Кто эта стройная смуглянка? В борьбе за кубок мира

" Есть женщины, похожие на солнце! От их присутствия становится светлей. Когда улыбка их лица коснётся, мир кажется прекрасней и добрей! - так писал своей возлюбленной симпатичный лыжник Даниэль. - Есть женщины, похожие на море, нельзя измерить глубину их глаз. И в их таинственно - манящем взоре сокрыты тайные знамения для нас..."

Настя читала его послания со стихами, но даже не подозревала, что Даниэль посвящает стихи ей. Девушка не знала, что может вызывать у молодых мужчин такие поэтические эмоции. Спортсменку одолевали совсем другие мысли.

Всё так хорошо складывалось поначалу. Анастасия и её брат Антон Шипулин начали заниматься лыжными гонками у Надежды Дмитриевны Коврижных (мастер спорта СССР, заслуженный тренер России). Биатлоном Анастасия стала заниматься, когда ей исполнилось пятнадцать лет, в 1999 году под руководством тренера Сергея Шестова.

Антон и Настя были очень дружны, увлечены спортом и общими горячими мечтами. Тогда они ещё не знали, что их ждёт, но были уверены, что самые лучшие мечты обязательно сбудутся. Что и случилось, спустя годы упорных тренировок. Это были годы великих надежд и великих сомнений для обоих.

На первенствах среди юниоров и на Чемпионате Европы Анастасии часто сопутствовал успех: 1-е место в эстафете в 2003 и 2005 годах; 1-е место в гонке преследования на чемпионате Европы 2005 года в Новосибирске, 1-е место в эстафете на чемпионате Европы по биатлону 2004 года в Минске; 1-е место этапа Кубка Европы в спринте в 2006 году в Австрии.

За сборную России на этапах Кубка мира спортсменка выступала в сезонах 2005—2006, 2006—2007. Лучший результат — 13-е место на старте сезона 2006—2007 в индивидуальной гонке. Это очень удручало.

После прекрасного начала наступил непонятный спад, не получалось взять новую высоту, а тринадцатое место никого не устраивало, ни тренеров, ни саму спортсменку. Были даже мысли - уйти из биатлона, но от отчаяния и неверного шага спасла любовь мягкого, но настойчивого Даниэля. В трудные минуты он почти всегда находился рядом. Он тогда один разглядел огромный потенциал будущей неоднократной олимпийской чемпионки, слишком Анастасия была заточена на достижении своей заветной цели. Никто не видел её слёз. Многие думают, что Анастасия и внутренне такая же спокойная, неутомимая, неунывающая как и внешне. Но внешность часто бывает обманчивой. Внутри Насти жила дерзкая, но ранимая девочка, которой хотелось прижаться к родному плечу и выплакать все свои слёзы. Такое плечо подставил Даниэль.

Есть женщины, похожие на ветер,

они изменчивы, легки и веселы,

они как птички, нужные планете,

чтоб любоваться ими мы могли!

Наконец Даниэль признался девушке, что эти стихи он уже давно написал и посвятил ей, девушке с чудесным именем - Анастасия.

- Разве я похожа на ветер? - хотела обидеться Настя.- Неужели я произвожу впечатление ветренной женщины?

- Что ты!- успокоил Настю Даниэль. - Ты по лыжне летишь, как ветер, вот я и сравнил тебя с ним. А для меня ты - птичка, маленькая нежная хлопотунья. Знаешь, что означает твоё имя - Анастасия?

- Я не помню, что означает моё имя, хотя мне мама говорила, - смущённо оправдывалась девушка. Золотистая прядка выбилась из под шапочки и на неё тут же опустились пушистые снежинки. Умный Даниэль так восхищённо смотрел, что Насте хотелось убежать, скрыться от его, слишком мужского взгляда.

- Анастасия - означает - Воскресшая. Очень правильное у тебя имя! - горячо воскликнул израильский лыжник. - Твоё имя ещё узнает вся планета, вспомнишь мои слова ! Я мечтал о девушке с таким именем. Можно я буду называть тебя - Настенькой? Ты не подумай ничего плохого, в нашем роду все мужчины в ответе за каждое своё слово.

Тогда Настя только печально улыбнулась. Но в сердце что-то сладко и больно затрепетало. Таких слов она ни от кого ещё не слышала. Слова Даниэля были похожи на признание в любви, но Настя боялась об этом думать. Хотя всё чаще поглядывала в сторону Даниэля. Она не знала, что молодой человек воспылал чувствами, когда увидел её в сиреневом платье за ужином в общей столовой. Она была такой красивой, сияющей. Именно в тот момент он узнал в ней будущую жену, как-будто кто на ухо шепнул :"Это - твоя судьба". В судьбу Даниэль верил и поэтому не стал долго ходить вокруг да около, тем более, заметил, что на длинноногую, улыбчивую девушку стали посматривать другие спортсмены, Настя расцветала на глазах. То была золотая пора её юности. На Даниэля тоже загладывались девушки, но он ждал единственную. Единственной оказалась Анастасия.

