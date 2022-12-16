Казахстанский футбол не сможет полностью уйти от госфинансирования, но точечные частные вливания – это спасение

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Есть успешные кейсы.

В казахстанском футболе по сути два больших футбольных проекта, которые можно назвать частными – алматинский «Кайрат» и «БИИК Казыгурт» – женский футбольный клуб из Шымкента. Алматинцы построили одну из лучших футбольных баз не только в Казахстане, но и на постсоветском пространстве, а «БИИК» давно успешно представляет казахстанский женский футбол на международной арене, живя на частные деньги.

Автор Sports.ru Казахстан попытался разобраться в чем секрет успеха частных футбольных клубов, а также почему оздоровить казахстанский футбол не получится без инвестиций из бизнеса.

Пирамида «Кайрата»: внимание детскому спорту, развитие инфраструктуры и результаты основы

Алматинский клуб яркий пример того, как клуб переродился, перейдя из государственных рук в частные. В середине 2008 года городская администрация Алматы не нашла средств на дальнейшее существование команды, в результате чего лицензия футбольного клуба «Кайрат» была приостановлена. Акимат принял решение об организации нового объединения под названием «Кайрат». Федерация футбола Казахстана в Чемпионате Казахстана по футболу 2009 допустила обновленный «Кайрат» к участию только в Первой лиге.

Страдания алматинской команды закончились через пару лет – в 2011-м. Тогда контрольный пакет акций клуба приобрела компания «КазРосГаз». Первая цель, которую поставил инвестор (в лице Кайрата Боранбаева) – создать единую клубную инфраструктуру. Она должна была включать в себя подготовку молодых футболистов с раннего возраста и переход на формирование главной команды воспитанниками футбольного клуба. В клубе разработали программу развития инфраструктуры, которая включала в себя создание детской и юношеской академии, а также строительство новой учебно-тренировочной базы для основного состава.

В октябре 2015 года глобальная цель была достигнута – «Кайрат» открыл новую современную базу. На территории комплекса три поля с натуральным газоном и два с искусственным покрытием, одно из которых накрыто надувным куполом. Кроме того, база оборудована серьезной техникой для восстановления и лечение игроков основы.Об уровне базы неоднократно очень тепло отзывались мировые звезды футбола от Андрея Аршавина до Луиша Фигу и Паоло Мальдини.

Чуть ранее «Кайрат» открыл детскую академию имени Квочкина на месте бывшей учебно-тренировочной базы клуба. Работа академии направлена на детей в возрасте 8—13 лет. Следом была открыта юношеская академия имени Сегизбаева в 2014 году. Целью этой академии является воспитание футболистов в возрасте от 14 до 18 лет, часть из которых проживает прямо на территории комплекса. Стадион академии является домашним для фарм-клуба — «Кайрат А». Последней же была открыта академия им. Пехлеваниди в 2017 году на месте бывшей академии футбола «Цесна».

За время владения клубом Боранбаевым, «Кайрат» один раз стал чемпионом Казахстана, четырежды стал обладателем Кубка Казахстана и однажды сыграл на групповой стадии еврокубка – Лиги Конференций. Успех «Кайрата» после 2012 года связан, в том числе с тем, что его владелец Кайрат Боранбаев относился к проекту со всей серьезностью. Но, что самое важное, алматинцы выстроили систему, фундамент, который позволяет клубу сохранять устойчивость даже в самые непростые времена.

«Очень важно относиться к футболу, как к бизнесу. Да, может, он нерентабельный, но это бизнес-процессы. Потому что все взаимоотношения, особенно в структуре управления, они должны быть именно как бизнес-процессы», – поделился секретом успеха Боранбаев.

Даже после посадки Боранбаева в СИЗО и перехода на режим экономии в клубе, «Кайрат» может показывать успешные результаты, опираясь на своих игроков. В 2022 году сразу несколько воспитанников «Кайрата» сыграли за национальную сборную – Даниил Устименко, Адилет Садыбеков и Арсен Буранчиев. А центральный защитник сборной Казахстана и «Кайрата» Нуралы Алип был продан в питерский «Зенит» за внушительную сумму для казахстанского рынка. Не говоря уже про то, что большое количество воспитанников алматинского клуба усиливает разные клубы КПЛ, давая толчок развития для местных ребят.

