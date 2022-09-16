«Елимай» вернулся на футбольную карту Казахстана. Почему Первая лига? Как дела с историей? Кто будет играть?

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Пытаемся ответить на вопросы.

На родине казахстанского футбола в новообразованной области Абай возродился футбольный клуб «Елимай». Некогда трехкратный чемпион Казахстана из Семея в следующем году стартует в Первой Лиге.

Автор Sports.ru Казахстан вспомнил историю казахстанского суперклуба из 90-х годов, а также поговорил с теми, кто возрождает его сегодня. Почему «Елимай» стартует сразу в Первой лиге, на какие деньги будет существовать и кем планирует играть – ответы на все эти вопросы в материале нашего автора.

История «Елимая»

История «Елимая» началась в 1964 году на базе Семипалатинского цементного завода. В то время команда называлась «Цементник» и спустя пять лет заняла второе место во Второй Лиге союзного первенства в отдельной казахстанской зоне. В 1971 году команду переименовали в «Спартак» – к этому времени команда дважды стала чемпионом своей зоны.

В марте 1994 у руля клуба стал Нурлан Уранхаев – на тот момент молодой преуспевающий бизнесмен, а ныне аким области Абай. Клуб получил новое название – «Елимай», а команду возглавил местный специалист Анатолий Чернов.

В том же году команде за один сезон удалось добиться выдающихся результатов. Клуб сделал невероятный рывок с последнего до первого места, став чемпионом Казахстана. На следующий год «Елимай» повторил успех, став двукратным чемпионом Казахстана. В команде тогда играли известные казахстанские футболисты: Самат Смаков, Андрей Карпович, Кайрат Аширбеков, Борис Глушков, Евгений Бойченко и многие другие.

В 1998 году семипалатинцы взяли чемпионство в третий раз в своей истории, после чего у клуба начались финансовые проблемы, которые привели его к ликвидации.

Кто возрождает «Елимай?»

Идея возрождения клуба появилась еще в 2021 года, но весной 2022 года это стало сделать проще. Семею вернули статус областного центра новообразованной области. После этого общественный фонд «Елимай» выступил с инициативой возрождения клуба, учредителями которого стали депутат областного маслихата Серик Байгалиев и уроженец Семея, известный казахстанский футболист Самат Смаков.

Возрождение клуба поддерживает аким области Нурлан Уранхаев, раньше владевший «Елимаем». В августе 2022 года на стадионе «Спартак» при участии акима прошло официальное представление фонда.

Весной все завертелось: исполнительным директором клуба назначили уроженца города Толеухана Кульдикова, работавшего ранее в КФФ. Позже эту позицию занял Федор Симиниди, при этом Кульдиков остался в структуре клуба. Симиниди на протяжении последних лет работал спортивным директором петропавловского «Кызыл-Жара», теперь же будет участвовать в возрождении футбола в Семее.

Главным тренером команды стал Самат Смаков. В его штаб уже вошел Дмитрий Таргонский, также ожидается, что в ближайшее время будет представлен еще один местный специалист. Спортивным директором назначили Андрея Богомолова, посвятившего несколько лет своей футбольной карьеры «Елимаю».

По словам Симиниди команда планирует привлечь в клуб нескольких воспитанников семейского футбола, но опираться только на них не получится.

«В городе 20 лет не было нормального футбола. Поэтому команда не может в свой первый сезон опираться лишь на местных ребят. Перед нами стоит задача, как может быстрее подняться в Премьер-Лигу, поэтому в «Елимай» будут приглашены опытные футболисты для решения задач», – рассказал Симиниди.

Форма собственности клуба и почему сразу Первая Лига

Важно понимать, что юридически «Елимай» образца 2022 года не является правопреемником «Елимая» из 90-х годов. После закрытия команды в начале нулевых, от клуба ничего не осталось, поэтому становится правопреемником той команды невозможно. Именно поэтому было создано новое юридическое лицо.

По словам Симиниди форма существования «Елимая» будет уникальной для казахстанского футбола.

«За основу взята модель топовых европейских клубов. Надзор за деятельностью клуба будут осуществлять члены общественного совета. В него может войти любой желающий», – подчеркнул исполнительный директор, хотя процесс вхождения в совет пока публично не озвучивали.

Похожая модель популярна в Испании, где многие клубы принадлежат болельщикам. Таких людей называют сосьос: они платят ежегодные членские взносы, а взамен получают бонусы – от приоритетного права на абонементы до возможности выбирать президента.

«Елимай» будет содержаться, используя несколько источников дохода: бюджетные средства, спонсорские деньги, а также взносы участников общественного фонда. При этом акимат будет помогать финансированием футбольному центру и развивать городскую футбольную инфраструктуру – строить манежи, поля и базу.

Один из важных вопросов, смутивший болельщиков по всей стране – это решение Казахстанской Федерации футбола о допуске «Елимая» сразу в Первую лигу. Логика недовольных понятна: если клуб не имеет отношения к тому старому «Елимаю», то почему ему дается привилегия начать сразу в Первой лиге?

Что могут ответить в клубе? Тут позиция тоже понятна и проста: футбольная общественность Семея написала письмо в Федерацию с просьбой о старте команды в Первой лиге. Фанаты хотели, чтобы новый «Елимай» стартовал в конкурентном турнире, а Вторую лигу такой, к сожалению, назвать сложно.26 октября 2022 года на заседании исполкома КФФ решением исполнительного комитета Казахстанской федерации футбола «Елимай» был допущен к этапу лицензирования для участия в Первенстве Казахстана среди команд Первой лиги 2023 года.

Справедливо ли это? Ответить сложно. Увы, но создан прецедент, который позволит болельщикам условных «Турана» и «Тараза» писать подобные письма с просьбой о сохранении прописки для своих клубов. Объяснить отказ в подобной ситуации будет сложно.

Кажется, в «Елимае» понимают о нарушениях регламента. Теперь клубу придется доказывать, что их пустили в Первую лигу не просто так.

Приятно, что футбол возвращается в тот регион, где он когда-то зарождался. Интересно, что за последние сезоны мы увидели уже несколько камбэков – «Женис», «Елимай».

Есть надежда, что на футбольную карту вернутся и другие ушедшие города. Что до «Елимая» и «Жениса», то им своей игрой придется доказывать, что они могут быть грозной силой казахстанского футбола, как это было когда-то раньше.

Фото: ФК «Женис, ФК «Елимай», Sportx.kz, личный архив Федора Симиниди