После окончания последнего в составе сборной России сезона 2006—2007, в апреле 2007 года вышла замуж за лыжника с российскими корнями Даниэля Кузьмина. Вся его родня приняла Настю как свою. Даниэль был любимым сыном, серьёзным, целеустремлённым. " Если выйдешь за меня замуж - я стану твоим тренером, я не дам тебе спуску!" - пообещал он оторопевшей девушке. Странно, но ей даже понравилось его такое необычное предложение руки и сердца. Он верит в неё как в талантливую биатлонистку, а это очень важно для неё.

Она приняла предложение Даниэля и с этих пор они уже не расставались. Даниэль оказался заботливым, мудрым мужем, настоял, чтобы родила ребёнка? "У нас не принято делать аборты. Спорт подождёт. Семья - это сейчас самое главное!" И это тоже понравилось Анастасии. Даниэль разумно управлял их общей судьбой. Пока она занималась воспитанием сына Елисея, муж осваивал все сложности тренерской работы. Даниэль не бросал слов на ветер никогда!

Молодая семья переехала в Словакию. И с декабря 2008 года Анастасия, ставшая по мужу - Кузьминой, стала представлять в международных соревнованиях эту страну. Устроились они в Банска-Бистрице.

В феврале 2009 года Анастасия Кузьмина стала серебряным призёром чемпионата мира в корейском Пхёнчхане в масс-старте. 28 февраля и 1 марта 2009 года выиграла спринтерскую гонку и гонку преследования на проходящем в Уфе Чемпионате Европы.

После успешно проведённых декабрьских этапов Кубка мира Олимпийского сезона 2009—2010, в которых Кузьминой удалось занять 3 место в индивидуальной гонке в словенской Поклюке и 5-е в спринте в Хохфильцене, Анастасия находясь на тренировочном сборе в Обертиллиахе в декабре 2009 года получила травму левой руки. В интервью она вспоминала:

- Одна косточка сломана, вторая треснула в двух местах. 31 декабря пошли на тренировку, я спускалась и, видимо, из-за усталости потеряла концентрацию: наехала на бугорочек, неправильно приземлилась на руку. Скорость была относительно небольшая, зажатая палка в руке выбила мне третью и четвёртую пястные косточки.

10 декабря 2010 года в австрийском Хохфильцене в спринтерской гонке на 10 км выиграла своё первое «золото» в рамках Кубка мира по биатлону.

13 февраля 2010 года Анастасия Кузьмина заняла первое место в спринтерской гонке на 7,5 км в соревнованиях по биатлону на XXI Зимних Олимпийских Играх в Ванкувере с результатом 19:55,6 и одним промахом. Анастасия уверена, что в России она не увидела бы Олимпийского золота. Её победа складывалась из многих обстоятельств. Настя не любит говорить об этом. У каждого своя судьба.

16 февраля 2010 года завоевала серебряную медаль в гонке преследования на 10 км с четырьмя огневыми рубежами на Олимпийских играх 2010 года с результатом 30 минут 28,3 секунд и двумя промахами. В декабре 2010 г. Анастасия стала победителем анкеты спортивных журналистов "Лучший спортсмен Словакии".

9 февраля 2014 года Анастасия Кузьмина заняла первое место в спринтерской гонке на 7,5 км на XXII Олимпийских зимних играх в Сочи с результатом 21:06,8, отстреляв два рубежа чисто. В Сочи, на церемонии закрытия зимних Олимпийских игр была знаменосцем сборной Словакии.

Триумфальное шествие Анастасии Кузьминой по планете Биатлона продолжается. На Олимпиаде - 2018 в Корее знаменитая биатлонистка одержала блистательную победу в масстарте ! Две серебряных победы: в индивидуальной гонке и в гонке преследования! Неслыханная удача! Заслуженный общий успех супругов Кузьминых! Одну из серебряных побед Анастасия посвятила своему любимому брату Антону Шипулину.

Продолжается Кубок мира. На Кубке мира Анастасии Кузьминой могут дать бой только Кайса Мякяряйнен, которая по очкам - впереди, а так же - Лаура Дальмайер и Дарья Домрачева. Мы все с неослабным интересом будем наблюдать за гонками и болеть за любимых спортсменок. Но какая всё же неудержимая Анастасия!? Как удачно складывается для неё Кубковый сезон 2017 - 2018! И это при том, что великая биатлонистка к этому времени успела родить ещё одного ребёнка. Жизнь Анастасии Кузьминой напоминает полную чашу любви и радости. Каждый человек - кузнец своего счастья. Бог поцеловал Анастасию при рождении и Бог не оставляет её своим милосердием. Но как много пришлось потрудиться самой! Как много любви и веры в себя подарил ей любимый Даниэль!

АНАСТАСИЯ

Кто эта стройная смуглянка?

Кто знает, чья сестра она?

Да это наша россиянка-

Анастасия Кузьмина!

Летит стремительной волной!

Ещё одна взята ступенька

Анастасией Кузьминой!

Ещё ступенька пьедестала!

Всё выше, выше каждый раз!

Ах сколько Настя побеждала!

Ах сколько радовала нас!