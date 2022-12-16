Нарушение численного состава
Блог

Казахстанский футбол не сможет полностью уйти от госфинансирования, но точечные частные вливания – это спасение

Кайрат Кайрат
Кайрат Боранбаев Кайрат Боранбаев
БИИК БИИК
высшая лига Казахстан высшая лига Казахстан
ПФЛК
Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
Спорт Казахстана Спорт Казахстана

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Есть успешные кейсы.

В казахстанском футболе по сути два больших футбольных проекта, которые можно назвать частными – алматинский «Кайрат» и «БИИК Казыгурт» – женский футбольный клуб из Шымкента. Алматинцы построили одну из лучших футбольных баз не только в Казахстане, но и на постсоветском пространстве, а «БИИК» давно успешно представляет казахстанский женский футбол на международной арене, живя на частные деньги.

Автор Sports.ru Казахстан попытался разобраться в чем секрет успеха частных футбольных клубов, а также почему оздоровить казахстанский футбол не получится без инвестиций из бизнеса.

Пирамида «Кайрата»: внимание детскому спорту, развитие инфраструктуры и результаты основы

Алматинский клуб яркий пример того, как клуб переродился, перейдя из государственных рук в частные. В середине 2008 года городская администрация Алматы не нашла средств на дальнейшее существование команды, в результате чего лицензия футбольного клуба «Кайрат» была приостановлена. Акимат принял решение об организации нового объединения под названием «Кайрат».  Федерация футбола Казахстана в Чемпионате Казахстана по футболу 2009 допустила обновленный «Кайрат» к участию только в Первой лиге.

Страдания алматинской команды закончились через пару лет – в 2011-м. Тогда контрольный пакет акций клуба приобрела компания «КазРосГаз». Первая цель, которую поставил инвестор (в лице Кайрата Боранбаева) – создать единую клубную инфраструктуру. Она должна была включать в себя подготовку молодых футболистов с раннего возраста и переход на формирование главной команды воспитанниками футбольного клуба. В клубе разработали программу развития инфраструктуры, которая включала в себя создание детской и юношеской академии, а также строительство новой учебно-тренировочной базы для основного состава.

В октябре 2015 года глобальная цель была достигнута – «Кайрат» открыл новую современную базу. На территории комплекса три поля с натуральным газоном и два с  искусственным покрытием, одно из которых накрыто надувным куполом. Кроме того, база оборудована серьезной техникой для восстановления и лечение игроков основы.Об уровне базы неоднократно очень тепло отзывались мировые звезды футбола от Андрея Аршавина до Луиша Фигу и Паоло Мальдини. 

Чуть ранее «Кайрат» открыл детскую академию имени Квочкина на месте бывшей учебно-тренировочной базы клуба. Работа академии направлена на детей в возрасте 8—13 лет. Следом была открыта юношеская академия имени Сегизбаева в 2014 году. Целью этой академии является воспитание футболистов в возрасте от 14 до 18 лет, часть из которых проживает прямо на территории комплекса. Стадион академии является домашним для фарм-клуба — «Кайрат А». Последней же была открыта академия им. Пехлеваниди в 2017 году на месте бывшей академии футбола «Цесна». 

За время владения клубом Боранбаевым, «Кайрат» один раз стал чемпионом Казахстана, четырежды стал обладателем Кубка Казахстана и однажды сыграл на групповой стадии еврокубка – Лиги Конференций. Успех «Кайрата» после 2012 года связан, в том числе с тем, что его владелец Кайрат Боранбаев относился к проекту со всей серьезностью. Но, что самое важное, алматинцы выстроили систему, фундамент, который позволяет клубу сохранять устойчивость даже в самые непростые времена.

«Очень важно относиться к футболу, как к бизнесу. Да, может, он нерентабельный, но это бизнес-процессы. Потому что все взаимоотношения, особенно в структуре управления, они должны быть именно как бизнес-процессы», – поделился секретом успеха Боранбаев.

Даже после посадки Боранбаева в СИЗО и перехода на режим экономии в клубе, «Кайрат» может показывать успешные результаты, опираясь на своих игроков. В 2022 году сразу несколько воспитанников «Кайрата» сыграли за национальную сборную – Даниил Устименко, Адилет Садыбеков и Арсен Буранчиев. А центральный защитник сборной Казахстана и «Кайрата» Нуралы Алип был продан в питерский «Зенит» за внушительную сумму для казахстанского рынка. Не говоря уже про то, что большое количество воспитанников алматинского клуба усиливает разные клубы КПЛ, давая толчок развития для местных ребят.