«БИИК» – шымкентский клуб, известный на всю Европу: все начиналось с аренды полей

Пример «БИИКа» уникален. В обновленном рейтинге УЕФА женская казахстанская команда расположилась на четырнадцатом месте. Клуб принадлежит местному бизнесмену Бауыржану Абдубаитову, который с недавних пор возглавил и «Ордабасы».

Абдубаитов в начале построил футбольную базу с полями, а только потом задумался о создании женского футбольного клуба. Бизнесмен выкупил территорию в 12 гектаров, где построил 10 полей – как с натуральным покрытием, так и искусственным. Там же разместились несколько корпусов гостиниц, а также спортивные залы под тяжелую атлетику и боевые виды спорта.

Позже департамент женского футбола захотел провести чемпионат страны на полях базы Абдубаитова. Так бизнесмен узнал о существовании женского футбола и принял решение создать свой футбольный клуб, удивившись упорству и желанию девушек на поле.

Команда «БИИК-Казыгурт» стартовала в чемпионате Казахстана в 2009 году, сходу заняв третье место. В следующем сезоне команда из Шымкента завоевала Кубок страны, а еще через год первый раз стала чемпионом страны. Сейчас на счету шымкентского клуба уже 10 чемпионств и 11 кубков страны.

Но главные успехи «БИИКа» связаны с Лигой чемпионов. Последние шесть сезонов команда непременно добирается до 1/8 финала турнира. Однако у владельца «БИИКа» Абдубаитова цели более глобальные – он хочет добиться больших успехов, чтобы его клуб знали и уважали в Европе.

Суровая реальность казахстанского государственного футбола

Однако успехи «Кайрата» и «БИИКа» являются приятными исключениями на фоне всего остального казахстанского футбола. В основном же, успех того или иного казахстанского клуба связан с фигурой акима области, где находится сам клуб. Если аким любит или «болеет» футболом, то у клуба будут и спонсоры и бюджетирование, но со сменой акима ситуация может резко поменяться. Примеры исчезновения некогда грозного «Иртыша», проблемы «Актобе» на определенном этапе – яркие тому доказательства.

Зачастую назначенные от государства управленцы создают многомиллионные или даже миллиардные долги, которые клуб выплачивает, понижаясь в классе, банкротясь или получая дополнительное финансирование. Показательный момент – почти все контракты с футболистами в Казахстане заключаются на один год. Никто из чиновников не знает, что будет с госклубом на следующий сезон и какой будет бюджет на грядущий год. Никто не строит длительной стратегии, потому что просто нет гарантий конкретного финансирования. Именно поэтому почти у всех клубов с государственным финансированием, нет своих полей, футбольных баз и нормальной инфраструктуры. Долгосрочное планирование мало кому интересно и вряд ли возможно из-за частых перемен в руководстве регионов Казахстана.

Почему бизнес не хочет идти в казахстанский футбол? Бизнесменам нужен результат – как моментальный, так и в обозримом будущем. Бизнесмены идут в спорт для того, чтобы зарабатывать – так заведено во всем мире. В Казахстане у бизнесменов нет интереса к футболу из-за того, что они не видят в нем финансовой отдачи для себя.

Но именно частные деньги это то, что может помочь казахстанскому футболу. Если поменять подход к футболу, убрать большие раздутые контракты, наладить работу маркетинга и отчетности за потраченные деньги, то бизнесу станет интересно приходить в футбол. Сначала это может быть скорее социальный проект, а позже, возможно, удачная бизнес-история.

Очевидно, что оставлять спорт в Казахстане без государственного финансирования прямо сейчас – это утопия. Правильнее было бы выстраивать долгосрочные совместные проекты между бизнесом и государством. Только объединив усилия, можно вывести индустрию на качественно новый уровень. Футбол – это не только про матчи, тренировки и счет на табло. Развитые клубы и лиги – это дополнительные поступления в бюджет от продажи билетов и атрибутики, промо внутреннего туризма и воспитание достойных граждан страны. Как бы пафосно это не звучало.

Фото: ФК «Кайрат», «БИИК-Казыгурт», КФФ, https://macdonalds.kz/, ФК «Иртыш»