вершин не добрался?
на мой взгляд самый-самый "Тоттенхэм" это Атлетик Бильбао в испанском футболе
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anshef
Ответ Laziale67
Насколько Тоттенхэм лузеры показывает сезон 15/16, когда вся большая четверка была в глубоком кризисе чемпионство выиграл Лестер :D
В том сезоне главными лузерами все-таки считаю Арсенал.
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george1991
Ответ GenBardak
В России Динамо это.
Спорно, учитывая что Динамо 4ый по количеству трофеев в России. По мне это всегда был Краснодар. Симпатичный клуб, красивый футбол, а трофеев нет.
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d'Herblay
Чем ?
Да всем. Глубокие герои, которые легко, но подробно раскрываются в оригинальной, очень артистичной манере. Иносказательность, эмоциональность.
Дополнительно радует игра слов, которую только смотря в оригинале можно оценить.
Мораль, но при этом открытость для суждений.
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Dan Kennedy
Ответ Мари Хуан
Казалось что обычно в вину Арсеналу ставят что он и облажали в тот сезон.
Все же больше Тоттенхэм касается, ибо он и шел долгое время на втором месте вроде.
А Арсенал именно в концовке лучше финишировал и смог на одно очко обогнать соседей.
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Dan Kennedy
Ответ Лёха Курилович
Германия-Байер Италия-Лацио Испания- Бетис Голландия- Твенте Россия-Динамо По-моему субъективному мнению
Динамо если рассматривать только российский период.
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Dan Kennedy
Ответ Mrtg
Н ум приходят Наполи,Атлетико, Фейенорд...
Так после чемпионства Валенсии в 2004 году - Атлетико единственный клуб Ла Лиги, помимо Барсы и Реала, который брал главный титул внутри страны. В целом они по праву исторически третий клуб Испании. Был и Лига Европы(вроде уже сменили название к тому моменту), куча кубков Испании, финалы ЛЧ.

Фейеноорд тоже не в тему, пусть и большинство успехов пришлись на 20 век. Титулов внутри страны куча, еврокубки были.
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Rudy77
Ответ Артём Околович
рекомендую всем посмотреть новый фильм (банши Инишерина) этого режиссера с уже легендарным тандемом актёров
его надо минимум бухим смотреть))) или под тёмное ирландское пиво)))
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garp
Но никто никогда не ненавидел «Тоттенхэм» (кроме болельщиков «Вест Хэма»),
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Арсенал, не?
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Мари Хуан
Ответ Laziale67
Насколько Тоттенхэм лузеры показывает сезон 15/16, когда вся большая четверка была в глубоком кризисе чемпионство выиграл Лестер :D
Казалось что обычно в вину Арсеналу ставят что он и облажали в тот сезон.
+1
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Станислав Рынкевич
— Do you believe in all that stuff, Ken?
— About Tottenham?

Не «в «Тоттенхэм», а «про «Тоттенхэм». Это если без отсебятины российских переводчиков.
+6
-2
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Андрей Балабаев
Ответ Mrtg
Зенит в ЛЧ 20/21 хорошо так на дно в Брюгге залег.
Ваших зато то Брагой споили, то откиприотили в квалификациях, то ещё что-то)
+2
-7
-5
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Gun[o|o]ner
Залез посмотреть на составы финального матча упомянутого "Кубка Лиги", что взял Тоттенхэм в 2008 году...чуть не прослезился, насколько это же было круто, чёрт возьми!!!
+3
0
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SadlerRG
Ответ Bazing
А вот интересно было бы составить список таких "Тоттенхэмов" по всему миру. Тоттенхэм в России? Кто? Локомотив? Ну х.з. Тоттенхэм в Германии, Голландии, Испании, Италии. Кто говном не был, но и до вершин не добрался?
В Российском чемпионате нет такого клуба, который бы и не брал чемпионство, и не вылетал при этом в первую лигу. Так что настоящего Тоттенхэма в России, пожалуй, нет.
0
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Laziale67
Насколько Тоттенхэм лузеры показывает сезон 15/16, когда вся большая четверка была в глубоком кризисе чемпионство выиграл Лестер :D
+5
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Кавабунга Шреддоголовый
Зенит в Брюгге хорошо на дно залег. Байер и Атлетико в этом сезоне
0
-3
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red hikkikomori
Фильм-шедевр
+5
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Бобынин
Этот фильм велик всем.
+4
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Лёха Курилович
Ответ Bazing
А вот интересно было бы составить список таких "Тоттенхэмов" по всему миру. Тоттенхэм в России? Кто? Локомотив? Ну х.з. Тоттенхэм в Германии, Голландии, Испании, Италии. Кто говном не был, но и до вершин не добрался?
Германия-Байер

Италия-Лацио
Испания- Бетис
Голландия- Твенте
Россия-Динамо
По-моему субъективному мнению
+3
0
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Cap Reatmuch
Ответ Артём Околович
рекомендую всем посмотреть новый фильм (банши Инишерина) этого режиссера с уже легендарным тандемом актёров
буквально вчера смотрел, не смог осилить его, хотя другие фильмы этого режиссера мне нравятся
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Bobby Clarke
- Там с...ые лебеди плавают! И они,мать их,не в его вкусе?
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гилберт
Ответ Bazing
А вот интересно было бы составить список таких "Тоттенхэмов" по всему миру. Тоттенхэм в России? Кто? Локомотив? Ну х.з. Тоттенхэм в Германии, Голландии, Испании, Италии. Кто говном не был, но и до вершин не добрался?
Байер.
0
0
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GenBardak
Ответ Bazing
А вот интересно было бы составить список таких "Тоттенхэмов" по всему миру. Тоттенхэм в России? Кто? Локомотив? Ну х.з. Тоттенхэм в Германии, Голландии, Испании, Италии. Кто говном не был, но и до вершин не добрался?
В России Динамо это.
+7
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Ярик01
Ответ Bazing
А вот интересно было бы составить список таких "Тоттенхэмов" по всему миру. Тоттенхэм в России? Кто? Локомотив? Ну х.з. Тоттенхэм в Германии, Голландии, Испании, Италии. Кто говном не был, но и до вершин не добрался?
Сейчас в России ТТХ это Краснодар. Ни одного титула, но пыжатся с кучей слитых денег.
Даже у соседей из Ростова есть титул при более скромных бюджетах.
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D-eisler@yandex.ru
ламповый фильм. Просто класс.
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