«БИИК» – шымкентский клуб, известный на всю Европу: все начиналось с аренды полей

Пример «БИИКа» уникален. В обновленном рейтинге УЕФА женская казахстанская команда расположилась на четырнадцатом месте. Клуб принадлежит местному бизнесмену Бауыржану Абдубаитову, который с недавних пор возглавил и «Ордабасы».

Абдубаитов в начале построил футбольную базу с полями, а только потом задумался о создании женского футбольного клуба. Бизнесмен выкупил территорию в 12 гектаров, где построил  10 полей – как с натуральным покрытием, так и искусственным. Там же разместились несколько корпусов гостиниц, а также спортивные залы под тяжелую атлетику и боевые виды спорта.

Позже департамент женского футбола захотел провести чемпионат страны на полях базы Абдубаитова. Так бизнесмен узнал о существовании женского футбола и принял решение создать свой футбольный клуб, удивившись упорству и желанию девушек на поле.

Команда «БИИК-Казыгурт» стартовала в чемпионате Казахстана в 2009 году, сходу заняв третье место. В следующем сезоне команда из Шымкента завоевала Кубок страны, а еще через год первый раз стала чемпионом страны.  Сейчас на счету шымкентского клуба уже 10 чемпионств и 11 кубков страны.

Но главные успехи «БИИКа» связаны с Лигой чемпионов. Последние шесть сезонов команда непременно добирается до 1/8 финала турнира. Однако у владельца «БИИКа» Абдубаитова цели более глобальные – он хочет добиться больших успехов, чтобы его клуб знали и уважали в Европе.

Суровая реальность казахстанского государственного футбола

Однако успехи «Кайрата» и «БИИКа» являются приятными исключениями на фоне всего остального казахстанского футбола. В основном же, успех того или иного казахстанского клуба связан с фигурой акима области, где находится сам клуб. Если аким любит или «болеет» футболом, то у клуба будут и спонсоры и бюджетирование, но со сменой акима ситуация может резко поменяться. Примеры исчезновения некогда грозного «Иртыша», проблемы «Актобе» на определенном этапе – яркие тому доказательства.

Зачастую назначенные от государства управленцы создают многомиллионные или даже миллиардные долги, которые клуб выплачивает, понижаясь в классе, банкротясь или получая дополнительное финансирование. Показательный момент – почти все контракты с футболистами в Казахстане заключаются на один год. Никто из чиновников не знает, что будет с госклубом на следующий сезон и какой будет бюджет на грядущий год. Никто не строит длительной стратегии, потому что просто нет гарантий конкретного финансирования. Именно поэтому почти у всех клубов с государственным финансированием, нет своих полей, футбольных баз и нормальной инфраструктуры. Долгосрочное планирование мало кому интересно и вряд ли возможно из-за частых перемен в руководстве регионов Казахстана.

Почему бизнес не хочет идти в казахстанский футбол? Бизнесменам нужен результат – как моментальный, так и в обозримом будущем. Бизнесмены идут в спорт для того, чтобы зарабатывать – так заведено во всем мире. В Казахстане у бизнесменов нет интереса к футболу из-за того, что они не видят в нем финансовой отдачи для себя.

Но именно частные деньги это то, что может помочь казахстанскому футболу. Если поменять подход к футболу, убрать большие раздутые контракты, наладить работу маркетинга и отчетности за потраченные деньги, то бизнесу станет интересно приходить в футбол. Сначала это может быть скорее социальный проект, а позже, возможно,  удачная бизнес-история.

Очевидно, что оставлять спорт в Казахстане без государственного финансирования прямо сейчас – это утопия. Правильнее было бы выстраивать долгосрочные совместные проекты между бизнесом и государством. Только объединив усилия, можно вывести индустрию на качественно новый уровень. Футбол – это не только про матчи, тренировки и счет на табло. Развитые клубы и лиги – это дополнительные поступления в бюджет от продажи билетов и атрибутики, промо внутреннего туризма и воспитание достойных граждан страны. Как бы пафосно это не звучало.

Фото: ФК «Кайрат», «БИИК-Казыгурт», КФФ, https://macdonalds.kz/, ФК «Иртыш»

 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий